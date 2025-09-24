IND vs BAN Highlights: एशिया कप के फाइनल में पहुंचा भारत, बांग्लादेश को कराया 'नागिन डांस'

India Vs Bangladesh Asia Cup Super-4 Live Score: भारत ने बांग्लादेश को 41 रन से हराकर एशिया कप के फाइनल में जगह बना पक्की कर ली है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 168 रन बनाए थे। इसके जवाब में बांग्लादेश 127 रन ही बना सकी।

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। एशिया कप 2025 के फाइनल में भारत ने जगह पक्की कर ली है। सुपर-4 में बुधवार को एक अहम मुकाबले में बांग्लादेश को 41 रन से हराया। इस जीत के साथ भारत के चार अंक हो गए हैं और वह प्वाइंट्स टेबल में पहले स्थान पर हैं।

बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर 6 विकेट के नुकसान पर 168 रन बनाए। अभिषेक शर्मा ने 37 गेंद पर 75 रन की तूफानी पारी खेली। बांग्लादेश की टीम ने पहले 10 ओवर के बाद बेहतरीन वापसी की। इस दौरान सिर्फ 72 रन बने। लास्ट पांच ओवर में महज 36 रन खर्च किए।

लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश को दूसरे ओवर में झटका लगा। बुमराह ने तंजीद को आउट कर भारत को सफलता दिलाई। इसके बाद लगातार विकेटों के गिरने का सिलसिला शुरू हो गया। 100 के स्कोर तक आते-आते आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी।

सैफ हसन को चार जीवनदान मिले। वह 69 रन बनाकर अंत में बुमराह का शिकार बने। तिलक वर्मा ने मुस्तफिजुर को आउट कर बांग्लादेश को हार थमा दी। बांग्लादेश के दो बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा पार सके। पूरी टीम 19.3 ओवर में 127 रन पर सिमट गई।