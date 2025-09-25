भारतीय टीम ने बुधवार को बांग्‍लादेश को 41 रन से मात देकर एशिया कप 2025 के फाइनल में जगह पक्‍की की। 169 रन के लक्ष्‍य का पीछा करते हुए बांग्‍लादेश की पारी 19.3 ओवर में 127 रन पर ढेर हुई। सूर्यकुमार यादव के नेतृत्‍व वाली भारतीय टीम ने अजेय रहते हुए फाइनल में प्रवेश किया। भारतीय टीम को बांग्‍लादेश पर जीत दिलाने में 5 खिलाड़‍ियों ने अहम भूमिका निभाई।

स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय टीम ने बुधवार को बांग्‍लादेश को 41 रन से मात देकर एशिया कप 2025 के फाइनल में प्रवेश किया। सूर्यकुमार यादव के नेतृत्‍व वाली भारतीय टीम एशिया कप 2025 के फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बनी।

दुबई में खेले गए मुकाबले में भारत ने पहले बल्‍लेबाजी की और निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 168 रन बनाए। जवाब में बांग्‍लादेश की टीम 19.3 ओवर में 127 रन पर ऑलआउट हुई। टीम इंडिया ने मौजूदा टूर्नामेंट में अपने सभी मैच जीतते हुए फाइनल का टिकट हासिल किया। भारत को बांग्‍लादेश पर जीत दिलाने में 5 खिलाड़‍ियों ने अहम भूमिका निभाई।

1) अभिषेक शर्मा भारतीय टीम के ओपनर अभिषेक शर्मा ने एक बार फिर तूफानी पारी खेली। उन्‍होंने 37 गेंदों में 75 रन बनाए। अभिषेक ने अपनी पारी के दौरान छह चौके और पांच छक्‍के लगाए। अभिषेक शर्मा की पारी के दम पर भारतीय टीम धमाकेदार शुरुआत हासिल करने में कामयाब रही।

2) हार्दिक पांड्या भारतीय टीम के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने बल्‍ले से कमाल दिखाया और टीम को विशाल स्‍कोर तक पहुंचाया। पांड्या ने 29 गेंदों में 38 रन बनाए। हार्दिक पांड्या ने अपनी पारी के दौरान 4 चौके और एक छक्‍का लगाया। उनकी पारी का असर रहा कि भारत 168/6 का स्‍कोर बनाने में कामयाब रहा।

3) जसप्रीत बुमराह भारतीय टीम के प्रमुख तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने जीत में अहम भूमिका निभाई। बुमराह ने बांग्‍लादेशी ओपनर्स को अपना शिकार बनाया। उन्‍होंने 4 ओवर में 18 रन देकर दो विकेट झटके। बुमराह ने तंजीद हसन (1) और सैफ हसन (69) का शिकार किया।

4) कुलदीप यादव भारतीय टीम के चाइनामैन की गेंदों को बांग्‍लादेशी बल्‍लेबाज समझ नहीं सके। कुलदीप यादव ने परवेज हुसैन इमॉन (21), रिषाद हुसैन (2) और तनजीम हसन को अपना शिकार बनाया। भारतीय रिस्‍ट स्पिनर ने 4 ओवर में 18 रन देकर तीन विकेट झटके।