T20 World Cup 2026: रहमान को लेकर मचे बवाल के बीच बांग्लादेश ने किया टी20 वर्ल्ड कप टीम का एलान, इस खिलाड़ी को मिली कमान

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। आईपीएल में से मुस्ताफिजुर रहमान को निकाले जाने के बाद मचे बवाल के बीच बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) ने रविवार को अगले महीन से शुरू हो रहे टी20 वर्ल्ड कप-2026 के लिए अपनी टीम का एलान कर दिया है। रहमान का नाम इस टीम में है और उसकी कोशिश इस बार अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की होगी।

टीम की कमान अनुभवी बल्लेबाज और विकेटकीपर लिटन दास को सौंपी गई है। बांग्लादेश ने अभी तक इस फॉर्मेट में वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल नहीं खेला है और इस बार टीम को कोशिश इतिहास बदलने की होगी। वर्ल्ड कप भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में होना है जहां के हालात लगभग बांग्लादेश के जैसे होते हैं। ऐसे में इस टीम को हल्के में नहीं लिया जा सकता।

इन खिलाड़ियों पर होगी जिम्मेदारी बल्लेबाजी में सबसे ज्यादा उम्मीदें कप्तान लिटन दास के अलावा तंजीद हसन और परवेज हुसैन इमोन पर होंगी। बांग्लादेश को अगर इस वर्ल्ड कप में अच्छा करना है तो इन तीनों के बल्ले का चलना काफी जरूरी है। वहीं जहां तक गेंदबाजी की बात है तो रहमान इसमें अहम रोल अदा करेंगे। उनके अलावा तस्कीन अहमद पर भी बड़ी जिम्मेदारी होगी। स्पिनरों का इस वर्ल्ड कप में जलवा देखने को मिल सकता है क्योंकि भारत और श्रीलंका दोनों ही जगह पिचें स्पिनरों की मददगार रहती हैं। ऐसे में टीम में शामिल स्पिनरों की भूमिका काफी अहम होगी।

बीसीबी की प्लानिंग इस समय भारत में बांग्लादेश के खिलाफ माहौल है और इसी कारण रहमान को आईपीएल से बाहर किया गया है। इसी को देखते हुए बीसीबी की प्लानिंग आईसीसी से उसके मैच श्रीलंका में शिफ्ट करने की अपील करने की है। बीसीबी का मानना है कि अगर एक अनुबंधित खिलाड़ी का भारत में खेलना मुश्किल है तो फिर उसकी पूरी टीम के लिए माहौल काफी असुरक्षित होगा। इसके लिए बीसीबी आईसीसी चेयरमैन जय शाह के सामने अपनी अर्जी पेश करेगा।