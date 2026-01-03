T20 World Cup 2026: नामीबिया के स्क्वॉड का एलान, गेरहार्ड संभालेंगे कमान; भारत-पाकिस्तान वाले ग्रुप में है यह टीम
नामीबिया की टीम की कप्तानी इरास्मस करेंगे, वहीं विकेटकीपर-बल्लेबाज जेन ग्रीन सलामी बल्लेबाज के रूप में स्क्वॉड में हैं। नामीबिया की टी20 टीम में जेजे ...और पढ़ें
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। आईसीसी मेंस टी20 विश्व कप के लिए सभी देश अपने-अपने स्क्वॉड का एलान कर रहे हैं। इस बीच शनिवार को नामीबिया के स्क्वॉड की घोषणा की गई। 15 सदस्यीय इस टीम की कमान ऑलराउंडर गेरहार्ड इरास्मस संभालेंगे। यह टूर्नामेंट में अफ्रीकी देश की लगातार चौथी उपस्थिति होगी।
नामीबिया की टीम की कप्तानी इरास्मस करेंगे, वहीं विकेटकीपर-बल्लेबाज जेन ग्रीन सलामी बल्लेबाज के रूप में स्क्वॉड में हैं। नामीबिया की टी20 टीम में जेजे स्मिट, जान फ्रायलिंक और बर्नार्ड स्कोल्ट्ज जैसे अनुभवी इंटरनेशनल खिलाड़ियों को चुना गया है। ये प्लेयर टीम को मजबूती प्रदान करेंगे। तेज गेंदबाज रुबेन ट्रम्पेलमैन और बेन शिकोंगो भी 15 सदस्यीय टीम में शामिल हैं।
20 टीमों के बीच होगी टक्कर
निकोल लॉफ्टी-ईटन, डब्ल्यूपी मायबर्ग और मालन क्रूगर नामीबिया की बल्लेबाजी को और भी मजबूत बनाएंगे। आईसीसी मेंस टी20 विश्व कप 2026 में 20 टीमों के बीच टक्कर होगी। इन टीमों को 5-5 के 4 ग्रुप में बांटा गया है। नामीबिया को ग्रुप ए में रखा गया है। इस ग्रुप में भारतीय टीम, पाकिस्तान, यूएसए और नीदरलैंड भी शामिल हैं।
उसका पहला मैच 10 फरवरी को सुबह 11:00 बजे दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में नीदरलैंड्स के खिलाफ होगा। इसके बाद नामीबिया का सामना टूर्नामेंट के मेजबान भारत से उसी स्टेडियम में शाम 7:00 बजे होगा। तीसरा मैच अमेरिका के खिलाफ चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में होगा, जो दोपहर 3:00 बजे शुरू होगा। नामीबिया आखिरी ग्रुप मैच में पाकिस्तान से टकराएगी। यह भिड़ंत कोलंबो के सिंहली स्पोर्ट्स क्लब में होगी। मुकाबला भारतीय समयानुसार दोपहर 3:00 बजे शुरू होगा।
Our FNB Eagles are locked in for the ICC Men’s T20 World Cup, hosted in India & Sri Lanka.— Official Cricket Namibia (@CricketNamibia1) January 3, 2026
Wishing the team and management the best as they fly the Namibian flag on the global stage.
Fans, get ready! ✈️🎟️
Travel packages to support the boys will be announced soon. pic.twitter.com/jtA5iV3aIa
टी20 विश्व कप 2026 के लिए नामीबिया टीम
गेरहार्ड इरास्मस (कप्तान), जेन ग्रीन, बर्नार्ड शोल्ट्ज, रूबेन ट्रम्पेलमैन, जे जे स्मिट, जान फ्राइलिनक, लॉरेन स्टीनकैंप, मालन क्रूगर, निकोल लॉफ्टी-ईटन, जैक ब्रैसेल, बेन शिकोंगो, जेसी बाल्ट, डायलन लीचर, डब्ल्यूपी मायबर्ग, मैक्स हेंगो।
