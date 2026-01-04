Language
    KKR से निकाले जाने के बाद मुस्ताफिजुर रहमान ने तोड़ी चुप्पी, सामने आया पहला रिएक्शन

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 08:33 AM (IST)

    मुस्ताफिजुर रहमान ने कोलकाता नाइट राइडर्स द्वारा रिलीज किए जाने के बाद अपनी चुप्पी तोड़ी है। बीसीसीआई ने रहमान को देश में बन रहे माहौल को देखते हुए आई ...और पढ़ें

    आईपीएल-2026 नहीं खेल पाएंगे मुस्ताफिजुर रहमान

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। बीसीसीआई ने भारत में बन रहे दबाव के चलते बांग्लादेश के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान को आईपीएल में खेलने से रोक दिया है। बीसीसीआई सचिव ने कोलकाता नाइट राइडर्स को निर्देश दिया था कि वह रहमान को रिलीज करे और फ्रेंचाइजी ने ठीक वैसा ही किया। इस घटनाक्रम के बाद रहमान का पहला रिएक्शन सामने आया है।

    बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ पूरे भारत में गुस्सा है और इसी कारण कोलकाता फ्रेंचाइजी के साथ-साथ बीसीसीआई को आलोचना का सामना करना पड़ा था कि वह बांग्लादेशी खिलाड़ी को आईपीएल खेलने की मंजूरी कैसे दे सकते हैं। इसी को देखते हुए बीसीसीआई ने रहमान को बाहर करने का फैसला किया।

    रहमान का पहला रिएक्शन

    रहमान जाहिर तौर पर इससे खुश नहीं होंगे। कोलकाता ने उन्हें 9.20 करोड़ की मोटी रकम में खरीदा था। बीडीक्रिकटाइम के मुताबिक कोलकाता से रिलीज किए जाने के बाद रहमान ने कहा, "अगर उन्होंने मुझे रिलीज कर दिया है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं।"

    रिपोर्ट में बताया गया है कि रहमान दोनों देशों के बीच उपजे राजनीतिक हालात के कारण लिए गए इस फैसले से काफी निराश हैं। कोलकाता में आना रहमान के लिए बड़ा फैसला था क्योंकि इससे उनकी जेब में मोटी रकम आती। वहीं फ्रेंचाइजी को एक ऐसा गेंदबाज मिला था जो डैथ ओवरों में उसके काम आ सकता था।

    मिलेगा रिप्लेसमेंट

    बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने कहा है कि कोलकाता चाहे तो बोर्ड से रहमान के रिप्लेसमेंट की मांग कर सकती है और उसे इस बात की मंजूरी दे दी जाएगी। देवजीत ने एनडीटीवी से बात करते हुए कहा, "बांग्लादेश में जो हालिया माहौल है उसे देखने के बाद, बीसीसीआई ने फैसला किया और कोलकाता को निर्देश दिए कि वह बांग्लादेशी गेंदबाज रहमान को रिलीज कर दे। अगर कोलकाता उनके रिप्लेसमेंट का मांग करती है तो बीसीसीआई फैसला लेगा और उन्हें इसकी मंजूरी देगा।

