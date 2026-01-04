Language
    बांग्लादेश ने रहमान को निकाले जाने के बाद किया बड़ा फैसला, BCCI ने भी दिया जवाब, कहा- 'अब कुछ नहीं हो सकता'

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 11:35 AM (IST)

    बीसीसीआई द्वारा मुस्ताफिजुर रहमान को आईपीएल-2026 में से निकाले जाने के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने एक बड़ा कदम उठाने का फैसला किया है। बोर्ड ने ये ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    मुस्ताफिजुर रहमान को आईपीएल से किया गया बाहर

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। बीसीसीआई द्वारा मुस्ताफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर करने के निर्देश के बाद बांदग्लादेश क्रिकेट बोर्ड काफी बेइज्जत महूसस कर रहा है और वह इसके खिलाफ कदम उठाने की प्लानिंग में हैं। उसकी प्लानिंग पर हालांकि, पानी फिर सकता है। रहमान को आईपीएल-2026 के नीलामी में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 9.20 करोड़ रुपये में खरीदा था,लेकिन अब उन्हें रिलीज कर दिया गया है।

    रहमान को रिलीज करने का निर्देश बीसीसीआई ने देश में बांग्लादेश के खिलाफ बने माहौल को देखते हुए दिया है जिसमें कोलकाता फ्रेंचाइजी के मालिक शाहरुख खान और भारतीय बोर्ड की आलोचना हो रही थी। बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर किए जा रहे अत्याचार के चलते भारत में इस देश के लिए गुस्सा पनपा है।

    बीसीबी को मिला निर्देश

    रहमान के मामले के बाद बांग्लादेश के खेल मंत्रालय ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) को निर्देश दिए हैं कि वह अगले महीने से भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में खेले जाने वाले टी20 वर्ल्ड कप के अपने मैच भारत में न खेलकर श्रीलंका में खेलने के लिए आईसीसी से बात करे। इसका कारण खिलाड़ियों की सुरक्षा बताया गया है।

    बीसीबी के अध्यक्ष और पूर्व कप्तान अमिनुल इस्लाम बुलबुल ने इमरजेंसी बैठक के बाद किसी भी तरह का सार्वजनिक बयान देने से मना कर दिया, लेकिन सरकार के सलाहकार आसिफ नजरुल ने कहा है कि उन्होंने बोर्ड को निर्देश दिए हैं कि आईसीसी चेयरमैन जय शाह से बांग्लादेश के चार लीग मैच श्रीलंका में शिफ्ट किए जाने चाहिए।

    एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, नजरुल ने अपने फेसबुक पेज पर लिखा है,"खेल मंत्रालय के सलाहकार के तौर पर मैंने निर्देश दिए हैं कि इस पूरे मामले को लिखित में आईसीसी के सामने रखा जाए। बोर्ड ने साफ कर दिया है कि बांग्लादेशी क्रिकेटर अनुबंध होने के बाद भी भारत में नहीं खेल सकता तो बांग्लादेश क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप के लिए भारत की यात्रा करने में सुरक्षित महसूस नहीं कर सकती। मैंने बोर्ड से ये भी कहा है कि वह अपने मैच श्रीलंका में आयोजित करने की अपील करें।"

    अब नहीं है मुमकिन

    वहीं समाचार एजेंसी पीटीआई ने अपनी रिपोर्ट में बीसीसीआई सूत्रों के हवाले से लिखा है कि बांग्लादेश के मैच शिफ्ट होना अब नामुमकिन सा है क्योंकि वर्ल्ड कप में अब कम ही समय बचा है। उन्होंने कहा, "आप किसी की इच्छा के अनुसार मैचों को बदल नहीं सकती। ये लॉजिस्टकली बहुत मुश्किल है। आप विपक्षी टीम के बारे में सोचें। उनकी टिकट बुकिंग, होटल बुकिंग काफी कुछ है।"

