SL vs PAK T20I 2026: पाकिस्तान क्रिकेट में बड़ा उलटफेर… श्रीलंका टी20 सीरीज के लिए टीम का एलान; बाबर समेत 3 स्टार बाहर

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने श्रीलंका के खिलाफ आगामी 3 मैचों की T20I सीरीज के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। टी20 वर्ल्ड कप 2026 (T20 World Cup 2026) की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान की टीम में बड़े बदलाव किए गए हैं। हैरान कर देने वाली बात ये है कि प्रमुख खिलाड़ी जैसे बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ को टीम में शामिल नहीं किया गया है।

SL vs PAK T20I 2026: पाकिस्तान की टीम का एलान दरअसल, श्रीलंका के खिलाफ नए साल 2026 में खेले जाने वाली तीन मैचों की टी20आई सीरीज के लिए पाकिस्तान की टीम का एलान हो गया है, जिसमें बाबर आजम (Babar Azam) मोहम्मद रिजवान (Mohammad Rizwan), शाहीन शाह अफरीदी (Shaheen Shah Afridi) और हारिस रऊफ (Haris Rauf) जैसे दिग्गज खिलाड़ी इस दौरे का हिस्सा नहीं होंगे।

इसका मुख्य कारण ऑस्ट्रेलिया में चल रही बिग बैश लीग (BBL) है। PCB ने इन खिलाड़ियों के अनुबंध का सम्मान करते हुए उन्हें वापस नहीं बुलाने का फैसला किया है। वहीं, अनुभवी ऑलराउंडर शादाब खान की चोट के बाद टीम में वापसी हुई है। घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन करने वाले ख्वाजा नफे को पहली बार नेशनल टीम में शामिल किया गया है। पाकिस्तान टीम की कप्तानी जिम्मेदारी सलमान अली आगा को सौंपी गई है।

PAK vs SL T20I 2026: पाकिस्तान की 15 सदस्यीय टीम सलमान अली आगा (कप्तान), अब्दुल समद, अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फखर जमान, ख्वाजा नफे (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, मोहम्मद सलमान मिर्जा, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, साहिबजादा फरहान, सईम अयूब, शादाब खान, उस्मान खान, उस्मान तारिक।