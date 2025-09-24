Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सूर्यकुमार यादव का शिकार करके मुस्‍ताफिजुर रहमान ने रचा इतिहास, ये कारनामा करने वाले बने पहले बांग्‍लादेशी गेंदबाज

    By Abhishek Nigam Edited By: Abhishek Nigam
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 11:20 PM (IST)

    बांग्‍लादेश के तेज गेंदबाज मुस्‍ताफिजुर रहमान ने भारत के खिलाफ सूर्यकुमार यादव को आउट करके इतिहास रच दिया। मुस्‍ताफिजुर रहमान टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 150 विकेट लेने वाले पहले बांग्‍लादेशी गेंदबाज बने। मुस्‍ताफिजुर रहमान 150 टी20 इंटरनेशनल विकेट लेने वाले दुनिया के संयुक्‍त तीसरे गेंदबाज बने। उन्‍होंने शाकिब अल हसन का रिकॉर्ड तोड़ा।

    prefferd source google
    Hero Image
    मुस्‍ताफिजुर रहमान ने 150 टी20 आई विकेट पूरे किए

    स्‍पोट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। बांग्‍लादेश के तेज गेंदबाज मुस्‍ताफिजुर रहमान ने बुधवार को एशिया कप 2025 के सुपर-4 राउंड में भारतीय कप्‍तान सूर्यकुमार यादव का विकेट लेकर इतिहास रच दिया। रहमान ने सूर्या को अपने टी20 इंटरनेशनल करियर का 150वां शिकार बनाया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मुस्‍ताफिजुर रहमान टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 150 विकेट लेने वाले बांग्‍लादेश के पहले गेंदबाज बने। वैसे, रहमान विश्‍व क्रिकेट में 150 T20I विकेट लेने वाले संयुक्‍त तीसरे गेंदबाज बने। न्‍यूजीलैंड के लेग स्पिनर ईश सोढ़ी के भी टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 150 विकेट हैं।

    बता दें कि दुनिया में सबसे ज्‍यादा टी20 इंटरनेशनल विकेट लेने का रिकॉर्ड अफगानिस्‍तान के कप्‍तान राशिद खान के नाम दर्ज है। राशिद खान ने 103 मैचों में 173 विकेट चटकाए। न्‍यूजीलैंड के तेज गेंदबाज टिम साउथी 126 मैचों में 164 विकेट के साथ इस लिस्‍ट में दूसरे स्‍थान पर काबिज हैं।

    टी20आई में सबसे ज्‍यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज

    • राशिद खान - 173
    • टिम साउथी - 164
    • मुस्‍ताफिजुर रहमान - 150
    • ईश सोढ़ी - 150
    • शाकिब अल हसन - 149
    • आदिल राशिद - 141 (131 मैच)

    शाकिब का रिकॉर्ड तोड़ा

    मुस्‍ताफिजुर रहमान ने शाकिब अल हसन का रिकॉर्ड तोड़ा। शाकिब अल हसन के टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 149 विकेट हैं। मुस्‍ताफिजुर रहमान ने अपने टी20 इंटरनेशनल करियर के 118वें मैच में 150 विकेट पूरे किए। शाकिब अल हसन ने 129 मैचों में 149 विकेट चटकाए हैं।

    बांग्‍लादेश की तरफ से सबसे ज्‍यादा टी20 इंटरनेशनल विकेट लेने के मामले में तास्किन अहमद तीसरे स्‍थान पर काबिज हैं। अहमद ने 81 मैचों में 99 विकेट झटके। मेहदी हसन और शरीफुल इस्‍लाम इस लिस्‍ट में क्रमश: चौथे और पांचवें स्‍थान पर काबिज हैं।

    बांग्‍लादेश की तरफ से सबसे ज्‍यादा टी20आई विकेट

    • मुस्‍ताफिजुर रहमान - 150
    • शाकिब अल हसन - 149
    • तास्किन अहमद - 99
    • मेहदी हसन - 61
    • शरीफुल इस्‍लाम - 58

    कैसे किया सूर्या का शिकार

    बता दें कि मुस्‍ताफिजुर रहमान ने भारतीय पारी के 12वें ओवर की आखिरी गेंद पर सूर्यकुमार यादव को विकेटकीपर जाकिर अली के हाथों कैच आउट कराया। रहमान ने लेग साइड में गेंद डाली, जिस पर सूर्या शॉट खेलने गए और गेंद उनके बल्‍ले के अंदरूनी हिस्‍से पर लगकर गई। अली ने लेग साइड में डाइव लगाकर शानदार कैच लपका। सूर्यकुमार यादव 5 रन बनाकर पवेलियन लौटे। मुस्‍ताफिजुर रहमान ने 4 ओवर में 33 रन देकर एक विकेट लिया।

    यह भी पढ़ें- IND vs BAN Live Score: स्पिनर ने संभाली कमान, दिए झटके पर झटके; सैफ हसन के अर्धशतक से जगी उम्मीद

    यह भी पढ़ें- IND vs BAN: अभिषेक शर्मा ने गुरु युवराज सिंह को छोड़ा पीछे, खतरे में पड़ा रोहित और सूर्यकुमार यादव का रिकॉर्ड