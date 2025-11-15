PAK vs SL: शतक जड़ने के बाद बाबर आजम ने की विराट कोहली की नकल, वायरल हो गया वीडियो
दो साल के लंबे इतजार के बाद अपना 20वां वनडे शतक पूरा करने के बाद बाबर आजम ने विराट कोहली के जश्न मनाने की नकल की। बता दें कि 8 सितंबर 2022 को दुबई में अफगानिस्तान के खिलाफ शतक के बाद विराट कोहली के यादगार जश्न मनाया था।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। बाबर आजम ने शुक्रवार, 14 नवंबर को पाकिस्तान के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 32वें शतक का लंबा इंतजार खत्म किया। बाबर ने रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में श्रीलंका के खिलाफ दूसरे वनडे में 289 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए 102 रनों पर नाबाद पारी खेली।
क्रीज पर रहते हुए उन्होंने 119 गेंदों का सामना किया और आठ चौके लगाए। पूर्व पाक कप्तान बाबर ने प्रमोद मदुशन द्वारा फेंके गए 48वें ओवर की पहली गेंद पर एक रन लेकर 100 रन पूरे किए। दो साल के लंबे इतजार के बाद अपना 20वां वनडे शतक पूरा करने के बाद बाबर आजम ने विराट कोहली के जश्न मनाने की नकल की।
विराट की नकल करते दिखे बाबर
बता दें कि 8 सितंबर 2022 को दुबई में अफगानिस्तान के खिलाफ शतक के बाद विराट कोहली के यादगार जश्न मनाया था। अफगानिस्तान के खिलाफ उस मैच में भी कोहली ने बाबर की तरह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 83 पारियों के बाद शतक लगाया था।
अनवर के रिकॉर्ड की बराबरी की
बाबर ने शुक्रवार को शतक जड़कर पाकिस्तान के लिए सर्वाधिक वनडे शतकों के सईद अनवर के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। पाकिस्तान के लिए अपने 14 साल के वनडे करियर में अनवर ने 247 वनडे खेले और 20 शतक बनाए। वहीं, 2015 में वनडे में डेब्यू के बाद से बाबर ने 139 वनडे मैचों में 20 शतक लगाए हैं।
वनडे में पाकिस्तान के लिए सर्वाधिक शतक-
बाबर आजम- 20
सईद अनवर- 20
मोहम्मद यूसुफ-15
फखर जमान-11
मोहम्मद हफीज 11
बाबर ने अब तक घरेलू मैदान पर आठ वनडे शतक लगाए हैं। जो किसी भी बल्लेबाज द्वारा सबसे ज्यादा है। मोहम्मद यूसुफ घरेलू धरती पर सात वनडे शतकों के साथ इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं।
यह भी पढे़ं- PAK vs SL: 807 दिनों का सूखा खत्म करके बाबर आजम ने आखिरकार जड़ा शतक, रिकॉर्ड्स का लगाया अंबार
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।