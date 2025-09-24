Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
    LIVE BLOG

    IND vs BAN Highlights: एशिया कप के फाइनल में पहुंचा भारत, बांग्लादेश को कराया 'नागिन डांस'

    India Vs Bangladesh Asia Cup Super-4 Live Score: भारत ने बांग्लादेश को 41 रन से हराकर एशिया कप के फाइनल में जगह बना पक्की कर ली है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 168 रन बनाए थे। इसके जवाब में बांग्लादेश 127 रन ही बना सकी।

    By Umesh Kumar Wed, 24 Sep 2025 11:37 PM (IST)
    IND vs BAN Highlights: एशिया कप के फाइनल में पहुंचा भारत, बांग्लादेश को कराया 'नागिन डांस'
    IND vs BAN Highlights: एशिया कप के फाइनल में पहुंचा भारत, बांग्लादेश को कराया 'नागिन डांस'

     स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। एशिया कप 2025 के फाइनल में भारत ने जगह पक्की कर ली है। सुपर-4 में बुधवार को एक अहम मुकाबले में बांग्लादेश को 41 रन से हराया। इस जीत के साथ भारत के चार अंक हो गए हैं और वह प्वाइंट्स टेबल में पहले स्थान पर हैं।  

    बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर 6 विकेट के नुकसान पर 168 रन बनाए। अभिषेक शर्मा ने 37 गेंद पर 75 रन की तूफानी पारी खेली। बांग्लादेश की टीम ने पहले 10 ओवर के बाद बेहतरीन वापसी की। इस दौरान सिर्फ 72 रन बने। लास्ट पांच ओवर में महज 36 रन खर्च किए।

    लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश को दूसरे ओवर में झटका लगा। बुमराह ने तंजीद को आउट कर भारत को सफलता दिलाई। इसके बाद लगातार विकेटों के गिरने का सिलसिला शुरू हो गया। 100 के स्कोर तक आते-आते आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी।

    सैफ हसन को चार जीवनदान मिले। वह 69 रन बनाकर अंत में बुमराह का शिकार बने। तिलक वर्मा ने मुस्तफिजुर को आउट कर बांग्लादेश को हार थमा दी। बांग्लादेश के दो बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा पार सके। पूरी टीम 19.3 ओवर में 127 रन पर सिमट  गई। 

    24 Sept 202511:37:52 PM

    IND vs BAN Live Score: फाइनल में भारत

     भारत ने एशिया कप के फाइनल में जगह बना ली है। बांग्लादेश को 41 रन से हराकर। तिलक वर्मा ने मुस्तफिजुर रहमान को आउट कर बांग्लादेश की पारी को समाप्त किया। पूरी टीम 127 रन बनाकर सिमट गई। 

    24 Sept 202511:25:25 PM

    IND vs BAN Live Score: बुमराह ने समाप्त की सैफ की पारी

     चार जीवनदान मिलने के बाद भी सैफ हसन अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके। ऑफ स्‍टंप के करीब ओवर पिच गेंद को साइट स्‍क्रीन की ओर उठाकर मारने गए लेकिन अक्षर ने बायीं ओर भागते हुए बाउंड्री पर एक मुश्किल कैच को अंजाम दिया। वह 51 गेंद में 69 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर आउट हुए। 

    24 Sept 202511:20:36 PM

    IND vs BAN Live Score: कुलदीप हैट्रिक से चूके

    अच्‍छी बल्‍लेबाजी कर रहे सैफ का साथ पुछल्‍ले बल्‍लेबाज नहीं दे सके। पहले रिशाद हुसैन ने मिडिल स्‍टंप की गेंद को डीप मिडविकेट पर स्‍लॉग करने की कोशिश की और वहां डीप मिडविकेट पर तिलक वर्मा ने एक ऊंचाई भरा कैच लपक लिया। इसकी अगली गेंद पर तंज‍िम गुगली पर क्‍लीन बोल्‍ड हो गए। अगली गेंद पर नसुम ने एक रन लिया। इसके अगली गेंद पर सैफ को तीसरा जीवनदान मिल गया। लेग स्‍टंप की गेंद को हवा में स्‍वीप करने का प्रयास लेकिन डीप स्‍क्‍वायर पर अभिषेक दायीं ओर आगे की ओर बढ़े लेकिन गेंद हाथ से छिटक गई।

