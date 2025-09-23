ICC ने भारतीय टीम पर ठोका मोटा जुर्माना, आखिर किस गलती की मिली सजा? सबकुछ यहां पढ़िए

ICC fined India Womens Cricket Team आईसीसी ने भारत महिला क्रिकेट टीम पर स्लो ओवर रेट के कारण जुर्माना लगाया है। दिल्ली में खेले गए तीसरे वनडे मैच में भारत को ऑस्ट्रेलिया से 43 रन से हार का सामना करना पड़ा। मैच रेफरी जीएस लक्ष्मी ने बताया कि टीम निर्धारित समय से दो ओवर पीछे थी जिसके चलते मैच फीस का 10 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है।

तीन मैचों की वनडे सीरीज को ऑस्ट्रेलिया महिला टीम ने 2-1 से अपने नाम किया। आखिरी वनडे मैच में भारतीय टीम को 43 रन से हार का सामना करना पड़ा। अब हार के बाद भारतीय महिला टीम को एक और झटका लगा है।

ICC ने भारतीय टीम पर लगाया फाइन दरअसल, तीसरे वनडे मैच (Indian Women's Cricket Team) में भारतीय महिला टीम तय समय के अनुसार दो ओवर फेंकने में पीछे रही। आईसीसी इंटरनेशनल पैनल ऑफ मैच रेफरी की जीएस लक्ष्मी ने स्लो ओवर रेट के चलते हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली भारतीय टीम पर जुर्माना लगाया क्योंकि निर्धारित समय में 2 ओवर टीम ने कम फेंके थे।

ICC का नियम क्या कहता है? आईसीसी आचार संहिता के धीमी ओवर गति से संबंधित अनुच्छेद 2.2 के अनुसार, खिलाड़ियों पर हर ओवर कम करने के लिए मैस फीस का पांच प्रतिशत जुर्माना लगाया जाता है। बता दें कि भारत ने जुर्माना स्वीकार कर लिया है और इसलिए औपचारिक सुनवाई की जरूरत नहीं पड़ी। भारतीय महिला टीम पर स्लो ओवर रेट के चलते 10 प्रतिशत फाइन लगाया गया है। IND W vs AUS W 3rd ODI मैच का क्या हाल रहा? भारतीय महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ ऑस्ट्रेलियाई टीम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग चुनी। पहले बैटिंग करते हुए कंगारू टीम की शुरुआत शानदार रही। कप्तान एलिसा ने 30 रन बनाए, जबकि जॉर्जिया ने 81 रन की पारी खेली, जिसमें 14 चौके शामिल रहे।

एलिस पैरी ने 72 गेंदों पर 68 रन बनाए। बेथ मूनी के बल्ले से 138 रन की पारी निकली, जिसमें कुल 23 चौके शामिल रहे और एक सिक्स भी रहा। एश्ले गार्डनर ने 39 रन बनाए। इस तरह ऑस्ट्रेलियाई टीम 47.5 ओवर में 412 रन बनाकर ऑलआउट हुई।