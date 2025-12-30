Language
    ICC Rankings: शेफाली वर्मा और रेणुका सिंह ने रैंकिंग में उड़ाया गर्दा, हरमनप्रीत कौर नहीं बना पाईं टॉप-10 में जगह

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 04:47 PM (IST)

    भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा और तेज गेंदबाज रेणुका सिंह ने चौथे टी20 मैच में शानदार प्रदर्शन किया था और इसका फायदा दोनों को ...और पढ़ें

    शेफाली वर्मा और रेणुका सिंह का आईसीसी रैंकिंग में धमाल

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा ने आईसीसी की ताजा जारी टी20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में बड़ी सफलता हासिल की है। सिर्फ शेफाली ही नहीं बल्कि तेज गेंदबाज रेणुका सिंह ने भी आईसीसी रैंकिंग में कमाल किया है। दोनों को चौथे टी20 मैच में शानदार प्रदर्शन का ईनाम मिला है।

    शेफाली ने तिरुवनंतपुरम में खेले गए चौथे टी20 मैच में 79 रनों की पारी खेली थी। वहीं रेणुका ने चार विकेट लेकर श्रीलंका को जीत से महरूम रखा था। इसी प्रदर्शन के दम पर दोनों की रैंकिंग में इजाफा हुआ है।

    ये है ताजा रैंकिंग

    शेफाली को चार स्थान का फायदा हुआ है। वह अब नंबर-6 पर पहुंच गई हैं। उन्होंने 46 गेंदों की पारी में श्रीलंकाई गेंदबाजों की जमकर क्लास लगाई थी और स्मृति मंधाना के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 162 रनों की साझेदारी की थी। इसी साझेदारी के दम पर भारत ने टी20 इंटरनेशनल में अपना सबसे बड़ा स्कोर 221 रन बनाया था। मंधाना रैंकिंग में नंबर-3 पर काबिज हैं। कप्तान हरमनप्रीत कौर को इस सीरीज में ज्यादा बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला है और इसी कारण उनकी रैंकिंग बेहतर नहीं है। वह टॉप-10 में नहीं हैं। वह 15वें स्थान पर हैं।

    रेणुका ने टी20 गेंदबाजों की रैंकिंग में आठ स्थान की छलांग लगाई है और अब वह सातवें नंबर पर आ गई हैं। 14 गेंदों पर 40 रनों की नाबाद पारी खेलने वाली विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋचा घोष को भी रैंकिंग में फायदा हुआ है। वह सात स्थान की छलांग लगाने के साथ ही 20वें स्थान पर आ गई हैं।

    पांचवां मैच आज

    भारत और श्रीलंका के बीच पांचवां और आखिरी टी20 मैच आज खेला जाना है। इस मैच में भारत की नजरें जीत हासिल कर 5-0 से जीत हासिल करने की होगी। श्रीलंकाई टीम चाहेगी कि वह सीरीज का अंत जीत के साथ करे और कुछ सम्मान बचाने में सफल रहे।

