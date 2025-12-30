Language
    IND W vs SL W: Deepti Sharma बनेंगी वर्ल्ड-1 बॉलर! ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को पछाड़कर इतिहास रचने का सुनहरा मौका

    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 12:52 PM (IST)

    Deepti Sharma: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा श्रीलंका के खिलाफ पांचवें और आखिरी टी20आई मैच में एक और विकेट लेकर महिला ट ...और पढ़ें

    Hero Image

    IND W vs SL W 5th T20: Deepti Sharma के पास वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का मौका

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा (Deepti Sharma IND W vs SL W 5th T20) की नजरें विश्व रिकॉर्ड हासिल करने पर होगी। आज यानी 30 दिसंबर 2025 को भारत बनाम श्रीलंका महिला टीम के बीच पांचवां और आखिरी टी20आई मैच खेला जाना है। 

    इस मैच में दीप्ति शर्मा एक विकेट हासिल करने के साथ ही दुनिया की नंबर-1 बॉलर बन जाएगी। मौजूदा समय में दीप्ति शर्मा महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली दूसरी खिलाड़ी हैं। 

    उन्होंने तीसरे टी20आई मैच में टी20 इंटरनेशनल में 150 विकेट पूरे कर इतिहास रचा था। इसके बाद चौथे टी20आई मैच में उनके हाथ कोई सफलता नहीं लगी। अब पांचवें टी20 मैच में स्मृति के पास इतिहास रचने का गोल्डन चांस है।

    150 T20I विकेट लेने वाली पहली भारतीय हैं दीप्ति शर्मा

    दरअसल, श्रीलंका के खिलाफ तीसरे टी20आई मैच में दीप्ति शर्मा (Deepti Sharma IND W vs SL W 5th T20) ने 4 ओवर में 18 रन देकर 3 विकेट लिए थे। इन विकेट को लेते ही उन्होंने टी20 महिला अंतरराष्ट्रीय में 150 विकेट पूरे कर लिए थे। ऐसा करने वाली वह भारत की पहली और ओवरऑल कुल दूसरी खिलाड़ी बनीं थी।

    उनसे पहले ये उपलब्धि ऑस्ट्रेलिया की मेगन शट ने हासिल की थी। दीप्ति शर्मा फिलहाल टी20 में 131 मैच में 151 विकेट लेकर संयुक्त रूप से महिला टी20 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज हैं। 

    ऑस्ट्रेलिया की मेगन शट के नाम भी टी20 में 151 विकेट दर्ज हैं। अब दीप्ति शर्मा अगर पांचवें टी20आई मैच में एक विकेट और हासिल कर लेती हैं तो वह शट से आगे निकल जाएंगे और महिला टी20 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन जाएंगी। 

    महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय में सर्वाधिक विकेट

    मेगन शट- ऑस्ट्रेलिया- 123 मैचों में 151 विकेट

    दीप्ति शर्मा-भारत-131 मैचों में 151 विकेट

    हेनरी एट इशिम्वे-रवांडा- 117 मैचों में 144 विकेट

    निदा डार- पाकिस्तान- 160 मैचों में 144 विकेट

    सोफी एकलेस्टोन- इंग्लैंड- 101 मैचों में 142 विकेट

    IND W Vs SL W: क्लीन स्वीप पर होगी भारत की नजरें

    भारत और श्रीलंका की महिला टीमों के आज आखिरी टी20I मुकाबला तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। भारतीय टीम पहली ही ये सीरीज अपने नाम कर चुकी है और अब उसकी नजरें पांचवां टी20 जीतकर श्रीलंका को 5-0 से क्लीन स्वीप करने पर टिकी होंगी।  

