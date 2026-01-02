Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    श्रेयस अय्यर की वापसी पर आया बड़ा अपडेट, एक तारीख बन सकती है मैदान पर लौटने में रुकावट!

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 02:33 PM (IST)

    भारतीय वनडे उप-कप्तान श्रेयस अय्यर की चोट के बाद वापसी पर बड़ा अपडेट आया है। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर लगी गंभीर चोट के बाद अय्यर बेंगलुरु में रिकवरी के अंत ...और पढ़ें

    Hero Image

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय वनडे टीम के उप-कप्तान श्रेयस अय्यर को ऑस्ट्रेलिया दौरे पर चोट लग गई थी। उनकी ये चोट काफी गहरी थी और इसी कारण उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया था। तब से सभी की नजरें इस बात पर हैं कि अय्यर वापसी कब करेंगे। उनकी चोट और वापसी को लेकर बड़ा अपडेट आया है। कुछ ही दिनों में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली जाने वाली वनडे सीरीज का एलान होने वाला है और इससे पहले अय्यर की फिटनेस चर्चा का विषय है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, अय्यर का अब परीक्षण होगा जिसमें उनके सामनै मैच जैसी परिस्थितियां पैदा की जाएंगी। इसके बाद ही उनके न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में खेलने को लेकर फैसला किया जाएगा।

    अय्यर में दिखा सुधार

    अय्यर इस समय बेंगलुरू स्थित बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में हैं। वह 25 दिसंबर 2025 से अपनी रिकवरी के आखिरी फेज में हैं। इस दौरान उन्होंने अपनी स्ट्रैंग्थ और कंडीशनिंग में काफी सुधार दिखाया है। उन्होंने बैटिंग और फील्डिंग के काफी हाई इंटैनसिटी सेशन किए हैं जिनमें अच्छा प्रदर्शन किया है। अय्यर को दो मैच के सेशन में रखा गया है जिसमें पहला मैच दो जनवरी यानी आज और दूसरा मैच पांच जनवरी को खेला जाएगा। इन दोनों सेशन में अगर वह बिना किसी परेशानी के खेल लेते हैं तो ही उनको वापसी के लिए हरी झंडी मिलेगी।

    इस बात पर है कन्फ्यूजन

    वहीं मीडिया रिपोर्ट्स की मानी जाए तो बीसीसीआई तीन जनवरी को न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम का एलान कर सकता है। इसी के साथ ये साफ नहीं है कि अय्यर टीम में जगह बना पाएंगे या नहीं क्योंकि उनका दूसरा सेशन पांच जनवरी को है। इसी को लेकर कन्फ्यूजन की स्थिति है। ऐसे में समय उनकी वापसी में आड़े आ सकता है।

    इसी चोट के कारण अय्यर साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज नहीं खेल पाए थे। उन्हें ये चोट ऑस्ट्रेलिया दौरे पर आखिरी वनडे मैच में लगी थी। तीसरे मैच में वह एलेक्स कैरी का कैच लेते हुए गिर गए थे और उनकी पसलियों में आंतरिक रक्त रिसाव हो गया था जिससे उनकी परेशानी काफी बढ़ गई थी।

    यह भी पढ़ें- 12 चौके और 3 छक्के… Ruturaj Gaikwad ने शतक जड़कर नंबर-4 का दावा ठोका; श्रेयस-पंत की मुश्किलें बढ़ी

    यह भी पढ़ें- Shreyas Iyer की फिटनेस पर 'बड़ा संकट', 6 Kg वजन घटा; क्या न्यूजीलैंड के खिलाफ वापसी का सपना रह जाएगा अधूरा?