Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    IPL नहीं खेल पाएंगे मुस्ताफिजुर रहमान, BCCI ने KKR को दिए बांग्लादेशी खिलाड़ी को रिलीज करने निर्देश

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 11:25 AM (IST)

    बीसीसीआई ने कोलकाता नाइट राइडर्स को बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान को आईपीएल से रिलीज करने का निर्देश दिया है। यह फैसला बांग्लादेश में हिंद ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के सचिव देवजीत सैकिया ने आईपीएल फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स को निर्देश देते हुए कहा है कि वह बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान को अपनी टीम से रिलीज कर दे। बीसीसीआई ने ये फैसला मौजूदा हालात को देखते हुए लिया है क्योंकि पूरे देश में इस समय बांग्लादेश के खिलाफ माहौल है जहां लगातार हिंदूओं को टारगेट किया जा रहा है।

    रहमान को कोलकाता ने दिसंबर में हुई मिनी नीलामी में 9.20 करोड़ रुपये की कीमत देकर खरीदा था। बांग्लादेश में मौजूदा माहौल को देखते हुए भारत में उसके खिलाफ माहौल बना और कई लोगों ने शाहरुख खान पर राष्ट्रीय हित को दरकिनार करने के आरोप लगाए। रहमान का इसी कारण विरोध हो रहा था जिसके बाद बीसीसीआई का ये फैसला आया है। समाचार एजेंसी पीटीआई ने अपनी रिपोर्ट में बीसीसीआई सचिव के हवाले से इस बात की जानकारी दी है। 

    मिलेगा रिप्लेसमेंट

    बीसीसीआई ने कहा है कि कोलकाता को रहमान के रिप्लेसमेंट के लिए मंजूरी दी जाएगी। देवजीत ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया, "बीसीसीआई ने कोलकाता नाइट राइडर्स से मुस्ताफिजुर रहमान को रिलीज करने को कह दिया है। वह रिप्लेसमेंट की मांग कर सकते हैं। उनकी अपील पर बीसीसीआई रिप्लेसमेंट की मंजूरी दे देगा।"

    देवजीत से जब पूछा गया कि बीसीसीआई ने कोलकाता से ऐसा क्यों कहा तो उन्होंने कहा, "पूरे देश में जो हाल ही में माहौल बना है उसे देखने के बाद।"

    बीसीसीआई पर बन रहा था दवाब

    बीसीसीआई पर रहमान के आईपीएल में खेलने को लेकर दबाव बना रहा था। आलोचना कोलकाता की फ्रेंचाइजी के मालिक और बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान तक पहुंच गई थी। सत्ताधारी बीजेपी के कई लोग रहमान और शाहरुख खान को लगातार घेर रहे थे। रहमान 2016 से आठ सीजन आईपीएल के खेल चुके हैं। उन्होंने 2019 और 2020 में इस लीग में हिस्सा नहीं लिया था।

    यह भी पढ़ें- बांग्लादेशी खिलाड़ी को लेकर विवादों में घिरे शाहरुख खान, बीसीसीआई ने साधी चुप्पी

    यह भी पढ़ें- 'यह बेहद शर्मनाक...', IPL में बांग्लादेशी क्रिकेटर को शामिल करने पर भड़के शशि थरूर