    IND vs WI: करुण नायर का क्या होगा? वेस्टइंडीज सीरीज के लिए इस ऑलराउंडर से मिल रही कड़ी टक्कर

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 07:48 PM (IST)

    वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाली दो टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए भारतीय टीम का चयन इस सप्ताह होगा। करुण नायर को मौका मिलेगा या नहीं यह बड़ा सवाल है। चयन समिति की वर्चुअल बैठक में इस पर विचार किया जाएगा। पहला टेस्ट अहमदाबाद में और दूसरा दिल्ली में खेला जाएगा।

    इंग्लैंड दौरे पर फेल रहे थे करुण नायर

    पीटीआई, दुबई: वेस्टइंडीज के विरुद्ध दो टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम चुनने अजित अगरकर की अध्यक्षता वाली समिति की इस सप्ताह वर्चुअल बैठक होगी तो सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि इंग्लैंड में औसत प्रदर्शन के बावजूद क्या करुण नायर को मौका मिलेगा।

    बैठक बुधवार या गुरुवार को ऑनलाइन होगी। यह भारत-ए और ऑस्ट्रेलिया-ए के बीच दूसरे अनौपचारिक टेस्ट का दूसरा या तीसरा दिन भी होगा। अंतिम एकादश में चयन के लिए करुण के सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी नीतिश रेड्डी होंगे, जो अब फिट हैं और भारत ए टीम में भी हैं।

    पहले मैच में थे बाहर

    पहले मैच में उन्हें अंतिम एकादश में नहीं चुना गया लेकिन दूसरे मैच में खेल सकते हैं। भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला टेस्ट दो से छह अक्टूबर तक अहमदाबाद में खेला जाएगा, जबकि दूसरा टेस्ट दिल्ली में 10 से 14 अक्टूबर को होगा। इंग्लैंड के विरुद्ध ओवल पर आखिरी टेस्ट में अर्धशतक जमाने वाले करुण ने सभी पारियों में अच्छी शुरुआत की। वह खराब फॉर्म में नहीं थे लेकिन ज्यादा रन नहीं बना सके। इसके बाद उनकी ऊंगली में चोट लग गई और वह दलीप ट्रॉफी नहीं खेल सके।

    भारत ए टीम के चयन के समय ही उन्हें फिट घोषित किया गया। यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन और कप्तान शुभमन गिल का चयन तय है जबकि ध्रुव जुरैल विकेटकीपर होंगे, क्योंकि ऋषभ पंत अभी तक फिट नहीं हुए हैं। अब देखना यह है कि भारत अतिरिक्त बल्लेबाज को उतारता है या रेड्डी की तरह बल्लेबाजी हरफनमौला को।

    टीम में होंगे तीन स्पिनर

    सभी के फिट होने पर तीन विशेषज्ञ स्पिनर जडेजा, कुलदीप और वॉशिंगटन होंगे। तेज गेंदबाजों में मोहम्मद सिराज का खेलना तय है, जबकि जसप्रीत बुमराह को ब्रेक दिया जा सकता है। चयन समिति के प्रमुख अगरकर इस समय दुबई में हैं और कप्तान गिल तथा कोच गौतम गंभीर से बातचीत के लिए रूक गए हैं। अतिरिक्त बल्लेबाज के तौर पर देवदत्त पड्डिकल के नाम पर विचार किया जा सकता है। पहले ए टेस्ट में नाकाम रहे श्रेयस अय्यर को दूसरे मैच में रन बनाने होंगे।

    ऐसी हो सकती है भारतीय टीम: शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, करुण नायर/देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरैल (विकेटकीपर), रवींद्र जड़ेजा, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, अक्षर पटेल, नारायण जगदीशन (विकेटकीपर), नीतीश रेड्डी, आकाश दीप।

