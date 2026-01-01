2026 में ये 26 सितारे करेंगे दुनिया पर राज, 'पीढ़ी परिवर्तन' के नाम रहेगा नया साल

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। उत्‍साह, उमंग और जोश के साथ देशवासियों ने नए साल का स्‍वागत किया। पिछले साल की तरह ही इस साल भी भारत खेल की दुनिया में एक से बढ़कर एक उपलब्धि हासिल करना चाहेगा। खास बात यह है कि यह साल युवा शक्ति को समर्पित रहने वाला है। अब युवा प्‍लेयर्स पुरानी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

क्रिकेट ही नहीं बैडमिंटन, एथलेटिक्‍स, शूटिंग, कुश्‍ती और शतरंज मे युवा पीढ़ी बागडोर संभालने के लिए पूरी तरह तैयार है। भारत इस साल टी20 विश्‍व कप के साथ ही वर्ल्‍ड बैडमिंटन चैंपियनशिप जैसे टूर्नामेंट की मेजबानी के लिए तैयार है। इसके अलावा एशियन गेम्‍स, कॉमनवेल्‍थ गेम्‍स, अंडर-19 विश्‍व कप, महिला टी20 विश्‍व कप और शूटिंग विश्‍व कप में दावेदारी ठोकेगा।

आने वाले समय में इनसे होगी उम्‍मीद तितास साधु 21 साल की महिला तेज गेंदबाज साधु भारतीय पेस अटैक की जान हैं। वह 8 वनडे में 6 और 12 टी20 इंटरनेशनल मुकाबलों में 13 विकेट चटका चुकी हैं। ऋचा घोष 22 साल की ऋचा घोष दुनिया की बेस्‍ट फिनिशर में से एक हैं। इस युवा विकेटकीपर बल्‍लेबाज ने 2 टेस्‍ट में 151 रन बनाए हैं। वहीं 51 वनडे में उनके नाम 1145 रन और 72 टी20 इंटरनेशनल में 144.17 की स्‍ट्राइक रेट से 1113 रन हैं।

नीतीश कुमार रेड्डी 22 साल के तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर भारतीय क्रिकेट में आने वाले समय में अपनी जगह पक्‍की कर सकते हैं। टीम को हार्दिक पांड्या के बैकअप की जरूरत थी। अमन सहरावत 22 साल के युवा अमन 57 किलो ग्राम भार वर्ग में गोल्‍ड मेडल के प्रबल दावेदार हैं। अनमोल खरब 18 साल की अनमोल का बैडमिंटन में वर्ल्‍ड टॉप-20 का लक्ष्‍य है। अंतिम पंघाल 21 साल की अंतिम पंघाल भारतीय महिला कुश्‍ती में एक उभरता सितारा हैं। रमेशबाबू प्रज्ञाननंद 20 साल के रमेशबाबू प्रज्ञाननंद वर्ल्‍ड चैंपियनशिप के प्रबल दावेदार हैं। दिव्‍या देशमुख 20 साल की दिव्‍या महिला शतरंज की दुनिया का एक उभरता सितारा हैं। रिदम सांगवान 22 साल की रिदम पिस्‍टल इवेंट में विश्‍व रिकॉर्ड धारी हैं। दीपिका 22 साल की हॉकी प्‍लेयर दीपिका कुमारी को ड्रैग फ्लिक में महारत हासिल है। प्रियांशु रावत 23 साल के प्रियांशु बैडमिंटन की नई उम्‍मीद हैं। अर्जुन बाबूता 26 साल के अर्जुन बाबूता 10 मीटर एयर राइफल की दिग्‍गज हैं। सचिन यादव 26 साल के सचिन जैवलिन थ्रो में मेडल ला सकते हैं। ज्‍योति यार्राजी 26 साल की ज्‍योति हर्डल्‍स में नाम बनाने वाली हैं। अभिषेक 26 साल के अभिषेक हॉकी में स्‍ट्राइक ऑफ द ईयर के दावेदार हैं। शुभमन गिल 26 साल के शुभमन गिल अभी वनडे और टेस्‍ट टीम के कप्‍तान हैं। आने वाले समय में वह तीनों फॉर्मेट की कमान संभाल सकते हैं। हालांकि, भारत टी20 विश्‍व कप 2026 सूर्यकुमार यादव की कप्‍तानी में खेलेगा। यशस्‍वी जायसवाल 24 साल के यशस्‍वी जायसवाल भारतीय क्रिकेट में एक उभरता नाम हैं। वह 28 टेस्‍ट में 2511, 4 वनडे में 171 रन और 23 टी20 इंटरनेशनल में 723 रन बना चुके हैं। अभिषेक शर्मा 25 साल के युवा अभिषेक शर्मा टी20 फॉर्मेट में विस्‍फोटक ओपनर हैं। वह 33 टी20 इंटरनेशनल की 32 पारियों में अब तक 35.96 की औसत और 188.02 की स्‍ट्राइक रेट से 1115 रन बना चुके हैं। ऋतुराज गायकवाड़ चेन्‍नई सुपर किंग्‍स के कप्‍तान जल्‍द ही भारतीय क्रिकेट टीम में अपनी जगह पक्‍की कर सकते हैं। वह अभी टीम से अंदर-बाहर हो रहे हैं। वह 9 वनडे में 228 रन और 23 टी20 इंटरनेशनल में 633 रन बना चुके हैं।