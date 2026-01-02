'यह बेहद शर्मनाक...', IPL में बांग्लादेशी क्रिकेटर को शामिल करने पर भड़के शशि थरूर

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने शुक्रवार को कहा कि क्रिकेट को बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमलों से नहीं जोड़ा जाना चाहिए, जब कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने आईपीएल ऑक्शन में बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को चुना था।

थरूर ने कहा कि मुझे लगता है कि क्रिकेट को राजनीतिक मुद्दों का बोझ नहीं उठाना चाहिए। हमें कुछ क्षेत्रों को अलग रखने की कोशिश करनी चाहिए।

बांग्लादेश के साथ बातचीत जारी रखें

थरूर ने कहा कि भारत बांग्लादेश के साथ बातचीत कर रहा है और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए आग्रह कर रहा है, और इस संदेश को जारी रखना चाहिए।

उन्होंने कहा कि मुस्तफिजुर रहमान एक क्रिकेटर हैं और उनका इन मुद्दों से कोई लेना-देना नहीं है। उन्हें व्यक्तिगत रूप से नफरत भरे भाषण या हमलों के लिए दोषी नहीं ठहराया गया है।

साझेदारी और खेल भावना

थरूर ने कहा कि पड़ोसी देशों को खेल के माध्यम से अलग करना कोई समाधान नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि भारत अपने पड़ोसियों को अलग करता है और कहता है कि उनसे कोई नहीं खेल सकता, तो यह अच्छा नहीं होगा। हमें इस मामले में एक बड़ा दिल और एक बड़ा दिमाग चाहिए।