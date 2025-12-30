पाकिस्तान क्रिकेट में कुछ भी हो रहा है, अनुबंध खत्म होने से 3 महीने पहले ही हेड कोच की कर दी छुट्टी

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान क्रिकेट में बीते कुछ सालों में ऐसी उथल-पुथल मची है कि किसी को कुछ समझ नहीं आता। ये पता नहीं होता कि कब किसकी कुर्सी चली जाए और कब किसे पद मिल जाए। एक बार फिर ऐसा ही हुआ है। टेस्ट टीम के हेड कोच अजहर महमूद का अनुबंध तीन महीने बाद खत्म होने ही वाला था, लेकिन उन्हें इससे पहले ही पद से हटा दिया गया है।

मार्च-2026 में उनका अनुबंध खत्म होने वाला था, लेकिन इससे पहले ही उन्हें रिलीज कर दिया गया है। पाकिस्तान को मार्च में ही टेस्ट सीरीज भी खेलनी है। अब देखना ये होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नए हेड कोच का चुनाव कब तक करेगा।

करनी होगी प्लानिंग समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, अजहर का अनुबंध मार्च में खत्म हो रहा था और पाकिस्तान को मार्च में ही टेस्ट सीरीज भी खेलनी है। बोर्ड के लिए ये सही होगा कि वह नए हेड कोच को लेकर प्लानिंग करे।"

महमूद ने नेशनल टीम के साथ कई पदों पर काम किया है। उनका बोर्ड के साथ दो साल का करार था। वह पिछले साल टेस्ट टीम के कोच बने थे। पीसीबी के सूत्रों ने बताया कि बोर्ड ने नए कोच की खोज शुरू कर दी है और ऐसा संभव है कि पूरे सपोर्ट स्टाफ को नया रूप दिया जाए।