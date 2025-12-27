टी20 वर्ल्ड कप से पहले बढ़ी पाकिस्तान की टेंशन, शाहीन शाह अफरीदी को लगी खतरनाक चोट

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को टी20 वर्ल्ड कप से पहले एक झटका लगा है। उसके स्टार पेसर शाहीन शाह अफरीदी चोटिल हो गए हैं। शाहीन इस समय ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में खेल रहे हैं। वह ब्रिस्बेन हीट का हिस्सा हैं। ब्रिस्बेन का सामना शनिवार को एडिलेड स्ट्राइकर्स से था और इसी मैच में शाहीन को चोट लग गई। ब्रिस्बेन को हालांकि इस मैच में जीत मिली है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

शाहीन पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मुख्य गेंदबाज हैं। उनका टी20 वर्ल्ड कप में होना टीम के लिए काफी अहम है इस वर्ल्ड कप में अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। भारत और श्रीलंका के बीच सात फरवरी से आठ मार्च के बीच टी20 वर्ल्ड कप खेला जाना है। पाकिस्तान को अपने दूसरे टी20 वर्ल्ड कप का इंतजार है।

ऐसे लगी चोट स्ट्राइकर्स की पारी का 14वां ओवर चल रहा था। जेमी ओवरटन ने एक तेज तर्रार शॉट खेला जो मिड ऑन की तरफ गया। शाहीन इसे पकड़ने के लिए दौड़े लेकिन वह लंगड़ा रहे थे। उनके घुटने में समस्या नजर आ रही थी। ओवर के आखिरी में शाहीन को बाहर भेज दिया गया और दूसरे खिलाड़ी को फील्डिंग के लिए बुलाया गया। शाहीन जब बाहर जा रहे थे तब लंगड़ा कर चल रहे थे। उनको दाएं घुटने में परेशानी हुई है। पाकिस्तान उम्मीद करेगा कि शाहीन की ये चोट ज्यादा गंभीर न हो और वह टी20 वर्ल्ड कप से पहले पूरी तरह से ठीक हो जाएं।