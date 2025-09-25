Language
    Rohit Sharma कमबैक पर दहाड़ने को तैयार, 10KG वजन घटाकर दुनिया को कर दिया हैरान- PHOTO

    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 12:21 PM (IST)

    Rohit Sharma Weight Loss रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में वापसी के लिए अपनी फिटनेस पर ध्यान दिया है। उन्होंने करीब 10 किलो वजन कम किया है जिसकी तस्वीर अभिषेक नायर ने सोशल मीडिया पर शेयर की। रोहित आईपीएल 2025 के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी कर रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में खेलते दिखेंगे।

    Rohit Sharma ने 10 KG वजन घटाया

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Rohit Sharma Weight loss: भारत के वनडे कप्तान रोहित शर्मा एक बार फिर चर्चा में हैं। 37 साल के रोहित ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज से वापसी की तैयारी करते हुए अपनी फिटनेस में बड़ा बदलाव किया है। उन्होंने ट्रेनिंग के दौरान करीब 10 किलो वजन कम किया।

    उनके करीबी दोस्त और भारत के पूर्व बल्लेबाजी कोच अभिषेक नायर ने मुंबई में रोहित की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया।

    Rohit Sharma ने 10 KG वजन घटाया

    दरअसल, रोहित शर्मा (Rohit Sharma Weight Loss) को लेकर अभिषेक नायर ने एक स्टोरी शेयर की, जिमसें उन्होंने लिखा, "10,000 ग्राम यानी 10 किलो कम करने के बाद भी हम मेहनत जारी रखते हैं"। यह पोस्ट तेजी से वायरल हो गया और फैंस और साथी खिलाड़ी उनकी फिटनेस की तारीफ कर रहे हैं।

    जिम में कड़ी मेहनत कर रहे 'हिटमैन'

    रोहित आईपीएल 2025 के बाद से इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर हैं। अब वह जिम में कमबैक के लिए जमकर पसीना बहा रहे हैं। नायर की देखरेख में उन्होंने ट्रेनिंग की और नया लुक हासिल किया है।

    कब खेला था रोहित ने आखिरी मैच?

    रोहित आखिरी बार मार्च में भारत के लिए खेले थे, जब उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में शानदार प्रदर्शन कर प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड जीतकर टीम को खिताब दिलाया था।

    फिटनेस टेस्ट पास किया

    सितंबर की शुरुआत में बीसीसीआई नेशनल क्रिकेट अकादमी (COE), बेंगलुरु में रोहित ने फिटनेस टेस्ट हुए। रोहित ने यहां यो-यो टेस्ट और DXA स्कैन (हड्डियों की मजबूती का टेस्ट) आसानी से पास किया। वहीं विराट कोहली ने लंदन से ही अपना फिटनेस रिपोर्ट भेजा और उन्हें टेस्ट से छूट मिली।

    कब करेंगे रोहित वापसी?

    रोहित शर्मा 19 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में वापसी करेंगे। यह चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल के बाद उनका पहला इंटरनेशनल मैच होगा।

    भारत A के लिए नहीं खेलेंगे रोहित और विराट

    बीसीसीआई ने एक्स पर इंडिया-ए टीम का एलान किया, जिसमें श्रेयस अय्यर को टीम की कमान सौंपी गई है। पहले उम्मीद थी कि रोहित और विराट इंडिया-ए के लिए ऑस्ट्रेलिया-ए के खिलाफ वनडे सीरीज में खेलेंगे, लेकिन दोनों को टीम में शामिल नहीं किया गया।

    बता दें, दोनों सीनियर खिलाड़ियों ने जून 2024 में टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद टी20 क्रिकेट से संन्यास लिया था और इस साल इंग्लैंड दौरे से पहले टेस्ट क्रिकेट को भी अलविदा कह दिया था।

