    PAK vs SL: आखिरी ओवर में जीत के लिए 21 रन और एक विकेट बाकी… पाकिस्‍तान-श्रीलंका पहले वनडे में चरम पर पहुंचा रोमांच

    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 01:50 PM (IST)

    PAK vs SL 1st ODI: पाकिस्तान ने श्रीलंका को पहले वनडे में रोमांचक मुकाबले में 6 रन से हराया। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 299 रन बनाए, जिसमें सलमान अली आगा ने नाबाद 105 और हुसैन तलत ने 62 रन का योगदान दिया। श्रीलंका को आखिरी ओवर में जीत के लिए 21 रन चाहिए थे, लेकिन हुसैन तलत की शानदार गेंदबाजी के कारण वे केवल 14 रन ही बना पाए और मैच गंवा दिया।  

    PAK vs SL 1st ODI: आखिरी ओवर का रोमांच

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। PAK vs SL 1st ODI: पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच खेले गए पहले वनडे मुकाबले ने क्रिकेट फैंस को रोमांच से भर दिया। मैच का नतीजा आखिरी ओवर तक अटका रहा, और जिस मुकाबले को श्रीलंका लगभग जीत चुका था, वह पाकिस्तान ने अविश्वसनीय तरीके से पलट दिया।

    श्रीलंका को आखिरी ओवर में जीत के लिए 21 रन चाहिए थे और उसके पास केवल एक विकेट बचा था। स्टेडियम में मैच देखने आए दर्शकों के लिए ये सांस रोक देने वाला माहौल बन गया था।

    पाकिस्तान की ओर से आखिरी ओवर में गेंदबाजी करने आए हुसैन तलत, जिन्होंने आखिरी ओवर में शानदार प्रदर्शन किया और श्रीलंकाई टीम ने ये मैच 6 रन से गंवाया। आइए जानते हैं आखिरी ओवर में कैसे ये मैच पलटा।

    PAK vs SL 1st ODI: आखिरी ओवर का रोमांच

    दरअसल, एक वक्त ऐसा लग रहा था कि श्रीलंकाई टीम (PAK vs SL 1st ODI) ये मैच आसानी से जीत लेगी, क्योंकि आठवें नंबर पर बैटिंग करने आए वानिंदु हसरंगा ने 52 गेंदों में 59 रन की पारी खेलकर हर किसी को हैरान कर दिया था। 49वें ओवर की चौथी गेंद पर वह कैच आउट हो गए और श्रीलंका के पास अब सिर्फ एक विकेट बचा था और आखिरी ओवर में उन्हें जीत के लिए 21 रन की दरकार थी। 

    क्रीज पर फर्नान्डो और थीक्षणा की जोड़ी थी और पाकिस्तान के लिए हुसैन तलत (Hussain Talat last over) आखिरी ओवर डालने आए। आखिरी ओवर की पहली गेंद पर कोई रन नहीं बना। दूसरी गेंद पर 2 रन आए। तीसरी गेंद पर दो बार वाइड फेंक दी गई और इसी गेंद पर फिर चौका लगा।

    अब 3 गेंदों में श्रीलंका को 13 रन चाहिए थे। चौथी गेंद पर थीक्षणा ने फिर चौका लगाया। अब दो गेंदों में 9 रन चाहिए थे, लेकिन पांचवीं गेंद पर कोई रन नहीं बना। आखिरी गेंद पर दो रन बने और पाकिस्तान की टीम ने 6 रन से मैच जीत लिया। 

    इससे पहले पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 299 रन बनाए थे। सलमान अली आगा ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 105 रन की नाबाद पारी खेली। उनके अलावा हुसैन तलत ने 62 रन बनाए, जिससे पाकिस्तान को ये स्कोर खड़ा करने में मदद मिली। 