    24 Sept 202511:17:00 PM

    IND vs BAN Live Score: भारत को मिली बैक टू बैक सफलता

     भारत को सातवीं सफलता मिल गई है। वरुण चक्रवर्ती ने अपने चौथे ओवर में सैफुद्दीन को लॉग ऑफ पर तिलक के हाथों कैच करवाया। हालांकि, इसी ओवर की पहली पर सैफ का कैच शिवम से छूट गया था। वहीं, कुलदीप ने अपने चौथे ओवर की पहली दो गेंद पर दो विकेट चटकाए। वह हैट्रिक पर हैं।

    24 Sept 202511:05:44 PM

    IND vs BAN Live Score: सैफ हसन ने लगाया दूसरा अर्धशतक

     सैफ हसन ने 36 गेंद में 55 रन बनाकर छक्‍के के साथ अपना अर्धशतक पूरा किया। यह उनका लगातार दूसरा अर्धशतक है। तेज गेंदबाजों के सामने सैफ को जरूर थोड़ी परेशानी हो रही थी, लेकिन जैसे ही स्पिनर आए वह आक्रामक हो गए हैं। दूसरे एंड से लगातार विकेट गिर रहे हैं, लेकिन सैफ का बल्‍ला रूकने का नाम नहीं ले रहा है।

    15 ओवर के बाद बांग्लादेश का स्कोर- 102/5

    24 Sept 202511:02:39 PM

    IND vs BAN Live Score: कप्‍तान ने कप्‍तान को रन आउट किया

     सैफ अपने अर्धशतक के लिए उत्‍सुक दिख रहे थे और कवर प्‍वाइंट पर गेंद को रोकते हुए तेजी से सिंगल के लिए भाग निकले, लेकिन सूर्यकुमार ने आगे की ओर डाइव लगाई और गेंद सीधा स्‍ट्राइकर एंड के स्‍टंप्‍स में दे मारी, जाकिर अली काफी पीछे रह गए थे, उन्‍होंने डाइव लगाई लेकिन यह भी काफी नहीं थी। ऐसे में कप्‍तान ने कप्‍तान को रन आउट कर दिया।

    24 Sept 202511:01:36 PM

    IND vs BAN Live Score: वरुण ने किया शमीम को बोल्‍ड

     सैफ के लगातार प्रहार के बीच वरुण चक्रवर्ती ने अपने दूसरे ओवर में शमीम हुसैन को शून्‍य पर पवेलियन भेज दिया। शमीम गुगली के तौर पर गेंद को इन साइड आउट ड्राइव करने गए थे, लेकिन लेग स्‍टंप की यह गेंद सीधी रह गई, शमीम ने मिस किया और गेंद सीधा लेग स्‍टंप को ले उड़ी।

    वहीं, 13वें ओवर की तीसरी गेंद पर जाकिर अली 4 रन बनाकर रन आउट हो गए। सूर्याकुमार यादव के डायरेक्ट थ्रो से वह पवेलियन चलते बने। बांग्लादेश की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी है। 

    13 ओवर के बाद बांग्लादेश का स्कोर- 87/5

    24 Sept 202510:51:16 PM

    IND vs BAN Live Score: अक्षर और कुलदीप ने बनाया दबाव

     सैफ एक और बेहतरीन तरीके से खेल रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर कुलदीप ने पहले इमोन को पवेलियन भेजा तो अगले ही ओवर में अक्षर को भी अपना पहला विकेट हृदय के तौर पर मिल गया। ऑफ स्‍टंप की गुड लेंथ को वह लांग ऑन के ऊपर से मारना चाहते थे लेकिन गेंद ऊपर गई, दूर नहीं और आखिरकार वहां पर एक आसान सा कैच लपक लिया गया। बांग्लादेश का तीसरा विकेट गिर गिया है।

    24 Sept 202510:39:46 PM

    IND vs BAN Live Score: बांग्लादेश का गिरा दूसरा विकेट

     बांग्लादेश को दूसरा झटका लगा है। कुलदीप ने अपने स्पेल के पहले ओवर की दूसरी गेंद पर परवेज हुसैन इमोन को पवेलियन का रास्ता दिखाया। अभिषेक शर्मा ने कैच लपका। 

