IND A vs AUS A: केएल राहुल फेल, साई सुदर्शन के अर्धशतक के बावजूद भारत 194 रन पर ढेर; गेंदबाजों ने कराई वापसी

ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ भारत ए की बल्लेबाजी ध्वस्त हो गई। ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ दूसरे अनधिकृत टेस्ट के दूसरे दिन टीम 194 रन पर ढेर हो गई। बाद में भारत ए के गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलिया ए को 16 रन के स्कोर पर 3 बड़े झटके दिए। हालांकि ऑस्ट्रेलिया ने 242 रन की बड़ी लीड हासिल कर ली है। सभी की निगाहें केएल राहुल पर टिकी थीं लेकिन निराश किया।

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ दूसरे अनऑफिशियल टेस्ट के दूसरे दिन भारत ए की बल्लेबाजी लाइनअप पूरी तरह से बिखर गई। भारत की पहली पारी 194 रनों पर ढेर हो गए। हालांकि, भारत ए के गेंदबाजों ने दूसरे दिन के अंत तक ऑस्ट्रेलिया ए को 16 पर तीन झटके दे दिया।

दिन की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया ए ने अपनी पहली पारी के स्कोर 9 विकेट पर 384 से 420 रनों पहुंच कर की। इसके बाद ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने कहर बरपाया। थॉर्नटन ने चार विकेट चटकाए। नहीं चला केएल राहुल का बल्ला इसके जवाब में भारत ए ने 75 रन पर भारत के पांच विकेट गंवाए दिए थे। सभी की नजरें केएल राहुल पर थीं। राहुल भारत बनाम वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज से पहले अपनी फॉर्म बरकरार नहीं रख पाए। 8वें ओवर में सदरलैंड ने उन्हें सिर्फ 11 रन पर आउट कर दिया। इसके बाद एन जगदीशन (38) और साईं सुदर्शन (75) ने पारी को संभालते हुए 100 से ज्यादा रनों की अहम साझेदारी की।

पांच बल्लेबाज ही पार कर सके दहाई का आंकड़ा हालांकि, बाकी भारतीय बल्लेबाज टिक नहीं पाए और आयुष बडोनी (21) और प्रसिद्ध कृष्णा (16) को छोड़कर ज्यादातर बल्लेबाज दहाई के स्कोर तक भी नहीं पहुंच पाए। पूरी भारतीय ए टीम 52.5 ओवर में 194 रन पर आउट हो गई। केवल पांच बल्लेबाज ही दहाई का आंकड़ा पार सके। इनमें देवदत्त पडिक्कल (1), ध्रुव जुरेल (1), नीतीश कुमार रेड्डी (1), मानव सुथार (0), सिराज (1), गुरनूर बरार (1) और यश ठाकुर (1), शामिल रहे।

गेंदबाजों ने कराई वापसी इसके बाद भारत ए ने दूसरे दिन स्टंप्स से ठीक पहले कुछ महत्वपूर्ण विकेट झटके। सिराज, बरार और सुथार ने मिलकर तीन विकेट जल्दी गिराए। खेल समाप्त होने तक ऑस्ट्रेलिया ए का स्कोर तीन विकेट पर 16 रन है। दूसरी पारी में जल्दी गंवाने के बावजूद ऑस्ट्रेलिया ए मैच पर मजबूत पकड़ बनाए हुए है। खेल खत्म होने तक स्वीनी (11) और पीक (1) क्रीज पर मौजूद हैं। ऑस्ट्रेलिया ए ने 242 रन की लीड बना ली है।