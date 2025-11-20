ZIM vs SA: 95 रन पर किया ऑलआउट, 67 रन से जीता मुकाबला; जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को T20 ट्राई सीरीज में धो डाला

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। टी20 ट्राई सीरीज के लिए पाकिस्तान गई श्रीलंकाई क्रिकेट टीम के लिए यह दौरा कुछ खास नहीं जा रहा। वनडे सीरीज में क्लीन स्वीप के बाद टीम को टी20 ट्राई सीरीज के पहले मुकाबले में जिम्बाब्वे के हाथों हार का मुंह देखना पड़ा। रावलपिंडी में जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को 95 रन पर ही समेट दिया और 67 रन से जीत दर्ज की।

रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी जिम्बाब्वे की टीम ने 8 विकेट खोकर 162 रन बना दिए। ब्रायन बेनेट ने 49 और कप्तान सिकंदर रजा ने 47 रन की पारी खेली। रायन बर्ल ने 11 गेंद पर 18 रन की तेज पारी खेली। बाकी कोई भी बल्लेबाज 15 रन तक भी नहीं पहुंच सका।

हसरंगा ने चटकाए तीन विकेट श्रीलंका के लिए लेग स्पिनर वनिंदू हसरंगा ने 32 रन देकर 3 विकेट लिए। ईशान मलिंगा को 2 विकेट मिले। दुष्मंथा चमीरा और महीश तीक्षणा के खाते में 1-1 विकेट रही। नुवान तुषारा और कप्तान दासुन शनाका कोई विकेट नहीं ले सके।

29 रन पर गंवाए चार विकेट 163 रन के टारगेट के सामने श्रीलंका की शुरुआत बेहद खराब रही। महज 29 के स्कोर पर टॉप ऑर्डर के 4 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। भानुका राजपक्षा 11, कुसल परेरा 4 और विकेटकीपर कुसल मेंडिस 6 रन बनाकर आउट हो गए। वहीं, पाथुम निसांका अपना खाता तक नहीं खोल सके।

कप्तान शनाका ने एक छोर संभालकर टीम को जीत दिलाने की कोशिश की, लेकिन उनके सामने कामिंडु मेंडिस 9 और हसरंगा 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। शनाका भी 34 रन बनाकर आउट हुए और टीम के जीतने की उम्मीदें टूट गईं।

आखिरी गेंद पर गिरा विकेट श्रीलंका की टीम ने पूरे 20 ओवर बैटिंग की। आखिरी गेंद पर विकेट गिरा और टीम 95 रन ही बना सकी। जिम्बाब्वे के लिए ब्रैड एवंस ने 9 रन देकर 3 विकेट लिए। वहीं, रिचर्ड नगारवा ने 15 रन देकर 2 विकेट झटके। तिनोतेंदा मपोसा, कप्तान सिकंदर रजा, ग्रैम क्रीमर और रायन बर्ल को 1-1 विकेट मिला।