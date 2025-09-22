IND vs PAK: हारने के बाद रोने लगा पाकिस्तान, शोएब अख्तर ने तीसरे अंपायर को कह दिया बेईमान

भारत के हाथों मिली हार के बाद पाकिस्तान में करुण विलाप शुरू हो गया है। टीम इंडिया से लगातार दूसरी हार उसको पच नहीं रही है और इसलिए पाकिस्तान के खिलाड़ी पूर्व खिलाड़ी रोने पर मजबूर है इतने मजबूर हैं कि वह अंपायरिंग पर सवाल उठा रहे हैं। मामला फखर जमां के विकेट से जुड़ा है।

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम ने एशिया कप-2025 में पाकिस्तान पर एक और विजयी स्ट्राइक कर उसे ढेर कर दिया। इस बार का जख्म पिछली बार से ज्यादा गहरा है क्योंकि मामला सुपर-4 का था और इस हार से पाकिस्तान की फाइनल की दावेदारी को हल्का पड़ सकती है। जाहिर से इस हार का दुख होना था, लेकिन पाकिस्तान तो रोने पर आमदा है। पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर तो आगे निकल गए हैं और रोते हुए उन्होंने तीसरे अंपायर को बेईमान तक कह दिया।

भारत ने रविवार को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए मैच में पाकिस्तान को छह विकेट से हरा दिया। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पांच विकेट खोकर 171 रन बनाए थे। भारत ने ये टारगेट 18.5 ओवरों में चार विकेट खोकर हासिल कर लिया।

फखर जमां के आउट होने पर मचा बवाल पाकिस्तान में इस बात को लेकर बवाल मचा है कि तीसरे अंपायर ने उनके सलामी बल्लेबाज फखर जमां को गलत आउट दे दिया। तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर हार्दिक पांड्या ने फखर को आउट कर दिया था। पांड्या की गेंद फखर के बल्ले को छूते हुए विकेटकीपर संजू सैमसन के दस्तानों में गई। हालांकि, इस बात को लेकर संशय था कि गेंद संजू के दस्तानों में जाने से पहले जमीन पर लगी है या नहीं। इसी को देखते हुए मैदानी अंपायरों ने तीसरे अंपायर का सहारा लिया। रिप्ले देखने के बाद तीसरे अंपायर ने पाया की संजू ने क्लीन कैच लपका है और फखर को आउट दे दिया।

इसी बात को लेकर पाकिस्तान में बवाल मचा है। अख्तर का कहना है कि फखर आउट नहीं थे और गेंद जमीन पर लगी थी। टैपमेड पोस्ट मैच पर अख्तर ने कहा, "फखर आउट नहीं था। बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए था उसको। इधर से मुझे एंगल नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा एंगल? 26 कैमरे लगे हैं, एंगल नहीं मिल रहा। उसने दो एंगल देखे और फैसला दे दिया। जिसमें एक में सामने लग रहा था। शायद मैच बन जाता अगर फखर खेल जाता तो। ओवरऑल मुझे अंपायरिंग का लेवल मजेदार नहीं लगा। क्लियर लगता है कि बॉल नीचे लगा था।"