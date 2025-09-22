Language
    हारिस रउफ की पत्‍नी ने बेशर्मी की हदें की पार, जंग जीतने की बात कहकर पति का किया गुणगान

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 05:48 PM (IST)

    पाकिस्तान क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ की पत्नी ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए अपने पति का गुणगान किया है लेकिन इसके साथ ही उन्होंने कुछ ऐसा लिख दिया है जो काफी विवादित है। मैच में रऊफ ने कुछ ऐसा कर दिया था जो पाकिस्तान के झूठ का बखान था। इसी को लेकर उनकी पत्नि ने पोस्ट किया है।

    हारिस रऊफ की पत्नी का इंस्टाग्राम पोस्ट वायरल

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान क्रिकेट टीम और उससे जुड़े लोग भारत से लगातार दूसरी हार झेलने के बाद भी बाज नहीं आ रहे हैं। कुछ न कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे विवाद खड़ा हो और ड्रामा भी हो। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ की पत्नी ने भारत के खिलाफ मैच के बाद एक पोस्ट किया है जिससे पाकिस्तान के इरादे साफ पता चलते हैं कि वह क्या सोचता है।

    पाकिस्तान को इस मैच में छह विकेट से हार का सामना करना पड़ा था। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पांच विकेट खोकर 171 रन बनाए। टीम इंडिया ने ये टारगेट 18.5 ओवरों में चार विकेट खोकर हासिल कर लिया। ये भारत की एशिया कप-2025 में पाकिस्तान पर दूसरी जीत है।

    हारिस ने किया इशारा

    हारिस की पत्नी ने अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी पर उनके दो फोटो पोस्ट किए हैं। हारिस मैच में बाउंड्री पर फील्डिंग करते हुए भारतीय फैंस के सामने 6-0 का इशारा कर रहे थे। दरअसल, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने दावा किया था कि उसने भारत के छह राफेल विमान गिराए जबकि भारत एक भी नहीं गिरा पाया। इसी को लेकर हारिस भारतीय फैंस को चिढ़ा रहे थे। हारिस की यही फोटो उनकी पत्नी ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट की हैं और लिखा है, "मैच हार गए लेकिन जंग जीत गए।"

    रऊफ की हो गई थी लड़ाई

    मैच के दौरान रऊफ की अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल से लड़ाई हो गई थी। गिल ने हारिस की गेंद पर चौका मारा और फिर उनसे कुछ कहा। हारिस उनकी बात का जवाब देने के लिए मुड़े और फिर अभिषेक ने भी उनसे कुछ कहा। दोनों भारतीय बल्लेबाजों ने हारिस के साथ जमकर पंगा लिया और उनको मुंहतोड़ जवाब दिया। गिल और अभिषेक ने पाकिस्तान के खिलाफ पहले विकेट के लिए 105 रनों की साझेदारी कर भारत की जीत की नींव रख दी थी जिसे तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या ने अंजाम तक पहुंचाया था।

