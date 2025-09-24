IND A vs AUS A: वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट टीम के एलान से पहले केएल राहुल और जुरेल का फ्लॉप शो, सुदर्शन ने ठोकी दावेदारी

Language
    Wed, 24 Sep 2025

    वेस्टइंडीज के खिलाफ आगामी घरेलू सीरीज के लिए भारत की टेस्ट टीम की घोषणा 24 सितंबर को की जाएगी। टीम में जगह बनाने की होड़ में शामिल कई खिलाड़ियों का लखनऊ में ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ निराशाजनक प्रदर्शन रहा। इसमें केएल राहुल और ध्रुव जुरेल का भी नाम शामिल है।

    केएल राहुल का ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ फ्लॉप शो।

     स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। अगले महीने वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए बुधवार, 24 सितंबर को भारतीय टीम का एलान होगा। इससे पहले ही केएल राहुल और ध्रुव जुरेल का फ्लॉप शो देखने को मिला है। वहीं, साई सुदर्शन ने अपनी दावेदारी मजबूत की है। नीतीश कुमार रेड्डी भी बल्ले से कमाल नहीं दिखा सके।

    दरअसल, ध्रुव जुरेल की कप्तानी में भारतीय ए टीम ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ अनाधिकारिक टेस्ट मैच खेल रही है। दूसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ए ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 420 रन बनाए। इसके जवाब में भारतीय टीम की पारी लड़खड़ा गई।

    केएल राहुल ने किया निराश

    सलामी बल्लेबाज केएल राहुल और एन जगदीशन ने पहले विकेट के लिए मात्र 27 रन जोड़े। वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले वापसी करते हुए केएल राहुल बड़ी पारी नहीं खेल सके। वह 11 रन बनाकर आउट हुए।

    ध्रुव जुरेल का नहीं जमा रंग

    वहीं, पहले टेस्ट मैच में शतक जड़ने वाले ध्रुव जुरेल दूसरे टेस्ट मैच में अपना रंग नहीं जमा पाए और मात्र 1 रन बनाकर आउट हो गए। हालांकि, साई सुदर्शन ने भारतीय टीम में अपनी दावेदारी पेश की है। सुदर्शन ने एक छोर संभालते हुए अर्धशतक जड़ा। खबर लिखे जाने तक वह 71 रन बना चुके थे।

    शुरू हुआ है नया अध्याय

    बता दें कि भारतीय टेस्ट क्रिकेट में एक नया अध्याय शुरू हुआ है। इस साल की शुरुआत में विराट कोहली, रोहित शर्मा और आर अश्विन जैसे दिग्गज खिलाड़ी टेस्ट से संन्यास ले चुके हैं। इंग्लैंड में भारत को 2-2 से रोमांचक ड्रॉ दिलाने के बाद शुभमन गिल पूर्णकालिक टेस्ट कप्तान बनने के लिए तैयार हैं।

    2 अक्टूबर से शुरू होगी सीरीज

    गौरतलब हो कि 2 अक्टूबर से अहमदाबाद में शुरू हो रही वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज, न्यूजीलैंड में 3-0 की हार के बाद भारत की पहली घरेलू सीरीज होगी। इस हार के साथ ही घरेलू धरती पर भारत का 12 साल का अजेय क्रम टूट गया था।

