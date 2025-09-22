'एक बात हमेशा के लिए दिमाग में बैठा लो...', Virender Sehwag ने Abhishek Sharma तक पहुंचाई गावस्कर की सलाह

Virender Sehwag Abhishek Sharma पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप सुपर 4 में अभिषेक शर्मा की तूफानी पारी के बाद वीरेंद्र सहवाग ने उन्हें बड़ी सलाह दी। सहवाग ने अभिषेक को अच्छी शुरुआत को बड़े स्कोर में बदलने की बात कही। उन्होंने कहा कि जब वे 70-80 रन पर पहुंचें तो उसे शतक में बदलने की कोशिश करें। सहवाग ने बताया कि उन्हें यह सलाह सुनील गावस्कर ने दी थी।

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Virender Sehwag on Abhishek Sharma: पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप सुपर-4 मुकाबले में धमाकेदार पारी खेलने के बाद अभिषेक शर्मा को भारत के एक महान बल्लेबाज से एक खास सलाह मिली है। युवा ओपनर ने पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए हाई-वोल्टेज मैच में 39 गेंदों पर 74 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें 6 चौके और 5 छक्के शामिल थे। उनकी इस पारी की बदौलत भारत ने 7 गेंद शेष रहते 6 विकेट से (172 रन) लक्ष्य का पीछा कर लिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Virender Sehwag ने Abhishek Sharma को दी सलाह दरअसल, भारत-पाक मैच (India vs Pakistan Asia Cup 2025) के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें टीम इंडिया के पूर्व ओपनर वीरेंद्र सहवाग (Virender Sehwag) को अभिषेक शर्मा से बात करते हुए देखा गया। सहवाग ने अभिषेक को याद दिलाया कि अच्छी शुरुआत को हमेशा बड़े स्कोर में बदलना चाहिए। उन्होंने सलाह दी कि जब भी वह लय में हो और 70-80 रन तक पहुंच जाए, तो कोशिश करें कि उसे शतक में बदले।