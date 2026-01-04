Language
    पाकिस्‍तान के नक्शे कदम पर बांग्‍लादेश टीम, भारत नहीं तो इस देश में खेल सकती है T20 World Cup 2026 के मुकाबले

    By Rajat Gupta Edited By: Rajat Gupta
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 05:19 PM (IST)

    भारत और श्रीलंका संयुक्‍त रूप से टी20 विश्‍व कप 2026 की मेजबानी कर रहा है। पाकिस्‍तान टीम में भारत में विश्‍व कप के मैच खेलने नहीं आएगी। पाकिस्‍तान टी ...और पढ़ें

    बांग्‍लादेश ने भारत आने से किया इनकार। इमेज- एआई

    स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। बांग्‍लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) भी अब पाकिस्‍तान क्रिकेट बोर्ड की राह पर चल पड़ा है। बीसीबी ने रविवार को पुष्टि की कि बांग्लादेश क्रिकेट टीम टी20 विश्व कप 2026 के लिए भारत नहीं जाएगी। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि बांग्‍लादेश टीम अपने विश्‍व कप के मुकबले कहां खेलेगी?

    भारत-श्रीलंका है मेजबान

    भारत और श्रीलंका संयुक्‍त रूप से टी20 विश्‍व कप 2026 की मेजबानी कर रहा है। पाकिस्‍तान टीम में भारत में विश्‍व कप के मैच खेलने नहीं आएगी। पाकिस्‍तान टीम अपने सभी मैच श्रीलंका में खेलेगी। ऐसे में अगर बांग्‍लादेश टीम भारत नहीं आती है तो इस बात की पूरी संभावना है कि वह अपने सभी मुकाबले श्रीलंका में खेल सकती है।

    आईपीएल से बाहर हुए रहमान

    मुस्तफिजुर रहमान को इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 से पहले कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) टीम से बाहर किया गया। इसके बाद बीसीसीआई और BCB के संबंधों में दरार देखी जा सकती है। बीसीसी का कहना है कि सुरक्षा संबंधी चिंताओं के चलते वह अपनी टीम को भारत नहीं भेजेंगे। इसके लिए BCB ने आईसीसी को एक मेल भी किया है। इस मेल में BCB ने कहा, "सुरक्षा कारणों से टी20 विश्व कप 2026 के लिए टीम को भारत भेजना संभव नहीं है।"

    बीसीबी की बैठक हुई

    BCB के 17 निदेशकों ने रविवार को एक मीटिंग की। बैठक में यह तय किया गया कि बांग्लादेश टीम टी20 विश्व कप 2026 के अपने कोई भी मुकाबले भारतीय जमीं पर नहीं खेलेगा। बांग्‍लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्‍याचार के बाद बीसीसीआई ने कोलकाता नाइटराइडर्स ने बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर को बाहर करने का अनुरोध किया था। फ्रेंचाइजी ने इसके बाद रहमान को टीम से बाहर कर दिया।

    बीसीबी ने जताई चिंता

    • बांग्लादेश के खेल मंत्रालय ने BCB को निर्देश दिया था कि वह ICC से औपचारिक रूप से मैचों को श्रीलंका में स्थानांतरित करने का अनुरोध करें। BCB ने अपने प्‍लेयर्स की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है।
    • सरकारी सलाहकार आसिफ नजरुल ने कहा है कि अगर अनुबंध होने के बाद भी कोई बांग्लादेशी प्‍लेयर भारत में नहीं खेल सकता, तो विश्व कप के लिए भारत जाना टीम के लिए सुरक्षित नहीं।
    • BCB के मेल पर अभी आईसीसी का कोई रिप्‍लाई नहीं आया है। दूसरी ओर बीसीसीआई ने बांग्‍लादेश के मैचों को स्थानांतरित करने के विचार को "लॉजिस्टिक रूप से असंभव" बताकर खारिज कर दिया है।