    7 ओवर के बाद बांग्लादेश का स्कोर- 49/2

    24 Sept 202510:30:14 PM

    IND vs BAN Live Score: 5वें ओवर में बने 13 रन

     वरुण चक्रवर्ती ने अपने पहले ओवर में 13 रन खर्च कर दिए। इससे बांग्लादेश को थोड़ा सा मूवमेंट मिला है। ओवर में तीन चौके लगे। साझेदारी 23 गेंद पर 31 रन तक पहुंच गई है। परवेज और हसन क्रीज पर मौजूद हैं। 

    24 Sept 202510:26:52 PM

    IND vs BAN Live Score: भारत ने कसा शिकंजा

     बांग्लादेश की पारी के चार ओवर समाप्त हो गए हैं। अभी तक 22 रन ही बने हैं। बुमराह ने 2 ओवर में कुल 8 रन खर्च किए। हार्दिक ने 2 ओवर में 14 रन दिए हैं। विकेट धीरे-धीरे स्लो हो रहा है। 

    24 Sept 202510:11:42 PM

    IND vs BAN Live Score: बांग्‍लादेश की खराब शुरुआत

    जसप्रीत बुमराह ने आते ही बांग्‍लादेश को करारा झटका दिया। बुमराह ने पारी के दूसरे ओवर की दूसरी गेंद पर तंजीद हसन को शिवम दुबे के हाथों कैच आउट कराया। बुमराह ने ऑफ स्‍टंप पर लेंथ गेंद डाली, जिस पर तंजीद क्रॉस शॉट खेलने गए। मगर गेंद उनके बल्‍ले पर लगकर हवा में गई। मिड ऑन पर दुबे ने आसान कैच लपका। 

    2 ओवर के बाद बांग्‍लादेश का स्‍कोर 9/1। परवेज इमॉन 0* और सैफ हसन 3* रन बनाकर खेल रहे हैं। 

    24 Sept 20259:46:17 PM

    IND vs BAN Live Score: 168 रन बना सका भारत

     अभिषेक शर्मा की तूफानी पारी की बदौलत भारतीय टीम 168 रन ही बना सका। टीम ने लास्ट 5 ओवर में 36 रन बनाए और एक विकेट गंवाया। बांग्लादेश ने गजब का फाइट बैक किया। बांग्लादेश की टीम ने पहले 10 ओवर के बाद बेहतरीन वापसी की है। इस दौरान सिर्फ 72 रन बने। पिच बल्लेबाजी के लिए कठिन है। गेंद काफी रूक कर आ रही है। हालांकि दूसरी पारी के पहले छह ओवर काफी महत्वपूर्ण होंगे, मैच का आधा फैसला वहीं हो जाएगा। बांग्लादेश पावरप्ले में कम से कम 60 से 70 रन बनाना चाहेगा। 

    24 Sept 20259:35:46 PM

    IND vs BAN Live Score: भारत के 150 रन पूरे

     भारत ने 150 रन पूरे कर लिए हैं। हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल ने रन बनाने की जिम्मेदारी संभाली हुई है। 18.3 ओवर समाप्त हो गए हैं। भारत कुल 162 रन बना लिए हैं।  

    24 Sept 20259:21:24 PM

    IND vs BAN Live Score: 17 रन के अंदर 3 विकेट

     भारतीय टीम ने पिछली 17 रन के अंदर तीन विकेट गंवा दिए हैं। इसमें अभिषेक, सूर्या और तिलक वर्मा का विकेट शामिल है। 15 ओवर समाप्त हो गए हैं भारत ने 5 विकेट के नुकसान पर 132 रन बना लिए हैं। हार्दिक और अक्षर क्रीज पर मौजूद हैं। 

    24 Sept 20259:08:31 PM

    IND vs BAN Live Score: सूर्या भी लौटे पवेलियन

     भारतीय पारी के 12 ओवर समाप्त हो चुके हैं। भारत ने चार विकेट गंवा दिए हैं। सूर्या भी 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। भारत ने 114 रन बना लिए हैं। हार्दिक और तिलक वर्मा क्रीज पर हैं।

