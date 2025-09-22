Ind Vs Pak: 'जल्द ही 100 रन बनाएगा… Abhishek Sharma की दमदार पारी पर बहन कोमल का रिएक्शन VIRAL

Abhishek Sharma Sister Reaction एशिया कप 2025 के सुपर-4 में भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया जिसमें अभिषेक शर्मा की शानदार पारी ने जीत में अहम योगदान दिया। मैच में अभिषेक ने 24 गेंदों में अर्धशतक जड़कर टी20I में सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड बनाया। उनकी बहन कोमल ने उनकी परफॉर्मेंस पर गर्व जताया और शतक बनाने की उम्मीद जताई।

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Abhishek Sharma Sister Komal: भारत ने एशिया कप 2025 सुपर-4 के अपने पहले मुकाबले में पाकिस्तान को 6 विकेट मात दी और इस जीत के रियल हीरो ओपनर अभिषेक शर्मा रहे। रविवार रात दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में उन्होंने शुभमन गिल के साथ मिलकर पाक गेंदबाजों पर जमकर कहर बरपाया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पहली ही गेंद पर शाहीन अफरीदी को छक्का जड़कर अभिषेक ने अपने इरादे पहले ही साफ कर दिए थे। भले ही फील्डिंग के दौरान उन्होंने अहम कैच ड्रॉप किए हो, लेकिन बैटिंग में उन्होंने 24 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और पाकिस्तान के खिलाफ टी20I में सबसे तेज फिफ्टी का रिकॉर्ड बनाया।

मैच में अभिषेक 100 रन के बेहद करीब थे लेकिन 74 रन बनाकर वह आउट हो गए। उन्हें मैच के प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उनकी इस दमदार पारी के बाद उनकी बहन कोमल का रिएक्शन तेजी से वायरल हो रहा है।

Abhishek Sharma की बहन का रिएक्शन वायरल दरअसल, भारत-पाकिस्तान (India vs Pakistan Asia Cup 2025 Super Four) का एशिया कप 2025 सुपर-4 मैच देखने के लिए दुबई स्टेडियम में अभिषेक शर्मा का परिवार पहुंचा हुआ था। अपनी फैमिली के सामने अभिषेक ने शानदार पारी खेली और पाकिस्तान को 6 विकेट से हराने में भारतीय टीम की मदद की।

इस ऐतिहासिक पारी से उनका परिवार बेहद खुश नजर आया। उनकी बहन कोमल (Abhishek Sharma Sister Komal) ने मैच के बाद न्यूज एजेंसी पीटीआई से बातचीत में कहा, "मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती कि हमें कितना गर्व है। यह तीसरी-चौथी बार है जब हम एशिया कप देखने आए हैं, लेकिन आज सपना पूरा हुआ। इंडिया-पाकिस्तान मैच भी देखा और अभिषेक का बेहतरीन परफॉर्मेंस भी।" उन्होंने (Abhishek Sharma's Sister) आगे कहा, "वो मैन ऑफ द मैच बने, इससे ज्यादा क्या चाहिए। लेकिन अब हमें उनकी सेंचुरी का इंतजार है। मुझे पूरा विश्वास है कि जल्द ही वह 100 भी बनाएंगे। उनके लिए आसमान ही सीमा है।" VIDEO | On India's victory against Pakistan by six wickets in Asia Cup Super 4s match in Dubai, Indian cricketer Abhishek Sharma's sister Komal Sharma says, "I am really proud of him (Abhishek), always wanted to watch the India-Pakistan game Live and today we came here and… pic.twitter.com/YIGKCLjhye — Press Trust of India (@PTI_News) September 21, 2025 IND vs PAK: भारत ने पाकिस्तान को हराया मैच की बात करें तो अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने मिलकर पाकिस्तान के पेस अटैक को पूरी तरह ध्वस्त किया। दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 105 रन की साझेदारी हुई, जिसने टीम इंडिया को 172 का लक्ष्य हासिल करने में आसानी मिली।