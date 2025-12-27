टी20 वर्ल्ड कप से पहले बढ़ी पाकिस्तान की टेंशन, शाहीन शाह अफरीदी को लगी खतरनाक चोट
पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्टार गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी बीबीएल में खेलते हुए चोटिल हो गए हैं। उनको घुटने में चोट लगी है। इसी के साथ पाकिस्तान की टेंशन ...और पढ़ें
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को टी20 वर्ल्ड कप से पहले एक झटका लगा है। उसके स्टार पेसर शाहीन शाह अफरीदी चोटिल हो गए हैं। शाहीन इस समय ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में खेल रहे हैं। वह ब्रिस्बेन हीट का हिस्सा हैं। ब्रिस्बेन का सामना शनिवार को एडिलेड स्ट्राइकर्स से था और इसी मैच में शाहीन को चोट लग गई। ब्रिस्बेन को हालांकि इस मैच में जीत मिली है।
शाहीन पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मुख्य गेंदबाज हैं। उनका टी20 वर्ल्ड कप में होना टीम के लिए काफी अहम है इस वर्ल्ड कप में अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। भारत और श्रीलंका के बीच सात फरवरी से आठ मार्च के बीच टी20 वर्ल्ड कप खेला जाना है। पाकिस्तान को अपने दूसरे टी20 वर्ल्ड कप का इंतजार है।
ऐसे लगी चोट
स्ट्राइकर्स की पारी का 14वां ओवर चल रहा था। जेमी ओवरटन ने एक तेज तर्रार शॉट खेला जो मिड ऑन की तरफ गया। शाहीन इसे पकड़ने के लिए दौड़े लेकिन वह लंगड़ा रहे थे। उनके घुटने में समस्या नजर आ रही थी। ओवर के आखिरी में शाहीन को बाहर भेज दिया गया और दूसरे खिलाड़ी को फील्डिंग के लिए बुलाया गया। शाहीन जब बाहर जा रहे थे तब लंगड़ा कर चल रहे थे। उनको दाएं घुटने में परेशानी हुई है। पाकिस्तान उम्मीद करेगा कि शाहीन की ये चोट ज्यादा गंभीर न हो और वह टी20 वर्ल्ड कप से पहले पूरी तरह से ठीक हो जाएं।
ऐसा रहा मैच
ब्रिस्बेन ने इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए नौ विकेट खोकर 179 रन बनाए। उसके लिए मैक्स ब्रायंट ने 32 गेंदों पर चार चौके और इतने ही छक्कों की मदद से 63 रन बनाए। उनके अलावा मैट रेनशॉ ने 22 गेंदों पर 33 रनों की पारी खेली। एडिलेड की टीम 19.5 ओवरों में 172 रनों पर ऑल आउट हो गई। उसके लिए कोई भी सलामी बल्लेबाज मैट शॉर्ट ने अर्धशतकीय पारी खेली। उन्होंने 39 गेंदों पर पांच चौके और दो छक्कों की मदद से 63 रन बनाए।
Shaheen Afridi left the ground in some discomfort, hoping for a quick recovery🤞#BBL15 pic.twitter.com/lVjPqPBbIE— KFC Big Bash League (@BBL) December 27, 2025
