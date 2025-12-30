IND W vs SL W: Deepti Sharma बनेंगी वर्ल्ड-1 बॉलर! ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को पछाड़कर इतिहास रचने का सुनहरा मौका

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा (Deepti Sharma IND W vs SL W 5th T20) की नजरें विश्व रिकॉर्ड हासिल करने पर होगी। आज यानी 30 दिसंबर 2025 को भारत बनाम श्रीलंका महिला टीम के बीच पांचवां और आखिरी टी20आई मैच खेला जाना है।

इस मैच में दीप्ति शर्मा एक विकेट हासिल करने के साथ ही दुनिया की नंबर-1 बॉलर बन जाएगी। मौजूदा समय में दीप्ति शर्मा महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली दूसरी खिलाड़ी हैं। उन्होंने तीसरे टी20आई मैच में टी20 इंटरनेशनल में 150 विकेट पूरे कर इतिहास रचा था। इसके बाद चौथे टी20आई मैच में उनके हाथ कोई सफलता नहीं लगी। अब पांचवें टी20 मैच में स्मृति के पास इतिहास रचने का गोल्डन चांस है।

150 T20I विकेट लेने वाली पहली भारतीय हैं दीप्ति शर्मा दरअसल, श्रीलंका के खिलाफ तीसरे टी20आई मैच में दीप्ति शर्मा (Deepti Sharma IND W vs SL W 5th T20) ने 4 ओवर में 18 रन देकर 3 विकेट लिए थे। इन विकेट को लेते ही उन्होंने टी20 महिला अंतरराष्ट्रीय में 150 विकेट पूरे कर लिए थे। ऐसा करने वाली वह भारत की पहली और ओवरऑल कुल दूसरी खिलाड़ी बनीं थी।

उनसे पहले ये उपलब्धि ऑस्ट्रेलिया की मेगन शट ने हासिल की थी। दीप्ति शर्मा फिलहाल टी20 में 131 मैच में 151 विकेट लेकर संयुक्त रूप से महिला टी20 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज हैं। ऑस्ट्रेलिया की मेगन शट के नाम भी टी20 में 151 विकेट दर्ज हैं। अब दीप्ति शर्मा अगर पांचवें टी20आई मैच में एक विकेट और हासिल कर लेती हैं तो वह शट से आगे निकल जाएंगे और महिला टी20 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन जाएंगी।