PAK vs SL: बम विस्फोट के बाद डर गए श्रीलंकाई क्रिकेटर, 8 खिलाड़ियों ने की घर लौटने की तैयारी, सीरीज पर मडंराया खतरा
पाकिस्तान में हाल ही में हुए बम ब्लास्ट के बाद श्रीलंकाई क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों में डर का माहौल है जो वहां इस समय वनडे सीरीज खेल रही है। टीम के आठ खिलाड़ियों ने इसी कारण स्वदेश लौटने की तैयारी कर ली है।
पीटीआई, कोलंबो: वनडे सीरीज के लिए पाकिस्तान दौरे पर गए श्रीलंका के आठ क्रिकेटरों ने इस्लामाबाद में हुए एक घातक बम विस्फोट में 12 लोगों के मारे जाने और कई लोगों घायल होने के बाद सुरक्षा संबंधी चिंताएं व्यक्त करते हुए गुरुवार को स्वदेश लौटने की तैयारी कर ली है।
सूत्रों ने यह जानकारी दी। इसका मतलब होगा कि गुरुवार को दोनों टीमों के बीच रावलपिंडी में होने वाला दूसरा वनडे मैच नहीं हो पाएगा। पाकिस्तान ने मंगलवार को रावलपिंडी में पहला वनडे मैच छह रन से जीत लिया था। वनडे श्रृंखला के बाद एक त्रिकोणीय सीरीज भी होनी है, जिसमें जिम्बाब्वे भी शामिल होगा।
भेजे जाएंगे दूसरे खिलाड़ी
श्रीलंका क्रिकेट (एसएलसी) के सूत्रों ने कहा कि स्वदेश लौटने वाले खिलाड़ियों की जगह वैकल्पिक खिलाड़ी भेजे जाएंगे। सूत्रों ने कहा कि तीन वनडे मुकाबलों की मेजबानी कर रहे रावलपिंडी के इस्लामाबाद के समीप होने के कारण खिलाड़ियों ने स्वदेश लौटने की इच्छा जताई। श्रीलंकाई क्रिकेट टीम की बस पर 2009 में आतंकियों ने हमला किया था जब टीम दूसरे टेस्ट मैच के लिए लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम जा रही थी। इस हमले में अजंता मेंडिस, चामिंडा वास और कप्तान महेला जयवर्धने सहित श्रीलंकाई टीम के कई सदस्य घायल हो गए थे, जबकि कई पाकिस्तानी सुरक्षाकर्मी मारे गए थे।
बंद हो गई थी इंटरनेशनल क्रिकेट
इस घातक हमले के बाद सभी विदेशी टीमों ने एक दशक से भी अधिक समय तक पाकिस्तान का दौरा करने से परहेज किया और देश को अपने घरेलू मुकाबलों की मेजबानी के लिए पश्चिम एशिया के विदेशी स्थलों का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ा। दिसंबर 2019 में श्रीलंका के पाकिस्तान दौरे के साथ ही देश में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की वापसी हुई।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।