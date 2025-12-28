Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    SL vs PAK T20I 2026: पाकिस्तान क्रिकेट में बड़ा उलटफेर… श्रीलंका टी20 सीरीज के लिए टीम का एलान; बाबर समेत 3 स्टार बाहर

    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 11:55 AM (IST)

    Pakistan T20I Squad vs Sri Lanka: पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ 7 जनवरी से शुरू होने वाली 3 मैचों की टी20I सीरीज के लिए 15 सदस्यीय टीम का एलान किया। ...और पढ़ें

    Hero Image

    PAK Vs SL: बाबर-शाहीन बाहर... श्रीलंका सीरीज के लिए नई टीम का एलान

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने श्रीलंका के खिलाफ आगामी 3 मैचों की T20I सीरीज के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है।

    टी20 वर्ल्ड कप 2026 (T20 World Cup 2026) की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान की टीम में बड़े बदलाव किए गए हैं। हैरान कर देने वाली बात ये है कि प्रमुख खिलाड़ी जैसे बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ को टीम में शामिल नहीं किया गया है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    SL vs PAK T20I 2026: पाकिस्तान की टीम का एलान

    दरअसल, श्रीलंका के खिलाफ नए साल 2026 में खेले जाने वाली तीन मैचों की टी20आई सीरीज के लिए पाकिस्तान की टीम का एलान हो गया है, जिसमें बाबर आजम (Babar Azam) मोहम्मद रिजवान (Mohammad Rizwan), शाहीन शाह अफरीदी (Shaheen Shah Afridi) और हारिस रऊफ (Haris Rauf) जैसे दिग्गज खिलाड़ी इस दौरे का हिस्सा नहीं होंगे।

    इसका मुख्य कारण ऑस्ट्रेलिया में चल रही बिग बैश लीग (BBL) है। PCB ने इन खिलाड़ियों के अनुबंध का सम्मान करते हुए उन्हें वापस नहीं बुलाने का फैसला किया है।

    वहीं, अनुभवी ऑलराउंडर शादाब खान की चोट के बाद टीम में वापसी हुई है। घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन करने वाले ख्वाजा नफे को पहली बार नेशनल टीम में शामिल किया गया है। पाकिस्तान टीम की कप्तानी जिम्मेदारी सलमान अली आगा को सौंपी गई है। 

    PAK vs SL T20I 2026: पाकिस्तान की 15 सदस्यीय टीम

    सलमान अली आगा (कप्तान), अब्दुल समद, अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फखर जमान, ख्वाजा नफे (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, मोहम्मद सलमान मिर्जा, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, साहिबजादा फरहान, सईम अयूब, शादाब खान, उस्मान खान, उस्मान तारिक।

    दिग्गज खिलाड़ी BBL में खेल रहे हैं

    बाबर आजम: सिडनी सिक्सर्स (Sydney Sixers)

    मोहम्मद रिजवान: मेलबर्न रेनेगेड्स (Melbourne Renegades)

    शाहीन अफरीदी: ब्रिस्बेन हीट (Brisbane Heat)

    हारिस रऊफ: मेलबर्न स्टार्स (Melbourne Stars) 

    PAK Vs SL T20I: पाकिस्तान बनाम श्रीलंका T20I शेड्यूल

    • पहला T20I मैच- 7 जनवरी 2026, रात 7 बजे, दांबुला
    • दूसरा T20I मैच- 9 जनवरी 2026, रात 7 बजे,दांबुला
    • तीसरा T20I मैच- 11 जनवरी 2026, रात 7 बजे, दांबुला

    पाकिस्तान को भारत के साथ ग्रुप-ए में रखा गया

    टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए पाकिस्तान को ग्रुप ए में भारत, नीदरलैंड्सनामीबिया और अमेरिका के साथ रखा गया है। भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला 15 फरवरी को कोलंबो के आरप्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा। इससे पहले पाकिस्तान की टीम श्रीलंका के खिलाफ दांबुला में तीन मैचों की टी2सीरीज खेलेगी।

    यह भी पढ़ें- PAK vs SL: शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद नवाज ने श्रीलंका को किया बेदम, पाकिस्तान ने छह विकेट से जीता फाइनल

    यह भी पढ़ें- PAK vs SL: श्रीलंका ने पाकिस्तान को 6 रन से हराकर फाइनल में बनाई जगह, बाबर के नाम दर्ज हुआ शर्मनाक रिकॉर्ड