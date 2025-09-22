भारत-पाकिस्तान मैच के बाद इस खिलाड़ी ने किया संन्यास से वापसी का एलान, कोच ने कहा- स्वागत है

क्रिकेट जगत में इस समय भारत और पाकिस्तान के बीच हुए मैच की चर्चा है। एशिया कप-2025 के सुपर-4 मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को पटखनी दी। इस मैच के बाद एक खिलाड़ी की चर्चा जोरों पर है। इस खिलाड़ी ने साल 2023 में रिटायरमेंट ले लिया था लेकिन अब वापसी करने का फैसला किया है।

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार को दुबई में हुए सुपर-4 के मैच के बाद क्रिकेट जगत में एक बड़ी खबर आई है। एशिया कप-2025 में भारत ने दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम खेले गए मैच में पाकिस्तान को सात छह विकेट से रौंद दिया। मैच के अगले दिन एक बहुत बड़े खिलाड़ी ने संन्यास से वापसी का एलान किया है।

ये खिलाड़ी केएल राहुल का अच्छा दोस्त है और लखनऊ सुपरजायंट्स में उनके साथ खेल चुका है। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज का नाम है क्विंटन डिकॉक। साउथ अफ्रीका के इस बल्लेबाज ने वनडे रिटायरमेंट से वापसी का फैसला किया है।

पाकिस्तान दौरे पर दिखाएंगे दम क्रिकइंफो की रिपोर्ट के मुताबिक, डिकॉक पाकिस्तान दौर के लिए साउथ अफ्रीका की वनडे टीम में चुना गया है। उन्होंने साल 2023 वर्ल्ड कप के बाद इस फॉर्मेट को अलविदा कह दिया था। इस टूर्नामेंट में डिकॉक ने 594 रन बनाए थे। डिकॉक टी20 वर्ल्ड कप-2024 में साउथ अफ्रीकी टीम का हिस्सा थे। इस टीम ने पहली बार फाइनल में जगह बनाई थी, लेकिन भारत से हार गई थी। टीम के कोच शुक्री कोनराड ने कहा है कि डिकॉक के आने के बाद से टीम को काफी बूस्ट मिलेगा। कोच ने कहा कि उनकी डिकॉक से बात हुई है।

कोच ने कहा, "क्विंटन का सफेद गेंद की क्रिकेट में वापस आना हमारे लिए काफी शानदार रहेगा और इससे टीम का उत्साह बढ़ेगा। हमने जब पिछले महीने उनके भविष्य के बारे में बात की थी, तब उनके देश का प्रतिनिधित्व करने की महत्वकांक्षा काफी प्रबल थी। हर कोई जानता है कि वह किस तरह के खिलाड़ी हैं।"