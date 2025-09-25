IND vs BAN: फाइनल में पहुंचने के बाद गदगद हुए कप्तान Suryakumar Yadav; बताया बांग्लादेश को रौंदने का मास्टर प्लान

एशिया कप 2025 में भारत ने बांग्लादेश को 41 रनों से हराया और फाइनल में जगह बनाई। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 168 रन बनाए जिसके जवाब में बांग्लादेश 127 रनों पर ऑल आउट हो गई। सूर्यकुमार यादव ने कहा कि वे सुपर-4 में पहले बल्लेबाजी करना चाहते थे। इसके अलावा सूर्यकुमार यादव के पाकिस्तान के खिलाफ एक बयान को लेकर पीसीबी ने आईसीसी से शिकायत की है।

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Suryakumar Yadav news: एशिया कप 2025 में अपने पांचवें मैच में भारतीय टीम ने बांग्लादेश को 41 रनों से मात दी और अंक तालिका में दो अंक और हासिल करते हुए फाइनल का टिकट हासिल किया। वहीं, दूसरी तरफ बांग्लादेश की टीम ने उम्मीद के अनुसार बल्लेबाजी बेहतर नहीं की।

पहले बैटिंग करते हुए मैच में बांग्लादेशी गेंदबाजों ने भारत को 168 रन पर रोका। इसके जवाब में बांग्लादेश की टीम 19.3 ओवर में 127 पर ही ढेर हो गई। इस तरह भारत ने एशिया कप में लगातार अपनी पांचवीं जीत हासिल की। मैच में मिली जीत के बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव ने क्या कहा आइए जानते हैं।

Suryakumar Yadav ने जीत के बाद क्या कहा? दरअसल, भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav Statement) ने बांग्लादेश (IND vs BAN Asia Cup Super Four) पर मिली जीत के बाद कहा कि हमें इस टूर्नामेंट में पहले बैटिंग करने का मौका नहीं मिला है। हां, एक बार हमने ओमान के सामने बल्लेबाजी की थी, लेकिन हम सुपर-4 में पहले बैटिंग ही करना चाहते हैं।

इसके अलावा सूर्या ने आगे कहा, "उनकी गेंदबाजी लाइनअप को देखते हुए मुझे लगा कि 7 से 15 ओवर के बीच का चरण दुबे के लिए बिल्कुल सही होगा। लेकिन काम नहीं बना, ऐसा होता रहता है। अगर आउटफील्ड तेज होती तो स्कोर 180-185 तक जा सकता था, हमें पता था कि अगर हम 12-14 अच्छे ओवर डालें, तो ज्यादातर मौकों पर हम मैच जीत लेंगे" पीसीबी ने सूर्या की शिकायत की आईसीसी ने पीसीबी (Suryakumar Yadav Unsportsmanlike) की शिकायत पर दो मैच रिपोर्ट मैच रेफरी रिची रिचर्डसन को भेजी है, जिसके बाद उनकी तरफ से भारतीय टीम को एक ई-मेल दिया गया। इस मेल में लिखा गया कि मुझे आईसीसी ने दो रिपोर्ट हैंडल करने को भेजी हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सूर्या के मैच प्रेजेंटेशन और प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए गए बयान को लेकर दो शिकायतें दर्ज कराई थीं।