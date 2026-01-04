स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। बांग्‍लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) भी अब पाकिस्‍तान क्रिकेट बोर्ड की राह पर चल पड़ा है। बीसीबी ने रविवार को पुष्टि की कि बांग्लादेश क्रिकेट टीम टी20 विश्व कप 2026 के लिए भारत नहीं जाएगी। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि बांग्‍लादेश टीम अपने विश्‍व कप के मुकबले कहां खेलेगी?

भारत-श्रीलंका है मेजबान भारत और श्रीलंका संयुक्‍त रूप से टी20 विश्‍व कप 2026 की मेजबानी कर रहा है। पाकिस्‍तान टीम में भारत में विश्‍व कप के मैच खेलने नहीं आएगी। पाकिस्‍तान टीम अपने सभी मैच श्रीलंका में खेलेगी। ऐसे में अगर बांग्‍लादेश टीम भारत नहीं आती है तो इस बात की पूरी संभावना है कि वह अपने सभी मुकाबले श्रीलंका में खेल सकती है।

आईपीएल से बाहर हुए रहमान मुस्तफिजुर रहमान को इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 से पहले कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) टीम से बाहर किया गया। इसके बाद बीसीसीआई और BCB के संबंधों में दरार देखी जा सकती है। बीसीसी का कहना है कि सुरक्षा संबंधी चिंताओं के चलते वह अपनी टीम को भारत नहीं भेजेंगे। इसके लिए BCB ने आईसीसी को एक मेल भी किया है। इस मेल में BCB ने कहा, "सुरक्षा कारणों से टी20 विश्व कप 2026 के लिए टीम को भारत भेजना संभव नहीं है।"