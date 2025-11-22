PAK vs SL: फरहान और नवाज का हिट शो, पाकिस्तान ने श्रीलंका को दी 7 विकेट से शिकस्त
त्रिकोणीय सीरीज के एक मैच में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 7 विकेट से हरा दिया। श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 128 रन का स्कोर बनाया। जेनिथ ने नाबाद 41 रन की पारी खेली। वहीं, मोहम्मद नवाज ने तीन विकेट चटकाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए 15.3 ओवर में टारगेट हासिल कर लिया। फरहान ने नाबाद 80 रन की पारी खेली।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। साहिबजादा फरहान के 80 रन और मोहम्मद नवाज की शानदार गेंदबाजी की बदौलत पाकिस्तान ने शनिवार को रावलपिंडी में श्रीलंका को सात विकेट से हराकर टी-20 त्रिकोणीय सीरीज के प्वाइंट्स टेबल में पहला स्थान हासिल किया। 27 गेंद शेष रहते हासिल की गई यह जीत पाकिस्तान की लगातार चौथी टी20I जीत है।
वहीं, इस त्रिकोणीय सीरीज में उनकी लगातार दूसरी जीत है, जिससे वे फाइनल में पहुंचने की मजबूत स्थिति में हैं। दूसरी ओर, श्रीलंका को लगातार दूसरी हार का सामना करना पड़ा और वह -2.679 के नेट रन रेट के साथ तालिका में सबसे नीचे रहा।
श्रीलंका ने किया संघर्ष
मैच में श्रीलंका की बल्लेबाजी शुरू से ही संघर्ष करती रही। कामिल मिशारा ने 12 गेंदों पर 22 रन बनाकर टीम को तेजी से संभाला, लेकिन नियमित अंतराल पर विकेट गिरते रहे। पथुम निसांका ने 23 गेंदों पर 17 और कुसल परेरा ने 19 गेंदों पर 25 रन बनाए, लेकिन दोनों ही कोई बड़ी साझेदारी नहीं बना सके।
जेनिथ के नाबाद 41 रनों ने कुछ स्थिरता प्रदान की। हालांकि, फिर भी मेहमान टीम 20 ओवरों में 7 विकेट पर 128 रन ही बना सकी। मोहम्मद नवाज गेंदबाजी में स्टार रहे। उन्होंने 16 रन देकर 3 विकेट लिए। उन्होंने परेरा, शनाका और कामिंडु मेंडिस को आउट किया।
अबरार अहमद और फहीम अशरफ ने एक-एक विकेट लिया, जबकि डेब्यू कर रहे सलमान मिर्जा ने 26 रन देकर 1 विकेट लेकर प्रभावित किया। गेंदबाजों ने श्रीलंकाई बल्लेबाजों पर लगातार दबाव बनाए रखा और कोई बड़ी साझेदारी नहीं बनने दी।
फरहान ने पाकिस्तान को जीत दिलाई
पाकिस्तान की ओर से साहिबजादा फरहान ने अपनी सर्वश्रेष्ठ टी20I पारियों में से एक खेलकर टीम को जीत दिलाई। उन्होंने शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया और अपनी ताकतवर शॉट्स और स्मार्ट प्लेसमेंट का संयोजन करते हुए 45 गेंदों में छह चौकों और पांच छक्कों की मदद से नाबाद 80 रन बनाए।
इस पारी के दौरान फरहान ने खास उपलब्धि हासिल की। वह करणबीर सिंह और निकोलस पूरन के बाद 2025 में 100 टी20 छक्के लगाने वाले तीसरे बल्लेबाज बन गए। सैम अयूब ने तेजी से 20 रन जोड़े। हालांकि, पाकिस्तान ने बाबर आजम और सलमान आगा के विकेट जल्दी-जल्दी गंवा दिए।
फरहान ( नाबाद 80) ने उस्मान खान (नाबाद 20) के साथ मिलकर पाकिस्तान को सिर्फ 15.3 ओवर में 3 विकेट पर 131 रन तक पहुंचाया। श्रीलंका की गेंदबाजी में कोई धार नहीं दिखी। सिर्फ दुष्मंथा चमीरा (29 रन देकर 2 विकेट) ही प्रभावित कर सके।
लगातार दो जीत के साथ पाकिस्तान फाइनल के करीब पहुंच गया है। जबकि श्रीलंका को त्रिकोणीय श्रृंखला में अपनी संभावनाओं को पुनर्जीवित करने के लिए तेजी से सुधार करना होगा।
