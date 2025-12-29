'जीरो से शुरू होगा', स्मृति मंधाना ने दस हजार रन पूरा करने के बाद दिया पहला रिएक्शन, जानिए क्या कहा

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने रविवार को श्रीलंका के खिलाफ खेले गए चौथे टी20 मैच में शानदार पारी खेली और 80 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने दस हजार रन भी पूरे कर लिए। वह ये उपलब्धि हासिल करने वाली भारत की दूसरी और दुनिया की चौथी महिला बल्लेबाज हैं। इस मुकाम पर पहुंचने के बाद मंधाना का पहला रिएक्शन सामने आया है।

मंधाना ने श्रीलंका के खिलाफ तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए चौथे मैच में 48 गेंदों का सामना कर 11 चौके और तीन छक्कों की मदद से 80 रनों की पारी खेली। उन्होंने शेफाली वर्मा के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 162 रनों की साझेदारी की जो भारत के लिए महिला टी20 इंटरनेशनल में किसी भी विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी है। शेफाली ने इस मैच में 46 गेंदों का सामना कर 12 चौके और एक छक्के की मदद से 79 रन बनाए।

जीरो से होगी शुरुआत मैच के बाद मंधाना ने कहा कि दस हजार रन बनाने के बाद भी उन्हें अगले मैच में शून्य से शुरुआत करनी होगी। उन्होंने कहा कि क्रिकेट में ऐसा कभी नहीं होता कि आपने पिछले मैच में जो किया हो वो कल के मैच में काम आएगा। भारतीय क्रिकेट टीम के इंस्टाग्राम पेज पर मंधाना का एक वीडियो बीसीसीआई ने पोस्ट किया है जिसमें मंधाना ने कहा, "ऐसा कभी नहीं होता कि हमने जो पिछले मैचों में किया वो अगले मैच में काम आए। क्रिकेट में आपको जीरो से शुरुआत करनी होती है। स्कोरबोर्ड हमेशा से जीरो ही होता है। ऐसा नहीं होता कि आपने जो पिछले मैच में या पिछली सीरीज में जो रन किए हों वो काम आ जाएं।"