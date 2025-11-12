Language
    PAK vs SL: पाकिस्तान में श्रीलंका टीम पर फिर मंडराया संकट, बढ़ाई गई सुरक्षा, कहीं दोबारा न हो जाए 2009 वाला हादसा!

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 04:05 PM (IST)

    पाकिस्तान में हुए आतंकी हमले के बाद वहां मौजूदा श्रीलंका क्रिकेट टीम को सुरक्षा को पुख्ता कर दिया गया है। पीसीबी के चेयरमैन और पाकिस्तानी सरकार में मंत्री मोहसिन नकवी ने श्रीलंकाई आधिकारियों को सुरक्षा का पूरा भरोसा जताया है। 

    श्रीलंका क्रिकेट टीम की सुरक्षा हुई पुख्ता

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। श्रीलंका क्रिकेट टीम पर साल 2009 में पाकिस्तान में हुआ आतंकी हमला क्रिकेट इतिहास के काले दिनों में से एक है। इस समय श्रीलंकाई टीम एक बार फिर पाकिस्तान के दौरे पर है और एक बार फिर सालों पुराना वो डर जिंदा होता दिख रहा है। हालांकि, हालात को देखते हुए श्रीलंकाई टीम की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है।

    दरअसल, हाल ही में पाकिस्तान में एक हमला हुआ है। समाचार एजेंसी पीटीआई ने अपनी रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से लिखा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के चेयरमैन मोहसिन नकवी जो पाकिस्तानी सरकार में इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने श्रीलंकाई टीम के आधिकारियों से मुलाकात की है और उन्हें आश्वस्त किया है कि उन्हें पूरी सुरक्षा दी जाएगी।

    पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को दिया दोष

    पाकिस्तान ने इस हमले के लिए अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को दोषी ठहराया है। दोनों देशों के बीच में इस समय हालात तनावपूर्ण हैं क्योंकि दोहा में इन देशों के बीच हुई शांतिवार्ता विफल रही थी। पाकिस्तान में ये हमला मंगलवार को हुआ है। इस्लामाबाद ने एक सुसाइड बॉम्बर ने अपने आप को बम से उड़ा लिया जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई। वहीं नॉर्दन पाकिस्तान में वाना एरिया में वाना कैडेट कॉलेज के बाहर एक आतंकी हमले की साजिश हुई थी सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया और 300 छात्रों को सुरक्षित निकाल लिया।

    बड़ी मुश्किल से लौटा इंटरनेशनल क्रिकेट

    साल 2009 में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट बंद हो गया था। कई सालों तक किसी भी इंटरनेशनल टीम ने इस देश का दौरा नहीं किया था। लंबे अरसे बाद टीमों ने पाकिस्तान में खेलने का फैसला किया है, लेकिन इस तरह के हालात एक बार फिर उसे कोने में धकेल सकते हैं। तीन साल पहले न्यूजीलैंड ने बिना एक भी मैच खेले अपना दौरा रद्द कर दिया था क्योंकि उसे इंटेलिजेंस से जानकारी मिली थी कि उनकी टीम पर हमला हो सकता है।

