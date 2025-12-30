Language
    पाकिस्तान क्रिकेट में कुछ भी हो रहा है, अनुबंध खत्म होने से 3 महीने पहले ही हेड कोच की कर दी छुट्टी

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 12:50 PM (IST)

    पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक हैरान करने वाला फैसला किया है। बोर्ड ने टेस्ट टीम के कोच अजहर महमूद को अनुबंध खत्म होने के तीन महीने पहले ही हटा दिया है ...और पढ़ें

    Hero Image

    पाकिस्तान टेस्ट टीम के हेड कोच की हुई छुट्टी

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान क्रिकेट में बीते कुछ सालों में ऐसी उथल-पुथल मची है कि किसी को कुछ समझ नहीं आता। ये पता नहीं होता कि कब किसकी कुर्सी चली जाए और कब किसे पद मिल जाए। एक बार फिर ऐसा ही हुआ है। टेस्ट टीम के हेड कोच अजहर महमूद का अनुबंध तीन महीने बाद खत्म होने ही वाला था, लेकिन उन्हें इससे पहले ही पद से हटा दिया गया है।

    मार्च-2026 में उनका अनुबंध खत्म होने वाला था, लेकिन इससे पहले ही उन्हें रिलीज कर दिया गया है। पाकिस्तान को मार्च में ही टेस्ट सीरीज भी खेलनी है। अब देखना ये होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नए हेड कोच का चुनाव कब तक करेगा।

    करनी होगी प्लानिंग

    समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, अजहर का अनुबंध मार्च में खत्म हो रहा था और पाकिस्तान को मार्च में ही टेस्ट सीरीज भी खेलनी है। बोर्ड के लिए ये सही होगा कि वह नए हेड कोच को लेकर प्लानिंग करे।"

    महमूद ने नेशनल टीम के साथ कई पदों पर काम किया है। उनका बोर्ड के साथ दो साल का करार था। वह पिछले साल टेस्ट टीम के कोच बने थे। पीसीबी के सूत्रों ने बताया कि बोर्ड ने नए कोच की खोज शुरू कर दी है और ऐसा संभव है कि पूरे सपोर्ट स्टाफ को नया रूप दिया जाए।

    टेस्ट टीम के लिए अहम है 2026

    पाकिस्तान का आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप असाइनमेंट मार्च 2026 से शुरू हो रहा है। टीम को बांग्लादेश का दौरा करना है और इसके बाद जुलाई में पाकिस्तान की टीम वेस्टइंडीज जाएगी। अगस्त-सितंबर में पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड का दौरा करेगी। पाकिस्तान ने एक भी बार टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल नहीं खेला है। यहां तक की ये टीम आखिर तक फाइनल की रेस में भी कभी नहीं रही। ऐसे में पाकिस्तान के लिए जरूरी है कि वह इस बार खेल में सुधार कर फाइनल खेले।

