PAK vs SL: 807 दिनों का सूखा खत्म करके बाबर आजम ने आखिरकार जड़ा शतक, रिकॉर्ड्स का लगाया अंबार
पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम ने 807 दिनों का सूखा खत्म करके आखिरकार शतक जमा दिया है। बाबर आजम ने श्रीलंका के खिलाफ दूसरे वनडे में नाबाद 102 रन बनाए। इसी के साथ बाबर आजम ने पाकिस्तान के लिए एक खास कीर्तिमान बनाया और जावेद मियांदाद व सईद अनवर के रिकॉर्ड्स तोड़े। बाबर के शतक के दम पर पाकिस्तान ने श्रीलंका को मात दी।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम ने आखिरकार शतक जड़ दिया। बाबर ने 807 दिनों का सूखा खत्म किया और इंटरनेशनल क्रिकेट में 83 पारियों व वनडे में 33 पारियों के बाद शतक जमाया।
बाबर आजम ने शुक्रवार को श्रीलंका के खिलाफ रावलपिंडी में खेले गए दूसरे वनडे में 119 गेंदों में नाबाद 102 रन बनाए। उन्होंने अपनी पारी के दौरान 8 चौके जमाए। बाबर आजम के शतक के दम पर पाकिस्तान ने श्रीलंका को 10 गेंदें शेष रहते 8 विकेट से मात दी। इसी के साथ पाकिस्तान ने तीन मैचों की सीरीज अपने नाम करते हुए 2-0 की अजेय बढ़त बनाई।
विराट जैसा कारनामा दोहराया
बाबर आजम ने शतक का सूखा खत्म करने के लिए भारत के पूर्व कप्तान विराट कोहली जैसा कारनामा दोहराया। कोहली ने 2019 से 2022 तक शतक नहीं जमाया था। पूर्व भारतीय कप्तान ने 83 पारियों के बाद अंतरराष्ट्रीय शतक जमाया था। उन्होंने 2022 एशिया कप में अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 मैच में सैकड़े का सूखा समाप्त किया था।
बाबर का रिकॉर्ड शतक
बता दें कि बाबर आजम ने पाकिस्तान में अपना आठवां वनडे शतक जमाया। वो पाकिस्तानी जमीन पर सबसे ज्यादा वनडे शतक जड़ने वाले घरेलू क्रिकेटर बने। उन्होंने मोहम्मद युसूफ (7 शतक) का रिकॉर्ड तोड़ा। वैसे, बाबर आजम ने अपने वनडे करियर का 20वां शतक जमाया। वो पाकिस्तान के लिए संयुक्त सबसे ज्यादा वनडे शतक जमाने वाले बल्लेबाज बने और सईद अनवर की बराबरी की।
मियांदाद-अनवर को पीछे छोड़ा
बाबर आजम ने अपनी शतकीय पारी के दौरान दो दिग्गज पाकिस्तानी क्रिकेटरों के रिकॉर्ड तोड़े। बाबर आजम ने पाकिस्तान के लिए 32वां अंतरराष्ट्रीय शतक जमाया। इस तरह बाबर पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय शतक जमाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने जावेद मियांदाद और सईद अनवर के रिकॉर्ड तोड़े, जिनके कुल 31 अंतरराष्ट्रीय शतक थे।
मियांदाद ने 23 टेस्ट और 8 वनडे शतक जमाए। सईद अनवर ने 11 टेस्ट और 20 वनडे शतक जड़े। बाबर आजम ने अब तक 9 टेस्ट, 20 वनडे और तीन टी20 इंटरनेशनल शतक जमाए।
अमला-कोहली से पीछे
बाबर आजम सबसे कम पारियों में 32 अंतरराष्ट्रीय शतक जमाने वाले तीसरे बल्लेबाज बने। बाबर ने 32 शतक जमाने के लिए 136 पारियों का सहारा लिया। वो इस मामले में दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान हाशिम अमला (108) और पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली (133) से पीछे रहे।
पाकिस्तान ने जीती सीरीज
बता दें कि बाबर आजम के शतक की बदौलत पाकिस्तान ने श्रीलंका को दूसरे वनडे में 10 गेंदें शेष रहते 8 विकेट से मात देकर सीरीज अपने नाम की। रावलपिंडी में खेले गए मुकाबले में श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करके 50 ओवर में 8 विकेट खोकर 288 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान ने 48.2 ओवर में दो विकेट खोकर 289 रन का लक्ष्य हासिल किया।
