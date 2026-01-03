लाहौर, पीटीआई: पाकिस्तान ने आइसीसी को अगले माह होने वाले टी-20 विश्व कप के लिए अपनी 15 सदस्यीय अंतरिम टीम सौंप दी है, लेकिन अभी तक यह सूची सार्वजनिक नहीं की है। जानकारी है कि आईसीसी ने हिस्सा लेने वाली टीमों को अपनी अंतरिम टीम जमा करने के लिए एक जनवरी की डेडलाइन तय की थी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तय समय सीमा के भीतर यह प्रक्रिया पूरी कर ली।

हालांकि, अभी तक सभी टीमों ने अपनी अंतरिक टीमों की घोषणा नहीं की है। सभी टीमों को 31 जनवरी तक आईसीसी की मंजूरी के बिना अपनी अंतरिम टीमों में बदलाव करने की अनुमति थी। इसके बाद किसी भी बदलाव के लिए आइसीसी की टूर्नामेंट टेक्निकल कमेटी से मंजूरी लेनी होगी।