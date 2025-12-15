Language
    शाहीन शाह अफरीदी की BBL में हुई गजब बेइज्जती, अंपायर ने फटकार लगाते हुए गेंदबाजी से हटाया

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 04:48 PM (IST)

    पाकिस्तान में स्टार गेंदबाज की संज्ञा पा चुके शाहीन शाह अफरीदी ने आज अपना बीबीएल डेब्यू किया। लेकिन अपने डेब्यू में ही उन्होंने ऐसा काम कर दिया कि अंप ...और पढ़ें

    Hero Image

    शाहीन शाह अफरीदी को अंपायर ने फटकारा

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान में शाहीन शाह अफरीदी को ऐसे पेश किया जाता है कि वह मौजूदा समय के सबसे महान गेंदबाज हैं। हालांकि, शुरुआती दौर में कहर बरपाने के बाद बाएं हाथ का ये गेंदबाज लगातार पिछड़ा है। अनुभव के साथ जहां बाकी गेंदबाजों की धार पैनी होती है वहीं शाहीन की कुंद हुई है। हाल ही में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की टी20 लीग बीबीएल में डेब्यू किया, लेकिन अंपायर ने उन्हें गेंदबाजी से ही हटा दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शाहीन बिग बैश लीग (बीबीएल) में ब्रिस्बेन हीट के लिए खेल रहे हैं। वह अपना तीसरा ओवर फेंक रहे थे लेकिन चौथी गेंद फेंकने के बाद अंपायर ने उन्हें फटकार लगाते हुए गेंदबाजी से हटा दिया। शाहीन को इस बात पर गुस्सा बहुत आ रहा था, लेकिन वह चेहरे पर मजबूरी वाली हंसी रखते हुए कैप पहनकर चल दिए।

    इसलिए लगी फटकार

    दरअसल, इस ओवर में शाहीन ने दो कमर से ऊपर फुलटॉस फेंक दी थी और इसी कारण अंपायर ने उनके कप्तान से इसकी शिकायत की फिर शाहीन को फटकार लगाते हुए उनसे गेंदबाजी छीन ली। ये मेलबर्न रेनेगेड्स की पारी का 18वां ओवर था। शाहीन ने फुलटॉस फेंकी। बल्लेबाजी कर रहे बाएं हाथ के ओलिवर पीक ने किसी तरह अपने आप को बचाया। विकेटकीपर भी इस गेंद को नहीं रोक पाए और बल्लेबाजों ने दो रन ले लिए।

    अफरीदी ने माफी मांगी लेकिन मैदानी अंपायर ने उनके कप्तान नाथन मैक्स्वानी से बात की और शाहीन को गेंदबाजी से हटा दिया।

    टिम सेइफर्ट का शतक

    इस मैच में मेलबर्न के सलामी बल्लेबाज टिम सेइफर्ट ने शानदार शतक जमाया। उन्होंने 56 गेंदों पर नौ चौके और छह छक्कों की मदद से 102 रनों की पारी खेली। उनके अलावा ओलीवर पीक ने 29 गेंदों पर छह चौके और तीन छक्कों की मदद से 57 रन बनाए। इन दोनों की पारियों के बूते मेलबर्न ने पांच विकेट खोकर 212 रन बनाए।

