2025 की असली 'सुल्तान' बनेंगी Smriti Mandhana! गिल का टूटेगा वर्ल्ड रिकॉर्ड? तिरुवनंतपुरम में आज होगा करिश्मा
Smriti Mandhana: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उप-कप्तान स्मृति मंधाना 2025 में सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय रन (पुरुष और महिला दोनों) बनाने वाली ख ...और पढ़ें
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Smriti Mandhana News: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उप-कप्तान स्मृति मंधाना साल 2025 खत्म होने से पहले अपने नाम एक बड़ा रिकॉर्ड बनाना चाहेगी। भारतीय महिला ओपनर ने अभी तक इस साल में 1703 रन बना लिए हैं, जो कि एक साल में बतौर महिला खिलाड़ी सबसे ज्यादा रन का रिकॉर्ड रहा।
अब श्रीलंका महिला टीम के खिलाफ पांचवें टी20आई मैच में स्मृति मंधाना की नजरें 2025 के सर्वाधिक रन स्कोरर (मेन्स और वूमेंस इंटनेशनल क्रिकेट) बनने पर होगी। उनकी नजरें होगी कि वह शुभमन गिल को पछाड़ते हुए इस साल सबसे ज्यादा रन बनाने का टैग अपने नाम हासिल करें।
Smriti Mandhana के निशाने पर गिल का बड़ा रिकॉर्ड
दरअसल, स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana IND-W vs SL-W) ने भारतीय महिला टीम की ओर से टॉप-ऑर्डर में खेलते हुए खूब रनों की बौछार की। उन्होंने अलग-अलग फॉर्मेट में रन बनाए और टीम को कई अहम जीत दिलाने में योगदान दिया। भारतीय महिला क्रिकेट टीम का आज श्रीलंका के साथ आखिरी और पांचवां टी20 मैच खेला जाना है। इस सीरीज में पहले ही भारतीय टीम 4-0 से आगे चल रही है, लेकिन आखिरी टी20 मैच जीतकर टीम इंडिया सीरीज में श्रीलंका का 5-0 से सूपड़ा साफ करना चाहेंगी।
मंधाना ने हाल ही में चौथे टी20 मैच के दौरान एक बड़ा कीर्तिमान हासिल किया था। वह महिला प्लेयर्स में 10 हजार इंटरनेशनल रन बनाने वाली दूसरी भारतीय और ओवरऑल चौथी महिला खिलाड़ी बनीं। वह मिताली राज, सूजी बैट्स और चार्लेट एडवर्ड्स के बाद ये कारनामी करने वाली महिला खिलाड़ी बनीं।
स्मृति मंधाना इतिहास के करीब
आज पांचवें टी20आई मैच में स्मृति मंधाना अगर 62 रन बना लेती है, तो वह 2025 में (मेंस और वूमेंस इंटरनेशनल क्रिकेट) में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी बन जाएगी।
इस मामले में वह शुभमन गिल (Shubman Gill) को पछाड़ सकती है, जिन्होंने इस साल 1764 रन बनाए। अगर बात करें टेस्ट क्रिकेट की तो मंधाना ने 7 मैच खेलते हुए 629 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से दो शतक और 3 फिफ्टी निकली है। वनडे में 117 मैच खेलते हुए उन्होंने 5322 रन बनाए है, जिसमें 14 शतक और 34 फिफ्टी शामिल है। टी20 इंटरनेशनल में उनके नाम 157 मैच खेलते हुए 4102 रन बनाने का रिकॉर्ड हैं।