    24 Sept 20259:02:07 PM

    IND vs BAN Live Score: शतक से चूके अभिषेक शर्मा

     फील्डिंग के दौरान एक शानदार प्रयास के कारण अभिषेक शर्मा रन आउट हो गए। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद शॉर्ट और वाइड थी, जिसे सूर्यकुमार यादव ने बैकवर्ड पॉइंट की ओर कट किया, जहां रिशाद हुसैन ने डाइव लगाकर उसे रोक दिया। नॉन-स्ट्राइकर बल्लेबाज सिंगल की तलाश में क्रीज से बाहर निकला, लेकिन उसे वापस भेज दिया गया। रिशाद ने एक पल रुककर गेंदबाज के छोर पर एक सपाट थ्रो फेंका। मुस्तफिजुर भी थ्रो लेते समय उतने ही शांत रहे और बल्लेबाज के डाइव लगाकर वापस आने से पहले ही उन्होंने गिल्लियां उड़ा दीं। सलामी बल्लेबाज की शानदार पारी का अंत। पिछले मैच में पाकिस्तान के खिलाफ 74 रन बनाए, आज रात 75 रन बनाने के बाद वापस लौटे।

    24 Sept 20258:47:49 PM

    IND vs BAN Live Score: भारत को लगा दूसरा झटका

     शिवम दुबे यहां पर फ्लॉटर के तौर पर नंबर तीन पर बल्‍लेबाजी करने आए थे, लेकिन गेंद को समझ नहीं पाए और लांग ऑफ की ओर उठाकर मारने का प्रयास किया। टाइम नहीं कर पाए और गेंद सीधा लांग ऑफ के हाथों में पहुंच गई। वह तीन गेंद में केवल दो रन ही बना सके। कप्तान सूर्यकुमार यादव बैटिंग करने आए हैं। 

    9 ओवर के बाद भारत का स्कोर- 91/2, अभिषेक 57 रन बनाकर खेल रहे हैं। 

    24 Sept 20258:43:37 PM

    IND vs BAN Live Score: अभिषेक का लगातार दूसरा अर्धशतक

     अभिषेक शर्मा ने 25 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया। यह उनका लगातार दूसरा अर्धशतक है। उम्‍मीद है इस बार वह इस स्‍कोर को 100 के आंकड़ें तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। उनका एक कैच जरूर छूटा लेकिन इसके बाद उन्‍होंने ताबड़तोड़ बल्‍लेबाजी करते हुए बांग्‍लादेश के गेंदबाजों को हिलाकर रख दिया। वह एशिया कप में सबसे ज्यादा 223 रन अभी तक बना चुके हैं। 

    24 Sept 20258:39:50 PM

    IND vs BAN Live Score: टूर्नामेंट में पावरप्‍ले का सबसे बड़ा स्‍कोर

     भारत के ओपनरों ने एक बार फ‍िर भारतीय टीम को पावरप्‍ले में धमाकेदार शुरुआत दिलाई।  अभिषेक 22 गेंद में 49 रन बनाकर खेल रहे हैं, जिसमें उन्‍होंने पांच चौके और तीन छक्‍के लगा दिए हैं। दूसरी ओर शुभमन गिल 19 गेंद में 29 रन बनाकर आउट हुए। भारत ने पावरप्‍ले में 72 रन निकाले। जो इस टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्‍ठ पावरप्‍ले स्कोर रहा। 

    24 Sept 20258:38:03 PM

    IND vs BAN Live Score: भारत को लगा पहला झटका

     भारत को पहला झटका लग चुका है। शुभमन गिल 19 गेंद पर 29 रन बनाकर आउट हुए। शिवम दुबे बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। 7 ओवर समाप्त हो चुका है। भारत ने 81 रन बना लिए हैं। अभिषेक 49 रन बनाकर क्रीज पर हैं। 

    24 Sept 20258:35:03 PM

    IND vs BAN Live Score: भारत ने 6 ओवर में बनाए 72 रन

     अभिषेक शर्मा ने तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी शुरू कर दी है। वह 19 गेंद पर 46 रन बनाकर खेल रहे हैं। इसमें पांच चौके और तीन छक्के शामिल हैं। पहले तीन ओवर में मात्र 17 रन बने। इसके बाद तीन ओवर में 55 रन बने। गिल 17 गेंद पर 25 रन बनाकर खेल रहे हैं। 

    24 Sept 20258:32:26 PM

    IND vs BAN Live Score: अभिषेक का छूटा कैच

     तंजिम ने पहले ओवर के शानदार प्रदर्शन के बाद दूसरा ओवर भी शानदार किया। वह गेंद को स्विंग तो कर रहे हैं, लेकिन साथ ही जोर से पिच पर भी मार रहे हैं और तीसरी गेंद पर उन्होंने एक बेहतरीन मौका बनाया। अभिषेक का कैच छूटा। विकेटकीपर जाकिर अली ने बाईं ओर ड्राइव लगाकर कैच लपकने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाए। 

