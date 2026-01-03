IPL नहीं खेल पाएंगे मुस्ताफिजुर रहमान, BCCI ने KKR को दिए बांग्लादेशी खिलाड़ी को रिलीज करने निर्देश
बीसीसीआई ने कोलकाता नाइट राइडर्स को बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान को आईपीएल से रिलीज करने का निर्देश दिया है। यह फैसला बांग्लादेश में हिंद ...और पढ़ें
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के सचिव देवजीत सैकिया ने आईपीएल फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स को निर्देश देते हुए कहा है कि वह बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान को अपनी टीम से रिलीज कर दे। बीसीसीआई ने ये फैसला मौजूदा हालात को देखते हुए लिया है क्योंकि पूरे देश में इस समय बांग्लादेश के खिलाफ माहौल है जहां लगातार हिंदूओं को टारगेट किया जा रहा है।
रहमान को कोलकाता ने दिसंबर में हुई मिनी नीलामी में 9.20 करोड़ रुपये की कीमत देकर खरीदा था। बांग्लादेश में मौजूदा माहौल को देखते हुए भारत में उसके खिलाफ माहौल बना और कई लोगों ने शाहरुख खान पर राष्ट्रीय हित को दरकिनार करने के आरोप लगाए। रहमान का इसी कारण विरोध हो रहा था जिसके बाद बीसीसीआई का ये फैसला आया है। समाचार एजेंसी पीटीआई ने अपनी रिपोर्ट में बीसीसीआई सचिव के हवाले से इस बात की जानकारी दी है।
मिलेगा रिप्लेसमेंट
बीसीसीआई ने कहा है कि कोलकाता को रहमान के रिप्लेसमेंट के लिए मंजूरी दी जाएगी। देवजीत ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया, "बीसीसीआई ने कोलकाता नाइट राइडर्स से मुस्ताफिजुर रहमान को रिलीज करने को कह दिया है। वह रिप्लेसमेंट की मांग कर सकते हैं। उनकी अपील पर बीसीसीआई रिप्लेसमेंट की मंजूरी दे देगा।"
देवजीत से जब पूछा गया कि बीसीसीआई ने कोलकाता से ऐसा क्यों कहा तो उन्होंने कहा, "पूरे देश में जो हाल ही में माहौल बना है उसे देखने के बाद।"
बीसीसीआई पर बन रहा था दवाब
बीसीसीआई पर रहमान के आईपीएल में खेलने को लेकर दबाव बना रहा था। आलोचना कोलकाता की फ्रेंचाइजी के मालिक और बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान तक पहुंच गई थी। सत्ताधारी बीजेपी के कई लोग रहमान और शाहरुख खान को लगातार घेर रहे थे। रहमान 2016 से आठ सीजन आईपीएल के खेल चुके हैं। उन्होंने 2019 और 2020 में इस लीग में हिस्सा नहीं लिया था।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।