IND A vs AUS A: इंडिया-ए टीम का एलान, Shreyas Iyer बने कप्तान; रेड बॉल क्रिकेट से लंबे ब्रेक पर BCCI ने दिया अपडेट
IND A vs AUS A ODI 2025 ऑस्ट्रेलिया-ए के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए इंडिया-ए की टीम का एलान हो गया है। वहीं ईरानी कप के लिए भी रेस्ट ऑफ इंडिया की टीम की घोषणा हुई। बीसीसीआई ने एक्स पर इसकी जानकारी दी। श्रेयस ने बीसीसीआई को ये जानकारी ही है कि वह 6 महीने रेड बॉल क्रिकेट से दूर रहेंगे क्योंकि उनको कमर में समस्या है।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। IND A vs AUS A ODI 2025: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI ने ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ खेली जाने वाली वनडे सीरीज के लिए इंडिया-ए टीम का एलान कर दिया है। साथ ही ईरानी कप के लिए रेस्ट ऑफ इंडिया टीम की भी घोषणा की गई।
इसके अलावा मिडिल ऑर्डर बैटर श्रेयस अय्यर को इंडिया-ए टीम का कप्तान बनाया गया है। वहीं, बीसीसीआई ने उनके रेड बॉल क्रिकेट से लंबे ब्रेक पर भी अपडेट दिया। बीसीसीआई ने बताया कि श्रेयस अगले 6 महीने रेड बॉल क्रिकेट से दूर रहेंगे और सिर्फ व्हाइट बॉल क्रिकेट पर फोकस करेंगे।
BCCI ने इंडिया-ए और रेस्ट ऑफ इंडिया की स्क्वॉड का किया एलान
दरअसल, बीसीसीआई ने एक्स पर ट्वीट कर ऑस्ट्रेलिया-ए के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए इंडिया-ए टीम और ईरानी कप के लिए शेष भारत (रेस्ट ऑफ इंडिया टीम का एलान किया।
इंडिया-ए टीम अपने मैच 30 सितंबर से कानपुर में खेलेगी, जबकि ईरानी कप रणजी ट्रॉफी 2024-25 के चैंपियन विदर्भ और रेस्ट ऑफ इंडिया के बीच 1 अक्तूबर से नागपुर में मैच खेला जाएगा। इंडिया-ए टीम की कप्तानी श्रेयस अय्यर के पास है, जबकि रेस्ट ऑफ इंडिया (ईरानी कप) के लिए रजत पाटीदार को कप्तान बनाया गया है।
Shreyas Iyer ने क्यों रेड बॉल क्रिकेट से लंबा ब्रेक लिया?
भारतीय बल्लेबाज श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) ने बीसीसीआई (BCCI) को सूचित किया है कि वह अगले छह महीने तक रेड-बॉल (टेस्ट क्रिकेट) से दूर रहेंगे। इंग्लैंड में उनकी पीठ की सर्जरी हुई थी और वह अच्छी तरह रिकवर भी कर चुके थे, लेकिन लंबे फॉर्मेट में खेलने के दौरान उन्हें दोबारा स्पाज्म और जकड़न की समस्या हुई।
अय्यर इस समय को अपनी फिटनेस, स्टैमिना और बॉडी रेजिलिएंस बनाने के लिए करना चाहते हैं। इसी वजह से उन्हें ईरानी कप के लिए नहीं चुना गया।
AUS A के खिलाफ ODI के लिए IND A की टीम
- पहला वनडे (India A squad): श्रेयस अय्यर (कप्तान), प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), रियान पराग, आयुष बडोनी, सूर्यांश शेडगे, विप्रज निगम, निशांत सिंधु, गुरजपनीत सिंह, युधवीर सिंह, रवि बिश्नोई, अभिषेक पोरेल (विकेटकीपर), प्रियांश आर्या, सिमरजीत सिंह
- दूसरा और तीसरा वनडे (India A squad): श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा (उप-कप्तान), अभिषेक शर्मा, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), रियान पराग, आयुष बडोनी, सूर्यांश शेडगे, विप्रज निगम, निशांत सिंधु, गुरजपनीत सिंह, युधवीर सिंह, रवि बिश्नोई, अभिषेक पोरेल (विकेटकीपर), हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह
रेस्ट ऑफ इंडिया (Irani Cup) टीम
रजत पाटीदार (कप्तान), ऋतुराज गायकवाड़ (उप-कप्तान), अभिमन्यु ईश्वरन, आर्यन जुयाल (विकेटकीपर), यश धुल, शेख राशिद, ईशान किशन (विकेटकीपर),तनुश कोटियन,मानव सूथार,गुर्नूर बरार, खलील अहमद, आकाश दीप,अंशुल कांबोज, सारांश जैन
🚨 NEWS 🚨
India A and Rest of India squads announced.
Details 🔽https://t.co/dxKoR98VzX— BCCI (@BCCI) September 25, 2025
यह भी पढ़ें- IND A vs AUS A: केएल राहुल फेल, साई सुदर्शन के अर्धशतक के बावजूद भारत 194 रन पर ढेर; गेंदबाजों ने कराई वापसी
यह भी पढ़ें- Team India के माथे पर लगा ये कलंक, Asia Cup Final जीतना है तो दूर करनी होगी ये बड़ी कमजोरी
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।