स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने पुष्टि की है कि बांग्लादेश 2026 टी20 विश्व कप के लिए भारत नहीं जाएगा। यह फैसला मुस्तफिजुर रहमान को इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 से पहले कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) टीम से बाहर किए जाने को लेकर उठे विवाद के बीच आया है। बीसीबी ने भारत न जाने के टीम के फैसले का कारण सुरक्षा संबंधी चिंताओं को बताया है। आईसीसी को भेजे गए एक ईमेल में बीसीबी ने कहा, "सुरक्षा कारणों से टी20 विश्व कप के लिए टीम को भारत भेजना संभव नहीं है।"

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल में खेलने के लिए दी गई अनुमति (NOC) को तत्काल प्रभाव से रद करने का फैसला किया है। यह निर्णय बीसीबी अधिकारियों और संबंधित अधिकारियों की बैठक में लिया गया। इसका मतलब यह है कि अगर केकेआर अपना फैसला बदल भी लेता है, तो भी सुरक्षा कारणों से बीसीबी मुस्तफिजुर को आईपीएल में खेलने की अनुमति नहीं देगा।

इसके अलावा यह भी पता चला है कि बांग्लादेश विश्व कप के लिए भारत नहीं जाएगा। इस संबंध में जल्द ही एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाएगी। इससे पहले बीसीबी ने आईसीसी और बीसीसीआई को पत्र लिखकर सुरक्षा स्थिति के बारे में जानकारी लेने का फैसला किया था, लेकिन बाद में अधिकांश निदेशकों की उपस्थिति में हुई बोर्ड बैठक में उन्होंने अपना निर्णय बदल दिया।

विश्‍व कप में बांग्‍लादेश का शेड्यूल बांग्‍लादेश बनाम वेस्‍टइंडीज: 7 फरवरी, कोलकाता

बांग्‍लादेश बनाम इटली: 9 फरवरी, कोलकाता

बांग्‍लादेश बनाम इंग्‍लैंड: 14 फरवरी, कोलकाता

बांग्‍लादेश बनाम नेपाल: 17 फरवरी, मुंबई इससे पहले बांग्‍लादेश में बढ़ते राजनीतिक तनाव के बीच बीसीसीआई ने कथित तौर पर भारतीय टीम के बांग्लादेश दौरे को स्थगित करने का फैसला किया है। बीसीसीआई भारतीय टीम के दौरे पर अंतिम निर्णय लेने से पहले सरकार से मंजूरी मांगेगा। भारत और बांग्लादेश के बीच क्रिकेट संबंध पाकिस्तान जैसे होते नजर आ रहे हैं।