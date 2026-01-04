Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    IPL से हटाए जाने के बाद मुस्तफिजुर रहमान ने रचा इतिहास, टी-20 क्रिकेट में ला दिया भूचाल; पाकिस्‍तानी गेंदबाज का रिकॉर्ड तोड़ा

    By Rajat Gupta Edited By: Rajat Gupta
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 06:13 PM (IST)

    बांग्‍लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्‍याचार के बाद रहमान को आईपीएल 2026 से बाहर कर दिया गया। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI) के अनुरोध के बाद कोल ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    रहमान के 400 विकेट पूरे।

    स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में बने हुए हैं। बांग्‍लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्‍याचार के बाद रहमान को आईपीएल 2026 से बाहर कर दिया गया। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI) के अनुरोध के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने मुस्ताफिजुर को रिलीज कर दिया था। आईपीएल से बाहर होने के बाद बांग्‍लादेशी तेज गेंदबाज ने इतिहास रच दिया है।

    रहमान अब टी20 क्रिकेट में सबसे कम मुकाबलों में 400 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज बन गए हैं। उन्‍होंने 315 टी20 मैचों में 400 विकेट का आंकड़ा छू लिया है। इसके साथ ही रहमान ने पाकिस्तान के वहाब रियाज को पीछे छोड़ दिया है। वहाब ने 335 टी20 मैचों में 400 शिकार किए थे। इस मामले में अफगानिस्‍तान के स्पिन राशिद खान टॉप पर हैं।

    रहमान टी20 क्रिकेट में सबसे तेज 400 विकेट तक पहुंचने वाले दूसरे गेंदबाज भी बने हैं। उन्होंने साउथ अफ्रीका के लेग स्पिनर इमरान ताहिर को पछाड़ दिया है। ताहिर ने 320 टी20 मैचों में 400 शिकार किए थे। टी20 फॉर्मेट में सबसे तेज 400 विकेट लेने का रिकॉर्ड अफगानिस्तानी स्पिनर राशिद खान के नाम है। राशिद ने 289 मैचों में 400 सफलताएं प्राप्‍त कर ली थीं।

     

     

     

    टी20 क्रिकेट में सबसे ज्‍यादा विकेट

    • राशिद खान: 687
    • ड्वेन ब्रावो: 631
    • सुनील नरेन: 609
    • इमरान ताहिर: 570
    • शाकिब अल हसन: 507
    • आंद्रे रसेल: 507
    • क्रिस जॉर्डन: 446
    • वहाब रियाज: 413
    • मोहम्‍मद आमिर: 412
    • मुस्ताफिजुर रहमान: 402

    मुस्ताफिजुर रहमान ने ये उपलब्धि बांग्लादेश प्रीमियर लीग में सिलहट टाइटंस के खिलाफ मैच के दौरान रहमान ने यह कीर्तिमान स्‍थापित किया। रंगपुर राइडर्स के रहमान ने सिलहट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में कमाल का और किफायती प्रदर्शन किया। उन्‍होंने अपने कोटे के 4 ओवर में 6 की इकोनॉमी से 24 रन देकर 3 सफलताएं प्राप्‍त कीं। रहमान के इस प्रदर्शन की बदौलत रंगपुर राइडर्स ने सिलहट टाइटंस को 6 विकेट से मात दी।

    रहमान को 400वां टी20 विकेट मेहदी हसन मिराज को आउट कर मिला। मुकाबले में मिराज के अलावा उन्‍होंने खालिद अहमद और अफीफ हुसैन ध्रुबो को अपने जाल में फंसाया। रहमान अब तक खेले 315 टी20 मुकाबलों में 402 शिकार कर चुके हैं।

    पिछले साल के अंत में अबू धाबी में हुए मिनी ऑक्‍शन में कोलकाता नाइटराइडर्स ने मुस्ताफिजुर रहमान को 9 करोड़ 20 लाख रुपये में खरीदा था। बांग्‍लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्‍याचार के बाद रहमान के आईपीएल खेलने का विरोध होने लगा। ऐसे में फ्रेंचाइजी ने उन्‍हें टीम से बाहर कर दिया। आईपीएल से बाहर होने के बाद बांग्‍लादेश के तेज गेंदबाज ने कहा, "यह आईपीएल का निर्णय था और मेरे कंट्रोल से बाहर था। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता।"

    यह भी पढ़ें- T20 World Cup 2026: मुस्तफिजुर विवाद के बाद BCB का बड़ा फैसला, भारत में विश्‍व कप के मैच नहीं खेलेगा बांग्‍लादेश!

    यह भी पढ़ें- पाकिस्‍तान के नक्शे कदम पर बांग्‍लादेश टीम, भारत नहीं तो इस देश में खेल सकती है T20 World Cup 2026 के मुकाबले