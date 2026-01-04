Language
    T20 World Cup 2026: भारत में विश्‍व कप के मैच नहीं खेलेगा बांग्‍लादेश! अब ICC के फैसले का इंतजार

    By Rajat Gupta Edited By: Rajat Gupta
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 03:33 PM (IST)

    बांग्लादेश विश्व कप के लिए भारत नहीं जाएगा। इस संबंध में जल्द ही एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाएगी। इससे पहले बीसीबी ने आईसीसी और बीसीसीआई को पत्र लिखक ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    भारत और श्रीलंका है मेजबान।

    स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने पुष्टि की है कि बांग्लादेश 2026 टी20 विश्व कप के लिए भारत नहीं जाएगा। यह फैसला मुस्तफिजुर रहमान को इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 से पहले कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) टीम से बाहर किए जाने को लेकर उठे विवाद के बीच आया है। बीसीबी ने भारत न जाने के टीम के फैसले का कारण सुरक्षा संबंधी चिंताओं को बताया है। आईसीसी को भेजे गए एक ईमेल में बीसीबी ने कहा, "सुरक्षा कारणों से टी20 विश्व कप के लिए टीम को भारत भेजना संभव नहीं है।"

     बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल में खेलने के लिए दी गई अनुमति (NOC) को तत्काल प्रभाव से रद करने का फैसला किया है। यह निर्णय बीसीबी अधिकारियों और संबंधित अधिकारियों की बैठक में लिया गया। इसका मतलब यह है कि अगर केकेआर अपना फैसला बदल भी लेता है, तो भी सुरक्षा कारणों से बीसीबी मुस्तफिजुर को आईपीएल में खेलने की अनुमति नहीं देगा।

    इसके अलावा यह भी पता चला है कि बांग्लादेश विश्व कप के लिए भारत नहीं जाएगा। इस संबंध में जल्द ही एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाएगी। इससे पहले बीसीबी ने आईसीसी और बीसीसीआई को पत्र लिखकर सुरक्षा स्थिति के बारे में जानकारी लेने का फैसला किया था, लेकिन बाद में अधिकांश निदेशकों की उपस्थिति में हुई बोर्ड बैठक में उन्होंने अपना निर्णय बदल दिया।

    विश्‍व कप में बांग्‍लादेश का शेड्यूल

    • बांग्‍लादेश बनाम वेस्‍टइंडीज: 7 फरवरी, कोलकाता
    • बांग्‍लादेश बनाम इटली: 9 फरवरी, कोलकाता
    • बांग्‍लादेश बनाम इंग्‍लैंड: 14 फरवरी, कोलकाता
    • बांग्‍लादेश बनाम नेपाल: 17 फरवरी, मुंबई

    इससे पहले बांग्‍लादेश में बढ़ते राजनीतिक तनाव के बीच बीसीसीआई ने कथित तौर पर भारतीय टीम के बांग्लादेश दौरे को स्थगित करने का फैसला किया है। बीसीसीआई भारतीय टीम के दौरे पर अंतिम निर्णय लेने से पहले सरकार से मंजूरी मांगेगा। भारत और बांग्लादेश के बीच क्रिकेट संबंध पाकिस्तान जैसे होते नजर आ रहे हैं।

    मौजूदा हालात में भारत और बांग्‍लादेश के बीच द्विपक्षीय क्रिकेट पर संकट मंडरा रहा है। भविष्य में दोनों टीमें केवल वैश्विक टूर्नामेंटों में न्‍यूट्रल वेन्‍यू पर ही खेलती नजर आ सकती हैं। बता दें कि शनिवार को BCCI ने केकेआर से बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को टीम से बाहर करने को कहा था। फ्रेंचाइजी ने बोर्ड के इस आदेश का पालन किया। इसके बाद से ही बीसीसीआई और बीसीबी के संबंधों में और खटास आ सकती है।