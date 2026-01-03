Language
    T20 World Cup 2026 के लिए पाकिस्‍तान ने अंतरिम टीम सौंपी, 15 फरवरी को भारत से होगी टक्‍कर

    By Rajat Gupta Edited By: Rajat Gupta
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 08:58 PM (IST)

    पाकिस्तान ने आइसीसी को अगले माह होने वाले टी-20 विश्व कप के लिए अपनी 15 सदस्यीय अंतरिम टीम सौंप दी है, लेकिन अभी तक यह सूची सार्वजनिक नहीं की है। हाला ...और पढ़ें

    फिर होगी भारत-पाकिस्‍तान की जंग।

    लाहौर, पीटीआई: पाकिस्तान ने आइसीसी को अगले माह होने वाले टी-20 विश्व कप के लिए अपनी 15 सदस्यीय अंतरिम टीम सौंप दी है, लेकिन अभी तक यह सूची सार्वजनिक नहीं की है। जानकारी है कि आईसीसी ने हिस्सा लेने वाली टीमों को अपनी अंतरिम टीम जमा करने के लिए एक जनवरी की डेडलाइन तय की थी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तय समय सीमा के भीतर यह प्रक्रिया पूरी कर ली।

    हालांकि, अभी तक सभी टीमों ने अपनी अंतरिक टीमों की घोषणा नहीं की है। सभी टीमों को 31 जनवरी तक आईसीसी की मंजूरी के बिना अपनी अंतरिम टीमों में बदलाव करने की अनुमति थी। इसके बाद किसी भी बदलाव के लिए आइसीसी की टूर्नामेंट टेक्निकल कमेटी से मंजूरी लेनी होगी।

    जानकारी है कि पाकिस्तान की अंतरिम टीम में चोटिल चल रहे तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी, पूर्व कप्तान बाबर आजम और आलराउंडर शादाब खान शामिल हैं। शादाब ने पिछले साल मई से कंधे की चोट के कारण अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेला है। इस टीम में अन्य खिलाड़ी स्पिनर उस्मान तारिक, अबरार अहमद, आलराउंडर फहीम अशरफ और मोहम्मद नवाज, सईम अयूब, साहिबजादा फरहान, फखर जमान, नसीम शाह, उस्मान खान, मोहम्मद वसीम जूनियर और सलमान अली आगा शामिल हैं।

    ग्रुप स्‍टेज में पाकिस्‍तान का शेड्यूल

    • पाकिस्‍तान बनाम नीदरलैंड: 7 फरवरी, कोलंबो
    • पाकिस्‍तान बनाम यूएसए: 10 फरवरी, कोलंबो
    • पाकिस्‍तान बनाम भारत: 15 फरवरी, कोलंबो
    • पाकिस्‍तान बनाम नामीबिया: 18 फरवरी, कोलंबो

