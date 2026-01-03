क्या KKR को मिलेगा मुस्ताफिजुर रहमान पर खर्च किए 9.20 करोड़ का रिफंड? जानिए क्या कहतें हैं नियम

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। बीसीसीआई ने देश में बांग्लादेश के खिलाफ उपजे माहौल को देखते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स को तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान को रिलीज करने के निर्देश दे दिए हैं। बांग्लादेश में लगातार हिंदूओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर देश में माहौल गरम है और इसी कारण रहमान जो बांग्लादेशी क्रिकेटर हैं उनका आईपीएल में खरीदे जाने का विरोध हो रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि कोलकाता ने जो 9.20 करोड़ रुपये की कीमत रहमान को दी थी उसका क्या होगा?

कोलकाता ने चेन्नई सुपर किंग्स से लड़ाई लड़ते हुए रहमान को खरीदा था। उनको खरीदने के साथ ही कोलकाता ने अपनी गेंदबाजी को मजबूत किया था। उसे उम्मीद थी कि रहमान अपनी प्रतिभा से टीम को सफलता दिलाने में मदद करेंगे, लेकिन वह एक भी गेंद फेंके बिना टीम से बाहर हो गए हैं।

क्या है नियम? आईपीएल के निलामी के नियमों के मुताबिक, जब खिलाड़ी खरीदा जाता है तो फ्रेंचाइजी का पर्स लॉक हो जाता है। यानी जितनी रकम में खिलाड़ी को खरीदा गया है वो अलग से तय कर दिए जाते हैं। रहमान के साथ मसला ये है कि उन्होंने नाम वापस नहीं लिया है। फ्रेंचाइजी को बीसीसीआई ने कहा है कि वह उन्हें रिलीज कर दे। आईपीएल की लीग ऑपरेशन गाइडलाइंस को देखते हुए, जब बीसीसीआई आधिकारिक तौर पर क्रिकेट से अलग कारणों से खिलाड़ियों को रिलीज करने को कहता है तो फ्रेंचाइजी को खिलाड़ी की रकम का पूरा पैसा मिलता है। ऐसे में कोलकाता को 9.20 करोड़ पूरे मिलने चाहिए।