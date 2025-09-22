'एक बात हमेशा के लिए दिमाग में बैठा लो...', Virender Sehwag ने Abhishek Sharma तक पहुंचाई गावस्कर की सलाह
Virender Sehwag Abhishek Sharma पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप सुपर 4 में अभिषेक शर्मा की तूफानी पारी के बाद वीरेंद्र सहवाग ने उन्हें बड़ी सलाह दी। सहवाग ने अभिषेक को अच्छी शुरुआत को बड़े स्कोर में बदलने की बात कही। उन्होंने कहा कि जब वे 70-80 रन पर पहुंचें तो उसे शतक में बदलने की कोशिश करें। सहवाग ने बताया कि उन्हें यह सलाह सुनील गावस्कर ने दी थी।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Virender Sehwag on Abhishek Sharma: पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप सुपर-4 मुकाबले में धमाकेदार पारी खेलने के बाद अभिषेक शर्मा को भारत के एक महान बल्लेबाज से एक खास सलाह मिली है।
युवा ओपनर ने पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए हाई-वोल्टेज मैच में 39 गेंदों पर 74 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें 6 चौके और 5 छक्के शामिल थे। उनकी इस पारी की बदौलत भारत ने 7 गेंद शेष रहते 6 विकेट से (172 रन) लक्ष्य का पीछा कर लिया।
Virender Sehwag ने Abhishek Sharma को दी सलाह
दरअसल, भारत-पाक मैच (India vs Pakistan Asia Cup 2025) के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें टीम इंडिया के पूर्व ओपनर वीरेंद्र सहवाग (Virender Sehwag) को अभिषेक शर्मा से बात करते हुए देखा गया। सहवाग ने अभिषेक को याद दिलाया कि अच्छी शुरुआत को हमेशा बड़े स्कोर में बदलना चाहिए। उन्होंने सलाह दी कि जब भी वह लय में हो और 70-80 रन तक पहुंच जाए, तो कोशिश करें कि उसे शतक में बदले।
सहवाग (Virender Sehwag news) ने यह भी बताया कि उन्हें यह सलाह खुद सुनील गावस्कर (Sunil Gavaskar) ने दी थी, ताकि करियर में अधूरे शतक का अफसोस न रह जाए। यानी गावस्कर ने जो सलाह दी थी उसे सहवाग ने अभिषेक शर्मा तक पहुंचाया है।
सहवाग ने कहा,
"बहुत-बहुत बधाई। मैं बस इतना कहूंगा कि जब भी आप 70 पर पहुंचो, तो कोशिश करो उसे शतक में बदलने की। ऐसे मौके बार-बार नहीं आते। जिस दिन आपका दिन हो, और आप अच्छे से खेल रहे हों, तो कोशिश करो नॉट आउट लौटो। यह हमेशा बेहतर होता है। इसे ध्यान में रखना।"
इस दौरान गौरव कपूर ने मजाक में कहा कि यह सलाह तो बिल्कुल ऐसी लग रही है जैसी अभिषेक के गुरु युवराज सिंह देते हैं। इस पर अभिषेक ने हंसते हुए बताया कि युवराज अक्सर उन्हें कहते हैं कि दूसरों को भी मैदान पर मजा लेने का मौका देना चाहिए। अभिषेक ने कहा,
"ये 100 प्रतिशत सच है। वो हमेशा कहते हैं, छक्का मारने के बाद बाकी खिलाड़ियों को भी मौका दो। मैं इस पर काम कर रहा हूं।"