    24 Sept 20258:25:25 PM

    IND vs BAN Live Score: चौथे ओवर में बने 21 रन

     शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ने मिलकर नसुम अहमद की जमकर पिटाई कर दी। गिल ने एक चौक और एक सिक्स लगाया। इसके बाद अभिषेक ने ओवर की आखिरी गेंद पर अपनी पारी का पहला सिक्स जड़ा। इस ओवर में कुल 21 रन बने। 

    4 ओवर के बाद भारत का स्कोर- 38/0,  अभिषेक शर्मा- 15 और शुभमन गिल- 22 रन बनाकर खेल रहे।

    24 Sept 20258:18:33 PM

    IND vs BAN Live Score: 3 ओवर समाप्त

     भारतीय पारी के तीन ओवर समाप्त हो गए हैं। अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल 8-8 रन बनाकर खेल रहे हैं। एक रन अतिरिक्त के रूप में आया है। 

    24 Sept 20258:08:50 PM

    IND vs BAN Live Score: भारत की पारी का हुआ आगाज

     भारत की पारी का आगाज हो गया है। शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा क्रीज पर हैं। पहले ओवर में तीन रन बने। दोनों बल्लेबाजों ने अपना-अपना खाता खोल लिया है। 

    24 Sept 20257:43:02 PM

    IND vs BAN Live Score: भारत ने नहीं किया कोई बदलाव

     कप्तान सूर्या ने कोई टीम में कोई बदलाव नहीं किया है। 

    बांग्लादेश (प्लेइंग इलेवन): सैफ हसन, तंजीद हसन तमीम, परवेज हुसैन इमोन, तौहीद हृदोय, शमीम हुसैन, जाकिर अली (विकेटकीपर/कप्तान), मोहम्मद सैफुद्दीन, रिशाद हुसैन, तंजीम हसन साकिब, नसुम अहमद, मुस्तफिजुर रहमान

    भारत (प्लेइंग इलेवन): अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती

    24 Sept 20257:41:41 PM

    IND vs BAN Live Score: लिटन दास हुए चोटिल

     बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास चोटिल हो गए हैं। स्टैंड इन कप्तान जाकिर अली ने टॉस के समय बताया कि अभ्यास सत्र के दौरान लिटन चोटिल हो गए और दुर्भाग्य से इस महत्वपूर्ण मैच से चूक गए।

    24 Sept 20257:37:19 PM

    IND vs BAN Live Score: बांग्लादेश ने जीता टॉस

     बांग्लादेश ने टॉस जीता है। लिटन दास ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। भारत पहले बल्लेबाजी करने उतरेगा। 

    24 Sept 20256:57:04 PM

    IND vs BAN Live Score: हेड टू हेड रिकॉर्ड

     भारत और बांग्लादेश के बीच अब तक 17 टी-20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं। भारत ने 16 मैचों में बाजी मारी है, जबकि बांग्लादेश को केवल एक मैच में जीत मिली है। बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ एकमात्र मैच साल 2019 में जीता था। दोनों टीमों के बीच अब तक एशिया कप में 15 बार भिड़ंत हुई हैं, जिसमें से भारत को 13 बार जीत मिली हैं और दो बार बांग्लादेश को जीत नसीब हुई है।

    24 Sept 20256:55:23 PM

    IND vs BAN Live Score: दुबई की ​पिच

     भारत और बांग्लादेश के बीच ये मुकाबला दुबई में खेला जाएगा। दुबई की पिच काफी ज्यादा सूखी होती है, जिसपर तेज गेंदबाजों को शुरुआती ओवर्स में मदद मिलती है तो वहीं खेल आगे बढ़ने के साथ स्पिनर्स की भी भूमिका अहम होती है।  एशिया कप 2025 में अभी तक दुबई के मैदान पर कुल 7 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिसमें से सिर्फ 2 बार पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को जीत हासिल हुई है तो वहीं 5 बार टारगेट का पीछा करने वाली टीम ने मुकाबले को अपने नाम किया है।

    24 Sept 20256:53:53 PM

    IND vs BAN Live Score: जागरण के लाइव ब्लॉग में स्वागत

     जागरण के लाइव ब्लॉग में सभी पाठकों का स्वागत है। भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाली जंग की पल-पल की अपडेट के लिए बने रहें जागरण के साथ। 