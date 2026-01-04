IPL 2026: भगदड़ के बाद चिन्नास्वामी स्टेडियम में मुकाबले नहीं खेलेगी RCB, इस मैदान पर खेलने के लिए है तैयार
आरसीबी ने आईपीएल 2025 का खिताब जीता था। इस जीत का जश्न फ्रेंचाइजी ने अपने होम ग्राउंड एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में मनाया था। इस दौरान मची भगदड़ में 1 ...और पढ़ें
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। इंडियन प्रीमियर लीग 2026 की शुरुआत से पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और राजस्थान रॉयल्स ने वैकल्पिक घरेलू मैदानों की तलाश शुरू कर दी है। दोनों ही फ्रेंचाइजी को अपने होम ग्राउंड बेंगलुरु और जयपुर पर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
महाराष्ट्र क्रिकेट बोर्ड ने रविवार को बताया कि दोनों टीमों ने दिसंबर के आखिरी सप्ताह में एमसीए स्टेडियम का दौरा किया था ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या वे पुणे में अपने घरेलू मैच आयोजित कर सकते हैं।
11 लोगों की हुई थी मौत
आरसीबी ने आईपीएल 2025 का खिताब जीता था। इस जीत का जश्न फ्रेंचाइजी ने अपने होम ग्राउंड एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में मनाया था। इस दौरान मची भगदड़ में 11 लोगों की जान चल गई थी। इस घटना के बाद कर्नाटक सरकार ने चिन्नास्वामी स्टेडियम में मुकाबलों पर रोक लगा दी थी। वहीं राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) की बार-बार चेतावनी के बावजूद समय पर चुनाव न कराने के कारण राजस्थान ने जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में मेजबानी का अधिकार खो दिया है।
दिसंबर 2025 में आईपीएल अध्यक्ष अरुण धूमल ने संकेत दिया था कि यदि प्रशासनिक स्थिति का समाधान नहीं हुआ तो राजस्थान को अपने घरेलू मैच जयपुर से बाहर स्थानांतरित करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। राजस्थान का गुवाहाटी में पहले से ही एक वैकल्पिक अड्डा है। संभावना है कि वह 19वें सीजन के लिए इस विकल्प को खुला रखेगी।
एमसीए ने जारी किया बयान
एमसीए ने एक बयान में कहा, "कुछ हफ्ते पहले पुणे के एमसीए इंटरनेशनल स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और राजस्थान रॉयल्स के आगमन के लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। उनके इस आगमन से स्टेडियम की टॉप स्तरीय क्रिकेट की मेजबानी के लिए तैयार होने की पुष्टि होती है। महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन को बीसीसीआई के निरंतर समर्थन से हमें पूरा विश्वास है कि एमसीए इंटरनेशनल स्टेडियम को जल्द ही आईपीएल आयोजन स्थल के रूप में मंजूरी मिल जाएगी, जिससे पुणे में विशिष्ट मैच, स्टार खिलाड़ी और आईपीएल का रोमांच देखने को मिलेगा।"
पुणे में आखिरी आईपीएल मैच 14 मई 2022 को हुआ था। इस मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से हुआ था। आंद्रे रसेल के शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन की बदौलत केकेआर ने 54 रनों से जीत हासिल की थी। अगर आईपीएल 2026 में आरसीबी या राजस्थान के मैच पुणे में होते हैं तो बेंगलुरु और जयपुर के फैंस को बड़ा झटका लग सकता है।
