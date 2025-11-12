Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    PAK vs SL: बम विस्फोट के बाद डर गए श्रीलंकाई क्रिकेटर, 8 खिलाड़ियों ने की घर लौटने की तैयारी, सीरीज पर मडंराया खतरा

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 11:12 PM (IST)

    पाकिस्तान में हाल ही में हुए बम ब्लास्ट के बाद श्रीलंकाई क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों में डर का माहौल है जो वहां इस समय वनडे सीरीज खेल रही है। टीम के आठ खिलाड़ियों ने इसी कारण स्वदेश लौटने की तैयारी कर ली है। 

    prefferd source google
    Hero Image

    श्रीलंकाई क्रिकेट टीम में डर का माहौल

    पीटीआई, कोलंबो: वनडे सीरीज के लिए पाकिस्तान दौरे पर गए श्रीलंका के आठ क्रिकेटरों ने इस्लामाबाद में हुए एक घातक बम विस्फोट में 12 लोगों के मारे जाने और कई लोगों घायल होने के बाद सुरक्षा संबंधी चिंताएं व्यक्त करते हुए गुरुवार को स्वदेश लौटने की तैयारी कर ली है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सूत्रों ने यह जानकारी दी। इसका मतलब होगा कि गुरुवार को दोनों टीमों के बीच रावलपिंडी में होने वाला दूसरा वनडे मैच नहीं हो पाएगा। पाकिस्तान ने मंगलवार को रावलपिंडी में पहला वनडे मैच छह रन से जीत लिया था। वनडे श्रृंखला के बाद एक त्रिकोणीय सीरीज भी होनी है, जिसमें जिम्बाब्वे भी शामिल होगा।

    भेजे जाएंगे दूसरे खिलाड़ी

    श्रीलंका क्रिकेट (एसएलसी) के सूत्रों ने कहा कि स्वदेश लौटने वाले खिलाड़ियों की जगह वैकल्पिक खिलाड़ी भेजे जाएंगे। सूत्रों ने कहा कि तीन वनडे मुकाबलों की मेजबानी कर रहे रावलपिंडी के इस्लामाबाद के समीप होने के कारण खिलाड़ियों ने स्वदेश लौटने की इच्छा जताई। श्रीलंकाई क्रिकेट टीम की बस पर 2009 में आतंकियों ने हमला किया था जब टीम दूसरे टेस्ट मैच के लिए लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम जा रही थी। इस हमले में अजंता मेंडिस, चामिंडा वास और कप्तान महेला जयवर्धने सहित श्रीलंकाई टीम के कई सदस्य घायल हो गए थे, जबकि कई पाकिस्तानी सुरक्षाकर्मी मारे गए थे।

    बंद हो गई थी इंटरनेशनल क्रिकेट

    इस घातक हमले के बाद सभी विदेशी टीमों ने एक दशक से भी अधिक समय तक पाकिस्तान का दौरा करने से परहेज किया और देश को अपने घरेलू मुकाबलों की मेजबानी के लिए पश्चिम एशिया के विदेशी स्थलों का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ा। दिसंबर 2019 में श्रीलंका के पाकिस्तान दौरे के साथ ही देश में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की वापसी हुई।

    यह भी पढ़ें- PAK vs SL: पाकिस्तान में श्रीलंका टीम पर फिर मंडराया संकट, बढ़ाई गई सुरक्षा, कहीं दोबारा न हो जाए 2009 वाला हादसा!

    यह भी पढ़ें- ICC Rankings: विराट कोहली की टॉप-5 में एंट्री... बाबर आजम को पछाड़ा; गिल-सलमान अली को भी बंपर फायदा