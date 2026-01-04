Language
    बांग्लादेश में हिंदुओं पर बढ़ रहा अत्याचार, आइपीएल में नहीं खेल पाएंगे मुस्तफिजुर रहमान; केकेआर ने टीम से हटाया

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 06:56 AM (IST)

    पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हो रहे अत्याचार के बीच कोलकाता नाइटराइडर्स (केकेआर) ने आइपीएल नीलामी में बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर र ...और पढ़ें

    आइपीएल में नहीं खेल पाएंगे मुस्तफिजुर रहमान; केकेआर टीम से हटाया (फाइल फोटो)

    पीटीआई, गुवाहाटी। पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हो रहे अत्याचार के बीच कोलकाता नाइटराइडर्स (केकेआर) ने आइपीएल नीलामी में बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को 9.20 करोड़ रुपये की भारी-भरकम रकम में खरीदा था, जिसका भारत में लगातार विरोध हो रहा था।

    भारतीयों की आवाज के सामने झुकते हुए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने आइपीएल फ्रेंचाइजी केकेआर को बांग्लादेशी खिलाड़ी को अपनी टीम से बाहर करने का निर्देश दिया। उसके कुछ मिनट बाद ही रहमान दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग से बाहर हो गए। अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड इस साल भारत और श्रीलंका में होने वाले टी-20 विश्व कप के अपने मैच भारत से बाहर कराने की मांग कर सकता है।

    पिछले साल बीसीसीआइ ने व्यस्त कार्यक्रम का हवाला देते हुए बांग्लादेश का दौरा स्थगित कर दिया था। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने शुक्रवार को घोषणा की थी कि भारतीय टीम सितंबर में बांग्लादेश में तीन वनडे और तीन टी-20 मैचों की सीरीज खेलेगी लेकिन बीसीसीआइ सूत्रों के अनुसार अगर दोनों देशों के संबंध ठीक नहीं होते हैं तो यह दौरा होना मुश्किल ही है।

    वहीं, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने देर रात आनन-फानन में आनलाइन बैठक बुलाई लेकिन बैठक के बाद कोई बयान जारी नहीं किया गया। हालांकि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की खेल मंत्रालय के एडवाइजर डॉक्टर आसिफ नजरूल ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को अपने विश्व कप के मैचों को भारत से श्रीलंका में स्थानांतरित करने के लिए आइसीसी को पत्र लिखने को कहा है।

    केकेआर ने बाएं हाथ के 30 वर्षीय तेज गेंदबाज को पिछले महीने हुई नीलामी में 9.20 करोड़ रुपये में खरीदा था। नीलामी में उनका आधार मूल्य दो करोड़ रुपये था। चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स ने भी रहमान को खरीदने के लिए पूरा जोर लगाया था।

    बीसीसीआइ सचिव देवजीत सैकिया ने शनिवार को कहा कि हमने हालिया घटनाक्रम को देखते हुए केकेआर को रहमान को रिलीज करने को कहा। यदि फ्रेंचाइजी चाहे तो रिप्लेसमेंट के लिए अनुरोध कर सकती है और बोर्ड इसकी अनुमति देगा।

    वहीं केकेआर ने बयान जारी कर कहा कि आइपीएल के नियामक के रूप में बीसीसीआइ के निर्देशों के अनुसार सभी प्रक्रियाओं और परामर्श के बाद खिलाड़ी को रिलीज किया गया है। हाल के दिनों में बांग्लादेश में कई हिंदुओं की हत्या हो चुकी है।

    वहां अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर देश में लगातार चिंता जताई जा रही थी जिसके बाद बीसीसीआइ पर दबाव बढ़ गया। इस मुद्दे पर केकेआर के सह-मालिक और अभिनेता शाहरुख खान को भी लगातार घेरा जा रहा था। उनको देशद्रोही तक कहा गया।