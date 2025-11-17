स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। पाकिस्‍तान ने रविवार को तीसरे व अंतिम वनडे में श्रीलंका को 32 गेंदें शेष रहते 6 विकेट से मात दी। इसी के साथ पाकिस्‍तान ने तीन मैचों की सीरीज में श्रीलंका का 3-0 से क्‍लीन स्‍वीप किया।

रावलपिंडी में खेले गए मुकाबले में श्रीलंका ने पहले बल्‍लेबाजी के आमंत्रण को स्‍वीकार किया, लेकिन पूरी टीम 45.2 ओवर में 211 रन पर ढेर हो गई। इसके बाद मेजबान टीम ने 44.4 ओवर में चार विकेट खोकर लक्ष्‍य हासिल किया। याद हो कि पाकिस्‍तान ने पहला वनडे 6 रन और दूसरा वनडे 8 विकेट से जीता था।

पाकिस्‍तान की तीसरे वनडे में जीत में तीन खिलाड़‍ियों ने अहम भूमिका निभाई। मोहम्‍मद वसीम (3 विकेट) ने श्रीलंकाई बल्‍लेबाजों को क्रीज पर टिकने नहीं दिया। फिर फखर जमान (55) और मोहम्‍मद रिजवान (61*) ने मेजबान टीम को आसानी से लक्ष्‍य हासिल करने में अहम भूमिका निभाई।

फखर जमान का दमदार अर्धशतक 212 रन के लक्ष्‍य का पीछा करने उतरी पाकिस्‍तान की शुरुआत बेहद खराब रही। हसीबुल्‍लाह खान को महीश तीक्षणा ने खाता नहीं खोलने दिया और मलिंगा के हाथों कैच आउट कराया। इसके बाद फखर जमान (55) और बाबर आजम (34) ने दूसरे विकेट के लिए 81 रन की साझेदारी की। वांडरसे ने फखर जमान को मेंडिस के हाथों कैच आउट कराकर इस साझेदारी को तोड़ा।

फखर जमान ने 45 गेंदों में 8 चौके की मदद से 55 रन बनाए। स्‍कोर 100 रन के पार पहुंचा तो वांडरसे ने बाबर आजम को बोल्‍ड करके पाकिस्‍तान को तगड़ा झटका दिया। इसके बाद मोहम्‍मद रिजवान (61*) ने एक छोर संभाला, लेकिन जल्‍द ही वांडरसे ने सलमान आगा (6) को एलबीडब्‍ल्‍यू आउट करके श्रीलंका को चौथी सफलता दिलाई।

रिजवान की मैच विनिंग पारी 115 रन पर चार विकेट गंवाने के बाद मोहम्‍मद रिजवान और हुसैन तलत (42*) ने टीम को कोई और नुकसान नहीं होने दिया। दोनों ने पांचवें विकेट के लिए 100 रन की अविजित साझेदारी की। रिजवान ने 92 गेंदों में चार चौके की मदद से नाबाद 61 रन बनाए। तलत ने 57 गेंदों में एक चौके की मदद से नाबाद 42 रन बनाए। श्रीलंका की तरफ से जैफ्री वांडरसे ने तीन विकेट चटकाए। महीश तीक्षणा को एक सफलता मिली।

अच्‍छी शुरुआत के बाद लड़खड़ाई पारी वहीं, पहले बल्‍लेबाजी करने उतरी श्रीलंका को पाथुम निसांका (24) और कामिल मिश्रा (29) ने 55 रन की साझेदारी करके शानदार शुरुआत दिलाई। हैरिस रउफ ने निसांका को बोल्‍ड करके पाकिस्‍तान को पहली सफलता दिलाई। मोहम्‍मद वसीम ने जल्‍द ही कामिल मिश्रा को विकेटकीपर के हाथों कैच आउट कराया।

स्‍कोर 100 रन के पार पहुंचा कि मोहम्‍मद वसीम ने कुसल मेंडिस (34) को बोल्‍ड करके श्रीलंका को तगड़ा झटका दिया। यहां से मेहमान टीम की पारी लड़खड़ा गई और अगले 54 रन के अंदर चार विकेट गंवा दिए। कमिंडु मेंडिस (10), जानिथ लियानागे (4) और सदीरा समरविक्रमा (48) पवेलियन लौटे।