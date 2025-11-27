Language
    PAK vs SL: श्रीलंका ने पाकिस्तान को 6 रन से हराकर फाइनल में बनाई जगह, बाबर के नाम दर्ज हुआ शर्मनाक रिकॉर्ड

    By Umesh Kumar Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 11:31 PM (IST)

    बाबर आजम के नाम दर्ज हुआ शर्मनाक रिकॉर्ड।

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। टी20 ट्राई सीरीज के छठे मुकाबले में श्रीलंका ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी और फाइनल में जगह पक्की की। श्रीलंका ने आखिरी लीग मैच में पाकिस्तान को 6 रन से हार थमाई। पाकिस्तान पहले ही फाइनल में जगह बना चुका है, जबकि श्रीलंका की इस जीत से जिम्बाब्वे का सफर यहीं समाप्त हो गया।

    पहले बल्लेबाजी करते हुए कामिल मिशारा (76) और कुसल मेंडिस (40) की तेज पारियों के दम पर श्रीलंका ने 184 रन का मजबूत स्कोर खड़ा किया। जवाब में सलमान अली आगा ने नाबाद 63 रन भी पाकिस्तान को जीत नहीं दिला सके। दुष्मंथा चमीरा की घातक गेंदबाजी के आगे पाकिस्तान 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 178 रन ही बना सकी।

    दुष्मंथा चमीरा ने लिए चार विकेट

    लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान को दुष्मंथा चमीरा ने एक ही ओवर में दो बड़े झटके दिए। पहले साहिबजादा फरहान (9) को उसके बाद इसी ओवर में बाबर आजम (0) को पवेलियन की राह दिखाई। इसके बाद लगातार विकेट गिरते रहे। चमीरा ने 4 ओवर में 20 रन देकर चार विकेट चटकाए।

    बाबर आजम T20I क्रिकेट में संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा डक पर आउट होने वाले पाकिस्तानी खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने सैम अयूब और उमर गुल की बराबरी कर ली है। बाबर आजम 10वीं बार डक पर पवेलियन लौटे। सैम अयूब और उमर अकमल नाम भी 10-10 डक दर्ज हैं। जानकर हैरानी होगी कि बाबर आजम आखिरी 9 T20I पारियों में 4 बार डक पर आउट हो चुके हैं।

    T20I क्रिकेट में सबसे ज्यादा डक पर आउट होने वाले पाकिस्तानी खिलाड़ी-

    • सैम अयूब - 10
    • उमर अकमल - 10
    • बाबर आजम - 10
    • शाहिद अफरीदी - 8

    फाइनल में श्रीलंका

    गौरतलब हो कि लगातार हार झेलने के बाद श्रीलंका ने वापसी की। दो लगातार जीत दर्ज कर श्रीलंका ने फाइनल में जगह पक्की कर ली है। शनिवार को टी20 ट्राई सीरीज का फाइनल खेला जाएगा। फाइनल में एक बार फिर पाकिस्तान और श्रीलंका आमने-सामने होंगे।

