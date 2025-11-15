PAK vs SL: शतक जड़ने के बाद बाबर आजम ने की विराट कोहली की नकल, वायरल हो गया वीडियो

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। बाबर आजम ने शुक्रवार, 14 नवंबर को पाकिस्तान के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 32वें शतक का लंबा इंतजार खत्म किया। बाबर ने रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में श्रीलंका के खिलाफ दूसरे वनडे में 289 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए 102 रनों पर नाबाद पारी खेली।

क्रीज पर रहते हुए उन्होंने 119 गेंदों का सामना किया और आठ चौके लगाए। पूर्व पाक कप्तान बाबर ने प्रमोद मदुशन द्वारा फेंके गए 48वें ओवर की पहली गेंद पर एक रन लेकर 100 रन पूरे किए। दो साल के लंबे इतजार के बाद अपना 20वां वनडे शतक पूरा करने के बाद बाबर आजम ने विराट कोहली के जश्न मनाने की नकल की।