IND vs BAN: अभिषेक शर्मा ने गुरु युवराज सिंह को छोड़ा पीछे, खतरे में पड़ा रोहित और सूर्यकुमार यादव का रिकॉर्ड

भारतीय टीम के विस्‍फोटक ओपनर अभिषेक शर्मा ने बांग्‍लादेश के खिलाफ एशिया कप 2025 के सुपर-4 राउंड मैच में तूफानी अर्धशतक जमाया। बाएं हाथ के बल्‍लेबाज ने अपने गुरु युवराज सिंह का रिकॉर्ड भी तोड़ डाला। शर्मा ने केवल 37 गेंदों में 75 रन बनाए। उन्होंने अपनी पारी के दौरान 6 चौके और पांच छक्‍के जमाए। अभिषेक शर्मा दुर्भाग्‍यवश रन आउट होकर पवेलियन लौटे।

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय टी20 टीम के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा का एशिया कप में तूफानी अंदाज जारी है। बांग्लादेश के खिलाफ 25 गेंद पर तूफानी अर्धशतक जड़ा। इसके साथ ही गुरु युवराज सिंह का एक बड़ा रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया।

दुबई में टॉस जीतकर बांग्लादेश ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पहले तीन ओवर तक बांग्लादेश के गेंदबाजों ने भारतीय सलामी जोड़ी शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा को बांधकर रखा। पहले तीन ओवर में दोनों बल्लेबाज मात्र 17 रन ही बना सके। इस दौरान 7 के स्कोर पर अभिषेक शर्मा को जीवनदान भी मिला। विकेटकीपर जाकिर अली ने कैच टपका दिया।

इसके बाद अभिषेक शर्मा ने पांचवें गियर में बल्लेबाजी शुरू की। अगले तीन ओवर में गिल और अभिषेक ने मिलकर 55 रन जोड़े। दोनों ने पहले विकेट के लिए 72 रन जोड़े, जो टूर्नामेंट का पावरप्ले में सर्वाधिक स्कोर रहा। अभिषेक शर्मा यहीं नहीं रूके।

एशिया कप 2025 में भारत के लिए पावरप्ले का स्कोर 60/1 (4.3) बनाम यूएई

61/2 बनाम पाक

60/1 बनाम ओमान

69/0 बनाम पाक

72/0 बनाम बांग्लादेश गुरु युवराज सिंह को छोड़ा पीछे तूफानी बल्लेबाजी करते हुए अभिषेक शर्मा ने 25 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया। इस दौरान पांच चौके और तीन छक्का जड़ा। इस अर्धशतक की बदौलत गुरु युवराज सिंह को पीछे छोड़ दिया। वह 25 या उससे कम गेंद पर 50 रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ियों की लिस्ट में तीसरे नंबर पहुंच गए हैं। इस लिस्ट में सूर्यकुमार पहले स्थान पर हैं जबकि रोहित दूसरे स्थान पर मौजूद है।

टी20I मैचों में भारत के लिए सबसे ज्यादा बार 25 या उससे कम गेंद में 50 रन बनाने वाले खिलाड़ी- 7 सूर्यकुमार यादव

6 रोहित शर्मा

5 अभिषेक शर्मा *

4 युवराज सिंह

3 केएल राहुल सुरेश रैना की कर ली बराबरी अभिषेक शर्मा 75 रन बनाकर रन आउट हुए। रन आउट होने के पहले उन्होंने अपनी पारी में पांच छक्के लगाए। इसकी बदौलत अब उनके टी20I करियर में 58 छक्के हो गए हैं। अब वह भारत के सर्वकालिक टी20I सिक्स लगाने वाले बल्लेबाजों में सातवें नंबर पर पहुंच गए हैं। सुरेश रैना की बराबरी कर ली है, जिन्होंने 66 पारियों में 58 छक्के लगाए थे।