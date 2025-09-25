Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    IND vs BAN: अभिषेक और गेंदबाजों की बीन की धुन पर नाचे बांग्‍लादेशी 'नाग', एशिया कप के फाइनल में पहुंचा भारत

    By Umesh Kumar Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 12:07 AM (IST)

    India Vs Bangladesh Asia Cup Super-4 भारत ने बांग्लादेश को 41 रन से हराकर एशिया कप के फाइनल में जगह बना पक्की कर ली है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 168 रन बनाए थे। इसके जवाब में बांग्लादेश 127 रन ही बना सकी। अभिषेक शर्मा ने तूफानी खेली। वहीं कुलदीप ने तीन विकेट चटकाए।

    prefferd source google
    Hero Image
    भारत ने एशिया कप के फाइनल में बनाई जगह।

     स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। एशिया कप 2025 के फाइनल में भारत ने अपनी जगह पक्की कर ली है। सुपर-4 में बुधवार, 24 सितंबर को एक अहम मुकाबले में बांग्लादेश को 41 रन से हराया। इस जीत के साथ भारत के चार अंक हो गए हैं और वह प्वाइंट्स टेबल में पहले स्थान पर है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर 6 विकेट के नुकसान पर 168 रन बनाए। इसके जवाब में बांग्लादेश की पूरी टीम 19.3 ओवर में 127 रन ही बना सकी। अभिषेक शर्मा के बाद भारतीय गेंदबाजों ने अपने उम्दा प्रदर्शन किया।

    भारत ने की तगड़ी शुरुआत

    पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने तेज शुरुआत की। शुभमन गिल (29) और अभिषेक शर्मा (75) ने पहले विकेट के लिए 77 रन जोड़े। हालांकि, गिल के आउट होने के बाद रन गति पर असर पड़ा। हालांकि, जब तक अभिषेक कर रहे वह पांचवें गियर में बल्लेबाजी करते रहे। अभिषेक ने 25 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया।

    अभिषेक शर्मा 37 गेंद पर 75 रन की तूफानी पारी खेलकर रन आउट हुए।। बांग्लादेश की टीम ने पहले 10 ओवर के बाद बेहतरीन वापसी की। इस दौरान सिर्फ 72 रन बने। लास्ट पांच ओवर में महज 36 रन खर्च किए। हार्दिक पंड्या की बेबाक 38 रनों की पारी खेली।

    बुमराह ने खोला विकेट का खाता

    लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश को दूसरे ओवर में झटका लगा। बुमराह ने तंजीद को आउट कर भारत को पहली सफलता दिलाई। इसके बाद लगातार विकेटों के गिरने का सिलसिला शुरू हो गया। 100 के स्कोर तक आते-आते आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी।

    स्पिनर्स के अटैक से बांग्लादेश के बल्लेबाज पूरी तरह से चित हो गए। कुलदीप और वरुण चक्रवर्ती के 8 ओवरों के स्पैल ने मैच का पासा भारत के हक में डाल दिया। एक समय कुलदीप यादव हैट्रिक पर थे लेकिन वह यह कमाल नहीं सके। इसके बावजूद उन्होंने तीन विकेट चटकाए। वरुण चक्रवर्ती और बुमराह को दो-दो विकेट मिले।

    127 पर सिमटी बांग्लादेश

    बांग्लादेश के सलामी बल्लेबाज सैफ हसन को चार जीवनदान मिले। वह 69 रन बनाकर अंत में बुमराह का शिकार बने। तिलक वर्मा ने मुस्तफिजुर रहमान को आउट कर बांग्लादेश की पारी समाप्त की। बांग्लादेश के दो बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा पार सके। पूरी टीम 19.3 ओवर में 127 रन पर सिमट गई।

    PAK vs BAN मैच बना सेमीफाइनल

    अब 25 सितंबर होने वाला पाकिस्‍तान और बांग्‍लादेश मुकाबला सेमीफाइनल बन गया है। अब यह मैच जो भी जीतेगा वह 28 तारीख को फाइनल में भारत का सामना करेगा। हालांकि, भारत को 26 तारीख को श्रीलंका के ख‍िलाफ अपना आखिरी मैच खेलना है। यह मैच महज औपचारिकता होगी, क्योंकि श्रीलंका अपने दोनों मुकाबले गंवा चुका है।

    यह भी पढ़ें- सूर्यकुमार यादव का शिकार करके मुस्‍ताफिजुर रहमान ने रचा इतिहास, ये कारनामा करने वाले बने पहले बांग्‍लादेशी गेंदबाज