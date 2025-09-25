Team India के माथे पर लगा ये कलंक, Asia Cup Final जीतना है तो दूर करनी होगी ये बड़ी कमजोरी

India Poor Fielding Record एशिया कप 2025 के फाइनल में भारतीय टीम ने बांग्लादेश को हराकर जगह बनाई लेकिन फील्डिंग में खराब प्रदर्शन जारी रहा। मैच में भारत ने 5 कैच छोड़े जिससे टूर्नामेंट में कुल 12 कैच ड्रॉप करने का अनचाहा रिकॉर्ड बना। टीम की कैचिंग एफिशिएंसी सिर्फ 67.5% है। ऐसे में अब फील्डिंग कोच टी. दिलीप पर दबाव बढ़ गया है।

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Team India Dropping Catches: भारत ने बांग्लादेश को 41 रनों से हराकर एशिया कप 2025 के फाइनल में जगह बना ली है, लेकिन टीम की फील्डिंग फिर सवालों के घेरे में है। भारत ने इस मैच में 5 कैच छोड़े, जिससे पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने अपने नाम एक अनचाहा रिकॉर्ड दर्ज करा लिया। अब तक टीम इंडिया ने टूर्नामेंट में कुल 12 कैच ड्रॉप किए हैं। यह किसी भी टीम का सबसे खराब रिकॉर्ड है। भारत की कैचिंग एफिशिएंसी सिर्फ 67.5% है।

IND vs BAN: Team India के नाम जुड़ा अनचाहा रिकॉर्ड दरअसल, भारत बनाम बांग्लादेश (IND vs BAN) के बीच खेले गए एशिया कप सुपर-4 (Asia Cup Super Four) के इस मैच में एक रिकॉर्ड ऐसा भी बना, जहां मैच में कुल भारत (India Dropped Catches) ने 5 कैच ड्रॉप किए। वहीं, बांग्लादेश के बल्लेबाज सैफ हसन (Saif Hasan) के चार कैच एक ही पारी में छूटे। वऐसा टी20आई में बहुत कम देखने को मिलता है। इससे पहले यह जेसन रॉय, मोहम्मद हफीज और पथुम निसंका के साथ देखा गया था।

Asia Cup 2025 में छोड़े गए कैच भारत – 12 (कैचिंग एफिशिएंसी: 67.5%)

हांगकांग (चीन) -11 (52.1%)

बांग्लादेश – 8 (74.1%)

श्रीलंका – 6 (68.4%)

अफगानिस्तान – 4 (76.4%)

ओमान – 4 (76.4%)

पाकिस्तान – 3 (86.3%)

यूएई – 2 (85.7%) डेथ ओवर्स में भारत की खराब फील्डिंग बांग्लादेश के खिलाफ डेथ ओवर्स में भारतीय फील्डर्स का निराशाजनक प्रदर्शन देखने को मिला, जहां पारी के 16वें ओवर की पहली गेंद पर वरुण चक्रवर्ती ने गुड लेंथ वाली गेंद डाली थी, जिस पर सैफ हसन ने बैकफुट पर शॉट खेला, लेकिन स्क्वेयर लेग और मिड विकेट की ओवर हवा में गेंद चले गई।

हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे ने कैच को लपकना चाहा। हालांकि, दुबे ने ये कैच पकड़ लिया था, लेकिन गेंद उनके हाथ से फिसलकर मैदान पर गिर गई।

इसी ओवर की पांचवीं गेंद पर संजू सैमसन ने कैच ड्रॉप किया। वरुण की गेंद पर सैफ बड़ा शॉट खेला था, लेकिन विकेटकीपर संजू सैमसन गेंद को पकड़ने में चूक गए।

17वें ओवर में अभिषेक शर्मा ने हसन को जीवनदान दिया। ओवर की पांचवीं गेंद पर कुलदीप गेंदबाजी कर रहे थे और सैफ ने स्वीप शॉट खेला, लेकिन लान्ग ऑन पर खड़े अभिषेक ये कैच नहीं लपक पाए।

20वें ओवर में कुलदीप ने कैच ड्रॉप किया। पहली गेंद पर नसुम अहमद ने एक शॉट खेला और गेंद फील्डर की ओर गई, जहां कुलदीप यादव ने डाइव लगाई, लेकिन वह कैच नहीं पकड़ पाए। वरुण चक्रवर्ती का बयान मैच के बाद वरुण ने माना कि टीम की फील्डिंग कमजोर रही। उन्होंने इस पर कहा,